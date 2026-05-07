Las solicitudes del seguro por desempleo en EEUU se mantienen en bajos niveles pese a incremento

Un letrero de solicitud de empleados en una tienda de Chicago, el miércoles 25 de marzo de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

El Departamento de Trabajo informó el jueves que el número de estadounidenses que solicitaron el seguro por desempleo en la semana que terminó el 2 de mayo aumentó en 10.000, hasta 200.000. Esa cifra es inferior a las 205.000 que esperaban los analistas encuestados por la firma de datos FactSet.

La cifra de nuevas solicitudes de la semana anterior, que fue la más baja desde 1969, se revisó al alza en 1.000, hasta 190.000.

Este dato se considera un indicador indirecto de los despidos en Estados Unidos y se acercan a un termómetro casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

Pese a la disminución de los despidos que muestran los datos del gobierno, la guerra con Irán, que ya va por su tercer mes, ha introducido un alto grado de incertidumbre sobre cómo afectará a las economías de Estados Unidos y del mundo, aunque por el momento hay un acuerdo de alto el fuego y el optimismo creciente de que el fin de la guerra está cerca.

Los mercados financieros de Estados Unidos han repuntado hasta niveles cercanos a récords y los precios de un barril de crudo estadounidense se mantienen elevados, en alrededor de 90 dólares por barril. Eso supone una baja frente a los máximos de 112 dólares del mes pasado, pero sigue siendo un 36% más alto que antes de que comenzara la guerra. Los precios de la gasolina también son mucho más altos desde el inicio del conflicto —l asociación automotriz estadounidense AAA indicó que el promedio nacional el jueves fue de 4,56 dólares por galón—, lo que carga a empresas y consumidores con mayores costos.

El gobierno informó la semana pasada que una medida clave de la inflación se disparó en marzo a medida que se encarecía la gasolina, la señal más reciente de que la guerra con Irán está impulsando con fuerza el costo de vida.

El Departamento de Comercio señaló que un indicador de inflación seguido por la Reserva Federal subió un 0,7% en marzo respecto de febrero, un fuerte aumento frente al mes anterior. En comparación con hace un año, los precios se incrementaron 3,5%, la mayor alza en casi tres años.

Al excluir las volátiles categorías de alimentos y energía, la inflación subyacente también aumentó en marzo.

Esto ocurre en un momento en que la inflación en Estados Unidos ya supera el objetivo del 2% de la Reserva Federal. La semana pasada, la Fed optó por mantener sin cambios su tasa de referencia, al citar la incertidumbre económica causada por la inestabilidad en Oriente Medio y una inflación que sigue elevada.

Bajar las tasas de interés puede impulsar la economía y la contratación, pero también tienden a alimentar la inflación. La Fed bajó tres veces las tasas para cerrar 2025, ante la preocupación por un debilitamiento del mercado laboral.

El Departamento de Trabajo informó el mes pasado que los empleadores en Estados Unidos añadieron 178.000 nuevos puestos de trabajo en marzo, una cifra inesperadamente sólida, lo que hizo que la tasa de desempleo bajara de nuevo a 4,3%. Eso siguió a una pérdida sorprendentemente grande de 92.000 empleos en febrero. Las revisiones también han recortado 69.000 empleos de las nóminas de diciembre y enero, una señal de que el mercado laboral sigue bajo presión.

El gobierno publicará el viernes su informe mensual de empleo correspondiente a abril.

Varias empresas de alto perfil han recortado puestos de trabajo recientemente, entre ellas Morgan Stanley, Block, UPS, Amazon y Disney.

Las solicitudes semanales de ayuda por desempleo se han estabilizado en un rango mayormente entre 200.000 y 250.000 desde que la economía de Estados Unidos salió de la recesión provocada por la pandemia. Sin embargo, la contratación empezó a desacelerarse hace unos dos años y se moderó aún más en 2025 debido a las erráticas implementaciones de aranceles del presidente Donald Trump, su depuración de la fuerza laboral federal y los efectos persistentes de las altas tasas de interés destinadas a controlar la inflación.

Los empleadores añadieron menos de 200.000 empleos el año pasado, frente a alrededor de 1,5 millones en 2024, según FactSet.

Los economistas señalan que el mercado laboral parece atascado en un estado de “poca contratación y pocos despidos”, lo que ha mantenido la tasa de desempleo en niveles históricamente bajos, pero ha dejado a quienes están sin trabajo con dificultades para encontrar uno nuevo. El reciente auge de la inteligencia artificial y la inversión necesaria para desarrollarla también está haciendo que las empresas se muestren reacias a contratar.

El informe del Departamento de Trabajo del jueves mostró que el promedio móvil de cuatro semanas de las solicitudes de subsidio por desempleo, que suaviza parte de las fluctuaciones semanales, cayó a 203.250, 4.500 menos que la semana anterior.

El número total de estadounidenses que solicitaron el seguro por desempleo en la semana previa, que terminó el 25 de abril, disminuyó en 10.000, hasta 1,77 millones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP