Republicanos impulsan ley histórica para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa

Republicanos presentan ley para prohibir que congresistas y sus familias compren acciones en bolsa. Buscan frenar el uso de información privilegiada y restaurar la confianza pública

americateve | Redacción América Noticias Miami
La iniciativa busca frenar el uso de información privilegiada y restaurar la confianza pública en el Congreso

El Partido Republicano presentó en la Cámara de Representantes la Ley Contra el Uso de Información Privilegiada, una iniciativa que prohibiría a los miembros del Congreso, sus cónyuges y sus hijos dependientes comprar acciones que coticen en bolsa, en un intento por cerrar la puerta a posibles conflictos de interés y prácticas de insider trading.

El proyecto cuenta con el respaldo del liderazgo republicano. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, calificó la propuesta como “un paso importante en nuestros esfuerzos por restaurar la fe y la confianza del pueblo en el Congreso”.

Qué prohíbe y qué permite la ley

  • Prohibición clave: compras futuras de acciones por parte de congresistas y sus familiares directos.

  • No obliga a vender: quienes ya poseen acciones no estarían forzados a desprenderse de ellas.

  • Transparencia en ventas: cualquier venta deberá anunciarse públicamente con entre 7 y 14 días de antelación.

Sanciones por incumplimiento

La norma contempla castigos económicos significativos:

  • Multa mínima: 2.000 dólares o

  • Multa proporcional: 10 % del valor de la inversión (lo que resulte mayor), más

  • Devolución de la ganancia neta obtenida en la operación.

Respaldo desde el Comité

El presidente del Comité de Administración de la Cámara, Bryan Steil, subrayó que “el pueblo estadounidense merece saber que sus congresistas no se están beneficiando de información privilegiada”. Y fue tajante: “Si quieres negociar acciones, ve a Wall Street, no al Capitolio”.

Próximos pasos

  • La propuesta será evaluada esta semana por el Comité de Administración.

  • De avanzar, pasará al pleno de la Cámara para su votación.

  • El líder de la mayoría republicana, Steve Scalise, anticipó que la votación podría celebrarse en las próximas semanas.

Contexto legislativo

La iniciativa se suma a otros esfuerzos recientes para limitar inversiones de funcionarios electos, como proyectos presentados en abril y septiembre de 2025, todos con el objetivo de reforzar la ética pública y la transparencia.

