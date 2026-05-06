Agencia de derechos civiles de EEUU demanda a The New York Times por discriminar a un hombre blanco

ARCHIVO - Un cartel del The New York Times se ve a la entrada de s edificio en Nueva York, el 6 de mayo de 2021. (AP Foto/Mark Lennihan, Archivo) AP

La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) presentó la demanda el martes en nombre de un editor de The New York Times que interpuso una queja después de no obtener el cargo de subeditor de bienes raíces en 2025, y alegó discriminación por género y raza en virtud del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación laboral por sexo, raza, origen nacional o religión.

La EEOC sostuvo que los objetivos declarados públicamente por la organización de noticias de aumentar el número de mujeres y personas de color en sus filas directivas influyeron en la decisión de excluir al solicitante blanco de la ronda final de entrevistas, mientras avanzaban tres mujeres y un hombre negro.

La presidenta de la EEOC, Andrea Lucas, republicana, ha sido una firme defensora de la campaña del gobierno de Trump contra las políticas corporativas de diversidad, que —según argumenta— se desvían hacia la discriminación contra hombres blancos y otras personas. Lucas publicó en diciembre un llamado en redes sociales en el que instó a los hombres blancos a presentar quejas si creen haber enfrentado discriminación debido a las políticas de diversidad de su empleador.

“Nadie está por encima de la ley, incluidas las instituciones ‘de élite’. No existe tal cosa como la ‘discriminación inversa’; toda discriminación por raza o sexo es igualmente ilegal, de acuerdo con principios de derechos civiles establecidos desde hace mucho tiempo. Sin importar el tamaño o el poder del empleador, la EEOC bajo mi liderazgo no se guardará nada para garantizar una aplicación imparcial y sin distinción de raza del Título VII para proteger a los trabajadores de Estados Unidos, incluidos los hombres blancos”, afirmó Lucas en un comunicado.

La portavoz de The New York Times, Danielle Rhoades Ha, afirmó que la EEOC “se desvió de las prácticas estándar de maneras sumamente inusuales. La acusación se centra en una sola decisión de personal para uno de más de 100 puestos de subdirección en la redacción, y aun así la presentación de la EEOC hace afirmaciones generales que ignoran los hechos para ajustarse a una narrativa predeterminada”.

“Ni la raza ni el género influyeron en esta decisión: contratamos a la candidata más calificada, y es una editora excelente”, añadió Rhoades Ha.

En la demanda presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la queja de la EEOC indicó que el denunciante, cuya identidad no fue revelada, ha trabajado como editor en The New York Times desde 2014, en su mayoría como editor sénior de planta en la sección internacional, con experiencia previa en historias sobre bienes raíces.

La demanda sostiene que la mujer finalmente designada como subeditora de bienes raíces “no tenía experiencia en periodismo de bienes raíces”, pero que “como mujer multirracial, esta candidata coincidía con las características de raza y/o sexo que NYT buscaba aumentar en su liderazgo”. La EEOC señaló que un entrevistador del panel final la describió como “un poco verde en general”.

La demanda de la EEOC citó ampliamente las políticas de diversidad e inclusión de The New York Times como evidencia de sus presuntas prácticas discriminatorias.

En particular, la demanda cita el plan “Call to Action” de la organización, publicado en febrero de 2021, en el que fijó como objetivo aumentar en un 50% para 2025 el número de empleados negros y latinos en puestos de liderazgo. La EEOC indicó que The New York Times alcanzó esa meta en 2022, pero mantuvo su compromiso con las políticas de diversidad. Según informes citados en la demanda, los empleados blancos constituían el 68% de su liderazgo en 2024, frente a un 29% de personas de color.

Lucas ha sido especialmente crítica de los objetivos de representación que muchas empresas han anunciado públicamente, en particular tras las protestas raciales de 2020 posteriores a la muerte a manos de la policía de George Floyd, un hombre negro desarmado.

En casi todos los casos, el Título VII prohíbe que los empleadores tomen en cuenta la raza o el género al decidir contrataciones, ascensos y otras determinaciones. Lucas ha apuntado contra prácticas que, según afirma, presionan a los responsables de contratación para hacer precisamente eso, desde ciertas modalidades de capacitación contra sesgos hasta garantizar una lista diversa de candidatos para los puestos. Los críticos sostienen que la EEOC está atacando prácticas sostenidas durante mucho tiempo y diseñadas para nivelar el terreno para trabajadores que tradicionalmente han enfrentado discriminación en los lugares de trabajo de Estados Unidos.

La EEOC reveló en febrero que estaba investigando al gigante de la ropa deportiva Nike por discriminación racial contra empleados blancos. A diferencia de la demanda contra The New York Times, la investigación sobre Nike no surgió de una queja de un trabajador, sino de la propia Lucas, quien presentó lo que se conoce como una “acusación del comisionado” para investigar una serie de políticas de diversidad en la empresa de zapatillas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP