Exmarino de EEUU recibe más de 16 años de cárcel por espiar para China desde un buque de guerra

Vendió información militar clasificada del USS Essex a un agente de inteligencia chino a cambio de miles de dólares

Un exmiembro de la Marina de Estados Unidos fue condenado a más de 16 años de prisión federal por espiar para China y comprometer seriamente la seguridad nacional. Se trata de Jinchao Wei , de 25 años, también conocido como Patrick Wei, arrestado en agosto de 2023 cuando se disponía a iniciar labores en el buque de asalto anfibio USS Essex , con base en la Base Naval de San Diego , uno de los principales puertos de la Flota del Pacífico.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos , que calificó el caso como una grave traición desde el interior de las Fuerzas Armadas.

Tras un juicio de cinco días y una jornada de deliberación, el jurado federal declaró a Wei culpable de seis cargos , entre ellos:

Wei fue absuelto únicamente del cargo de fraude de naturalización.

Violaciones a la Ley de Control de Exportación de Armas y al Reglamento sobre el Tráfico Internacional de Armas (ITAR)

Acceso a información altamente sensible

Según el Departamento de Justicia, Wei se desempeñaba como ayudante de maquinista, contaba con autorización de seguridad y tenía acceso a información clasificada sobre:

Sistemas de armamento

Propulsión y dirección

Desalinización

Control de daños

Operaciones técnicas y tácticas del buque

Los buques de asalto anfibio como el Essex funcionan como portaaviones ligeros, clave para la proyección de poder y las operaciones expedicionarias de la Armada estadounidense.

Qué información entregó a China

Entre marzo de 2022 y agosto de 2023, Wei:

Envío fotos y videos del buque

Reveló la ubicación de otros navíos de la Armada

Detalló armas defensivas y fallas técnicas

Transfirió miles de páginas de información técnica y operativa obtenida de sistemas informáticos restringidos

En total, vendió al menos 60 manuales técnicos y operativos, además de decenas de documentos e imágenes. Muchos de esos manuales incluían advertencias explícitas de control de exportaciones.

Cuánto cobró por espiar

A cambio de la información, Wei recibió más de 12.000 dólares durante un período de 18 meses por parte de un oficial de inteligencia chino.

Advertencia del Departamento de Justicia

El fiscal general adjunto Todd Blanche fue contundente:

“Los miembros de las Fuerzas Armadas juran defender la Constitución. Este marinero traicionó a su país y comprometió la seguridad nacional. El Departamento de Justicia no tolerará este comportamiento”.

Un caso que enciende las alarmas

La condena de Wei se produce en un contexto de creciente preocupación por la infiltración de inteligencia extranjera, especialmente china, en sectores estratégicos de defensa de Estados Unidos.

Las autoridades subrayaron que el caso demuestra la vulnerabilidad interna y la necesidad de reforzar los controles de seguridad dentro de las Fuerzas Armadas.