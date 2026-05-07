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Cuba

Video viral de "Delta Force cubanos" desata burlas en redes por ejercicios militares del régimen

Un video de jóvenes uniformados simulando combate en Cuba provocó comparaciones y burlas con la Delta Force de EEUU

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Delta Forces

Las imágenes virales que encendieron las redes

Un video difundido en redes sociales mostrando a jóvenes uniformados cubanos realizando simulaciones de combate cuerpo a cuerpo se volvió viral este jueves y provocó una ola de comentarios irónicos y burlas entre usuarios dentro y fuera de Cuba.

Las imágenes muestran a varios reclutas vestidos con uniformes tácticos negros, cascos y escudos policiales mientras ejecutan maniobras de entrenamiento en lo que aparenta ser una instalación militar o policial del régimen.

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“Los Delta Force cubanos”

El clip fue compartido en la red X acompañado del mensaje:

“Los Delta Force cubanos se preparan para la guerra contra EE.UU.”

La comparación hace referencia directa a la famosa unidad de élite estadounidense Delta Force, considerada una de las fuerzas militares más sofisticadas del mundo.

En redes sociales, cientos de usuarios reaccionaron con memes y comentarios sobre el contraste entre el equipamiento mostrado en Cuba y las capacidades reales de las fuerzas especiales estadounidenses.

El contexto: tensión militar y propaganda oficial

El video aparece en medio del aumento de la retórica militar del régimen cubano y de la campaña oficial impulsada tras declarar 2026 como “Año de Preparación para la Defensa”.

Durante los últimos meses:

El MINFAR ha intensificado publicaciones militares

Se realizan ejercicios defensivos semanales

Han circulado imágenes de maniobras y entrenamientos

Sin embargo, varios de esos contenidos también se han convertido en objeto de críticas y burlas en internet.

Las imágenes recuerdan otros episodios virales

No es la primera vez que ejercicios militares cubanos generan repercusión en redes.

En semanas recientes circularon videos y fotografías de:

Maniobras con bueyes y mulas transportando armamento

Reclutas entrenando con equipos antiguos

Diplomáticos practicando tiro

Muchos usuarios compararon esas escenas con las capacidades tecnológicas y militares de Estados Unidos.

La sombra de la Delta Force estadounidense

Las comparaciones aumentaron luego de que el nombre de la Delta Force volviera al centro del debate geopolítico regional tras recientes operaciones militares estadounidenses ampliamente comentadas en redes y medios digitales.

La unidad estadounidense está especializada en:

Contraterrorismo

Operaciones encubiertas

Rescate de rehenes

Misiones especiales de alta complejidad

Entre propaganda y crisis interna

El fenómeno refleja también el contraste entre la narrativa oficial del régimen y la crisis económica que atraviesa la isla:

Apagones prolongados

Escasez de alimentos

Crisis energética

Migración masiva

Mientras el gobierno insiste en mensajes de resistencia y defensa nacional, las redes sociales continúan reaccionando con ironía ante muchas de las imágenes difundidas oficialmente.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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