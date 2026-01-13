Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Compartir en:









La medida se enmarca en la expansión del Travel Ban que restringe la entrada de nacionales de Cuba y otros países

La Embajada de Estados Unidos en La Habana ha comenzado a cancelar visas de reunificación familiar que ya habían sido aprobadas para ciudadanos cubanos, afectando a solicitantes que esperaban reunirse con familiares en EE. UU., según reportan afectados y evidencia en redes sociales.

La medida se produce dentro del marco de la Proclamación Presidencial 10998, una expansión del llamado Travel Ban que entró en vigor el 1 de enero de 2026 y continúa restricciones migratorias bajo la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Estas normas permiten a la administración estadounidense limitar la entrada y la emisión de visas para nacionales de varios países considerados de “alto riesgo”, entre ellos Cuba.

¿Qué visas están siendo canceladas? Las cancelaciones han alcanzado especialmente a visas de inmigrante en la categoría IR5, destinadas a padres, hijos y cónyuges de ciudadanos estadounidenses, incluso en casos donde las visas ya habían sido aprobadas antes de las nuevas restricciones.

Las notificaciones entregadas a los solicitantes indican que estas visas han sido invalidadas sin posibilidad de apelación y que no se concederán Excepciones de Interés Nacional (NIE) para reversar la decisión.

Impacto en visas de no inmigrante La situación también se extiende a visas B1/B2 (turismo y negocios), para las cuales el Departamento de Estado ha implementado la exigencia de fianzas de hasta 15 000 USD para cubanos y solicitantes de otros países incluidos en la expansión del programa de “visa bonds”. El pago de la fianza no garantiza la aprobación de la visa y solo se reembolsa si se niega la solicitud o si el titular cumple con todas las condiciones de viaje y regreso. Asere Noticias+1

Quienes obtengan estas visas también están sujetos a reglas estrictas sobre puertos de entrada y salida específicos; el incumplimiento puede resultar en denegación de entrada o pérdida de la fianza. Reacciones y consecuencias La cancelación de estas visas ha generado incertidumbre y angustia entre familias cubanas que habían completado procesos migratorios legales para reunirse con seres queridos en Estados Unidos. Organizaciones y solicitantes han compartido imágenes de las notificaciones en redes sociales y expresado preocupación por el impacto humano de la decisión. La expansión del Travel Ban representa una de las políticas migratorias más restrictivas adoptadas recientemente por la administración estadounidense, reflejando un enfoque enfocado en seguridad fronteriza y control de la inmigración, aunque sus efectos en la reunificación familiar han sido objeto de críticas.