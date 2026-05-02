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La ucraniana Kostyuk vence a la rusa Andreeva y gana el título del Abierto de Madrid

MIAMI (AP) — La ucraniana Marta Kostyuk venció el sábado 7-5, 6-3 a la rusa Mirra Andreeva para ganar el título del Abierto de Madrid.

La ucraniana Marta Kostyuk celebra con el trofeo tras gana el Abierto de Madrid al vencer en la final a la rusa Mirra Andreeva el sábado 2 de mayo del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)
La ucraniana Marta Kostyuk celebra con el trofeo tras gana el Abierto de Madrid al vencer en la final a la rusa Mirra Andreeva el sábado 2 de mayo del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

Las dos jugadoras, cuyos países han estado en guerra desde la invasión rusa de 2022, no se dieron la mano en la red después del partido.

Kostyuk terminó su discurso de victoria con “gloria a Dios y gloria a Ucrania”.

La 23ra preclasificada se desplomó de espaldas sobre la cancha de arcilla y se cubrió el rostro con las manos después de convertir el punto de partido, cuando el último golpe de Andreeva se fue largo. Segundos después, Andreeva se dejó caer en su asiento junto a la cancha y lloró sobre una toalla.

Este es el tercer título de Kostyuk de la WTA, pero el segundo en igual número de torneos, después de que ganó en Rouen el fin de semana pasado.

Andreeva, octava preclasificada y que cumplió 19 años el miércoles, felicitó a Kostyuk cuando se dirigió al público tras recibir su trofeo de subcampeona.

“Me gustaría felicitar a Marta y a su equipo por la victoria de hoy y por su temporada”, manifestó Andreeva, mientras Kostyuk aplaudía. “Has ganado dos torneos seguidos, así que felicidades”.

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