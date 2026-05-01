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Leeds da gran paso hacia la permanencia en la Premier con triunfo ante Burnley

LEEDS, Inglaterra (AP) — Leeds United dio un paso enorme para asegurar su permanencia en la Liga Premier tras una cómoda victoria por 3-1 sobre Burnley el viernes.

Noah Okafor (derecha) celebra tras anotar el segundo gol de Leeds ante Burnley en la Liga Premier, el viernes 1 de mayo de 2026. (Martin Rickett/PA vía AP)
Noah Okafor (derecha) celebra tras anotar el segundo gol de Leeds ante Burnley en la Liga Premier, el viernes 1 de mayo de 2026. (Martin Rickett/PA vía AP) AP

El triunfo casi con seguridad garantiza que el Elland Road albergará fútbol de primera división la próxima temporada. Leeds quedó nueve puntos por encima de Tottenham, el equipo que ocupa el tercer y último puesto de descenso.

El conjunto dirigido por Daniel Farke escaló al 14to lugar, por encima de Newcastle, Nottingham Forest y West Ham, todos con un partido pendiente. Wolves y Burnley, los dos últimos de la tabla, ya fueron condenados al descenso.

Anton Stach adelantó al conjunto local a los ocho minutos con un disparo raso desde 30 metros.

El segundo tanto cayó a los 52 parte gracias a una torpeza de Bashir Humphreys en la zaga de Burnley. Su pase fue interceptado por Dominic Calvert-Lewin, cuyo elegante taconazo permitió que Noah Okafor definiera a placer.

Calvert-Lewin marcó el tercero cuatro minutos después. Apareció para empujar el balón en una poblada área

Loum Tchaouna anotó el gol del honor para Burnley.

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