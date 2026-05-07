Video viral de "Delta Force cubanos" desata burlas en redes por ejercicios militares del régimen

Las imágenes virales que encendieron las redes
Un video difundido en redes sociales mostrando a jóvenes uniformados cubanos realizando simulaciones de combate cuerpo a cuerpo se volvió viral este jueves y provocó una ola de comentarios irónicos y burlas entre usuarios dentro y fuera de Cuba.
Las imágenes muestran a varios reclutas vestidos con uniformes tácticos negros, cascos y escudos policiales mientras ejecutan maniobras de entrenamiento en lo que aparenta ser una instalación militar o policial del régimen.
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“Los Delta Force cubanos”
El clip fue compartido en la red X acompañado del mensaje:
“Los Delta Force cubanos se preparan para la guerra contra EE.UU.”
La comparación hace referencia directa a la famosa unidad de élite estadounidense Delta Force, considerada una de las fuerzas militares más sofisticadas del mundo.
En redes sociales, cientos de usuarios reaccionaron con memes y comentarios sobre el contraste entre el equipamiento mostrado en Cuba y las capacidades reales de las fuerzas especiales estadounidenses.
El contexto: tensión militar y propaganda oficial
El video aparece en medio del aumento de la retórica militar del régimen cubano y de la campaña oficial impulsada tras declarar 2026 como “Año de Preparación para la Defensa”.
Durante los últimos meses:
El MINFAR ha intensificado publicaciones militares
Se realizan ejercicios defensivos semanales
Han circulado imágenes de maniobras y entrenamientos
Sin embargo, varios de esos contenidos también se han convertido en objeto de críticas y burlas en internet.
Las imágenes recuerdan otros episodios virales
No es la primera vez que ejercicios militares cubanos generan repercusión en redes.
En semanas recientes circularon videos y fotografías de:
Maniobras con bueyes y mulas transportando armamento
Reclutas entrenando con equipos antiguos
Diplomáticos practicando tiro
Muchos usuarios compararon esas escenas con las capacidades tecnológicas y militares de Estados Unidos.
La sombra de la Delta Force estadounidense
Las comparaciones aumentaron luego de que el nombre de la Delta Force volviera al centro del debate geopolítico regional tras recientes operaciones militares estadounidenses ampliamente comentadas en redes y medios digitales.
La unidad estadounidense está especializada en:
Contraterrorismo
Operaciones encubiertas
Rescate de rehenes
Misiones especiales de alta complejidad
Entre propaganda y crisis interna
El fenómeno refleja también el contraste entre la narrativa oficial del régimen y la crisis económica que atraviesa la isla:
Apagones prolongados
Escasez de alimentos
Crisis energética
Migración masiva
Mientras el gobierno insiste en mensajes de resistencia y defensa nacional, las redes sociales continúan reaccionando con ironía ante muchas de las imágenes difundidas oficialmente.