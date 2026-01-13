Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

El régimen prepara ceremonias militares, marchas masivas y actos simultáneos en todo el país

Los restos mortales de 32 militares cubanos fallecidos en Venezuela durante el operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro llegarán a La Habana este jueves 15 de enero , según informó el Partido Comunista de Cuba ( PCC ) . El arribo está previsto para horas de la mañana en el Aeropuerto Internacional José Martí , donde se realizará el primer homenaje oficial con honores militares.

En una nota difundida por el PCC, el Gobierno cubano calificó los hechos como un “criminal ataque” y reforzó su narrativa de unidad política y militar con Venezuela frente a lo que describe como una agresión extranjera.

Desde las 10:00 a.m.: Capilla ardiente en la sede del MINFAR para que la población rinda tributo.

Traslado solemne: Recorrido por Avenida Rancho Boyeros hasta la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) , con presencia de una “representación del pueblo” a lo largo del trayecto.

7:30 a.m.: Concentración en la Tribuna Antimperialista José Martí (Malecón de La Habana) para el acto de inicio de la Marcha del Pueblo Combatiente .

9:00 a.m.: Ceremonias simultáneas en todas las cabeceras provinciales .

4:00 p.m.: Inhumación de los restos en los Panteones de los Caídos por la Defensa en sus respectivas localidades.

El PCC anunció además actos de homenaje póstumo en todos los municipios del país.

Contexto diplomático y tributo previo en Venezuela

El anuncio se produce tras una visita no divulgada previamente del canciller Bruno Rodríguez a Venezuela, donde participó en un acto de homenaje junto a autoridades del gobierno interino. En redes sociales, Rodríguez habló de la “sangre compartida” entre ambos pueblos y se realizaron ascensos póstumos y condecoraciones a los caídos.

Silencio informativo y tensiones regionales

Hasta ahora, no se han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias exactas en las que murieron los militares ni sobre su despliegue en territorio venezolano. La falta de información ha generado interrogantes en círculos independientes y entre familiares, mientras el episodio añade presión a un escenario regional marcado por tensiones diplomáticas y un proceso de transición política en Caracas.

Narrativa oficial: sacrificio y unidad

Con marchas, honores militares y cobertura estatal, La Habana impulsa una narrativa de sacrificio, internacionalismo y confrontación que remite a episodios históricos anteriores. El objetivo declarado: reafirmar la cohesión interna y la política exterior del régimen frente a Estados Unidos.