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LeBron James lidera la paliza 98-78 y los Lakers eliminan a los Rockets

HOUSTON (AP) — LeBron James anotó 28 puntos y los Lakers de Los Ángeles eliminaron a los Rockets con una victoria por 98-78 en el sexto partido de su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste el viernes por la noche, al limitar a Houston a su cifra más baja de puntos de la temporada.

LeBron James (23), de los Lakers de Los Ángeles, alista una bandeja durante la primera mitad del sexto juego de la serie de primera ronda de playoffs del baloncesto de la NBA ante los Rockets de Houston, el lunes 1 de mayo de 2026. (AP Foto/Ashley Landis)
LeBron James (23), de los Lakers de Los Ángeles, alista una bandeja durante la primera mitad del sexto juego de la serie de primera ronda de playoffs del baloncesto de la NBA ante los Rockets de Houston, el lunes 1 de mayo de 2026. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Los Lakers, cuartos preclasificados, avanzan para enfrentar al Thunder, el mejor equipo del Oeste, con el primer partido el martes en Oklahoma City.

El equipo de Los Ángeles avanzó a la segunda ronda por primera vez desde 2023, cuando perdió ante Denver en las finales del Oeste, pese a no contar con su máximo anotador, Luka Doncic, durante toda la serie.

Los Lakers utilizaron una racha de 27-3 en la primera mitad para tomar una ventaja de 18 puntos al descanso. Llegaron a estar arriba por 22 con unos tres minutos por jugar en el tercer cuarto, antes de que Houston encadenara una racha de 8-2 para recortar la diferencia a 71-55 al entrar al último periodo.

Pero la quinteta de Los Ángeles abrió el cuarto con un parcial de 10-3, con cinco puntos de Rui Hachimura, para poner el marcador 81-58 con unos siete minutos restantes.

Hachimura sumó 21 tantos, con cinco triples.

Amen Thompson anotó 18 puntos y Alperen Sengun agregó 17 por Houston, que regresa a casa tras una derrota en primera ronda por segunda temporada consecutiva, después de caer ante los Warriors en siete partidos el año pasado.

Los Rockets, quintos preclasificados, habían ganado dos seguidos tras quedar en un hoyo de 0-3. Forzaron el sexto partido pese a no contar con la superestrella Kevin Durant en todos menos uno de los encuentros de esta serie, debido a una lesión de rodilla seguida de un problema en el tobillo.

Pero el viernes los condenó su mala puntería: acertaron apenas el 35% en tiros de campo y estuvieron especialmente mal desde larga distancia. Tras encestar 26 triples en total en los dos partidos anteriores, los Rockets metieron solo 5 de 28 el viernes, con Reed Sheppard de 1 de 10.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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