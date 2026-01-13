americateve

La inflación en Argentina fue de 31,5% en 2025, la más baja de los últimos ocho años

SANTIAGO (AP) — Argentina registró en diciembre una inflación de 2,8% y cerró 2025 con un alza de precios de 31,5%, la más baja de los últimos ocho años, lo que el gobierno del ultraliberal Javier Milei celebró como una victoria.

ARCHIVO - Una imagen del presidente argentino Javier Milei aparece en una gran pantalla en el America Business Forum, el 6 de noviembre de 2025 en Miami. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)
Según los datos divulgados el martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (Indec), el índice de precios del año pasado se trata del más bajo desde 2017, cuando se situó en 24,8%, y supone una variación sustancial frente a 2024, que cerró con 117,8%.

La tasa inflacionaria de 2,8% de diciembre supone una ligera aceleración respecto a la de 2,5% de noviembre. Estuvo marcada por el encarecimiento de los gastos de transporte (4%) y de los relacionados con vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%).

El último mes del año suele ser más inflacionario debido a factores estacionales, como el consumo asociado a las fiestas navideñas y el periodo de vacaciones.

En la otra punta, los sectores que registraron las menores variaciones en diciembre fueron las prendas de vestir y calzado (1,1%) y la educación (0,4%).

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en X los datos y calificó como un “logro extraordinario” la contención de la subida de precios en medio de un escenario que se vio presionado a lo largo del año por factores como el “reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria y una fuerte contracción en la demanda de dinero”.

Adelantó además que la cartera seguirá impulsando su programa de estabilización inflacionaria basado en el “superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización” del Banco Central.

Las cifras reflejan el impacto de la política de shock implementada por el gobierno de Milei en los últimos dos años para frenar la subida descontrolada de precios y estabilizar la macroeconomía del país, que se ha visto golpeado en las últimas décadas por sucesivas crisis sociales, políticas y económicas.

Desde que asumió el poder, en diciembre de 2023, el mandatario ultraliberal ha puesto en marcha un austero plan de ajuste fiscal que ha generado críticas de sectores ciudadanos.

El presupuesto presentado por el gobierno para 2026 contempla una inflación del 10,1%, aunque las mediciones de organismos privadas estiman que será el doble.

