La racha de podios de Mercedes termina en Miami y McLaren logra el 1-2

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El británico Lando Norris de la escudería McLaren tras ganar el sprint del Gran Premio de Miami el sábado 2 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Charles Leclerc fue tercero para Ferrari en una muestra de 19 vueltas de lo que podría ser la carrera del domingo en el Autódromo Internacional de Miami, alrededor del Hard Rock Stadium.

“Fue una buena carrera, es agradable volver al escalón más alto aunque fuera un sprint”, comentó Norris, que ganó desde la pole. “Hacía calor ahí fuera, sudabas. Intentaba encontrar ese equilibrio entre empujar, pero también mantenerme relajado y no cometer errores”.

McLaren, como la mayoría de los equipos, aprovechó una pausa de cinco semanas provocada por cancelaciones de carreras en Oriente Medio debido a la guerra en Irán para introducir mejoras en sus autos. Los cambios del equipo vigente campeón del mundo mostraron claramente que ha recortado la distancia con Mercedes, que ha dominado hasta ahora esta temporada.

Antes de Miami, la campaña había sido un pleno de Mercedes, ya que George Russell y Kimi Antonelli se combinaron para ganar los tres primeros grandes premios y la carrera sprint en China. Russell ganó en Australia, mientras que Antonelli se impuso en China y Japón para colocarse al frente de la clasificación del campeonato mundial de pilotos. Russell ganó la carrera sprint en China.

La dupla de Mercedes se quedó sin podio. Russell terminó cuarto y Antonelli fue sexto después de que una penalización de cinco segundos por exceder los límites de pista lo hiciera caer por detrás de Max Verstappen en el orden final de llegada.

“Sabemos que estamos un poco desfasados con nuestras mejoras en comparación con otros equipos”, dijo Toto Wolff, director del equipo Mercedes. “Esperábamos poder mantener nuestra ventaja y, en términos de tiempos puros por vuelta, estuvimos cerca del ritmo de los de adelante en el sprint. Esta temporada va a ser una carrera pura de desarrollo y quien aporte unas décimas antes que sus competidores obtendrá una ventaja”.

Verstappen fue quinto para Red Bull y Lewis Hamilton, de Ferrari, terminó justo detrás, en séptimo lugar. Ambos tuvieron un incidente al inicio de la carrera, en el que a Hamilton se le ordenó devolverle la posición a Verstappen tras rebasarlo. Cadillac, en su primer evento en Estados Unidos, estuvo al fondo del pelotón, con los pilotos Sergio Pérez y Valtteri Bottas terminando 16º y 18º en una parrilla de 22 pilotos. Norris, el vigente campeón de la F1, ganó la carrera sprint en Miami por segundo año consecutivo. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP