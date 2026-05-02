LeBron James lidera a unos Lakers diezmados y elimina a los Rockets en 6 juegos

El pívot de los Lakers de Los Ángeles Jaxson Hayes celebra cerca de LeBron James durante el juego 6 de la primera ronda de los playoffs ante los Rockets de Houston el viernes primero de mayo del 2026. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Pero, en lugar de compadecerse, los Lakers se unieron para sobreponerse a la adversidad y vencieron a los Rockets de Houston en seis partidos para avanzar y ahora enfrentarán al primer sembrado Oklahoma City en las semifinales de la Conferencia Oeste.

Los Ángeles avanzó a la segunda ronda por primera vez desde 2023, cuando perdió ante Denver en las finales del Oeste.

LeBron James anotó 28 puntos en el sexto partido la noche del viernes y los Lakers recurrieron a una defensa tenaz para limitar a los Rockets a su menor cantidad de puntos de la temporada en la victoria 98-78.

“Habla de su grandeza”, manifestó Redick. “Para mí, ha tenido la mejor carrera de cualquier jugador de la NBA. Pueden discutir todo lo que quieran y, la verdad, no me interesa especular sobre quién es el mejor de todos los tiempos, pero él es uno de los mejores de todos los tiempos, si no es que el mejor”.

“Y que lo haga otra vez y vuelva a responder cuando se le necesita, de verdad — es desconcertante en cierto modo”, continuó Redick.

Los Ángeles se adelantó 3-0 en la serie antes de perder dos partidos y forzar el sexto juego en Houston ante unos Rockets que no contaron con Kevin Durant en cinco de los seis encuentros.

Los Lakers disputaron toda la serie sin Doncic, pero Reaves regresó para los últimos dos partidos.

Parecía que la serie ante el Thunder comenzaría el domingo, pero se aplazó al martes cuando los Raptors vencieron 112-110 a los Cavaliers en tiempo extra gracias a un triple de RJ Barrett en los segundos finales para forzar un séptimo partido.

“Gracias a Toronto”, dijo James. “Gracias, RJ Barrett. Se agradece. No veía un tiro en Toronto así desde Kawhi (Leonard)”.

James, de 41 años, agradeció tener un par de días extra para descansar y recuperarse después de promediar en la primera ronda 38,5 minutos por partido con un equipo plagado de lesiones.

“Claro que sí”, comentó. “Ahora puedo ir al campo de golf. En eso estoy pensando”.

Señaló que empezaría a meterse de lleno en la preparación para el Thunder el domingo.

“Es el campeón defensor”, expresó. “Así que es una tarea enorme”.

Y el Thunder llegará con bastante descanso después de completar su barrida sobre Phoenix el lunes.

Redick atribuyó el mérito del liderazgo no solo de James, sino también del veterano Marcus Smart, por ayudar a estabilizar a su equipo tras las lesiones de Doncic y Reaves, quienes se combinaron para promediar más de 56 puntos en la temporada regular.

“Que nos dieran por descartados hace unas semanas y ganar una serie de playoffs es algo importante”, afirmó Redick. “Y eso habla del carácter de nuestro equipo y de los líderes de nuestro equipo, que no soltaron la cuerda”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP