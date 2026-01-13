Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Compartir en:









MINFAR intensifica retórica belicista y promueve la “guerra de todo el pueblo” en medio de tensiones con Estados Unidos y tras su papel en Venezuela.

El régimen de La Habana ha aumentado su retórica militarista y propagandística mostrando imágenes y mensajes sobre las llamadas “Avispas Negras”, la unidad de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba que, según fuentes cubanas, representa el núcleo de su músculo defensivo y que algunos medios han descrito como tropas de élite altamente entrenadas.

Screenshot 2026-01-13 at 9.41.29AM Las publicaciones oficiales describen a las “Avispas Negras” como una fuerza rígida, preparada para enfrentar posibles ofensivas externas, en un contexto en el que el gobierno promueve la idea de una “guerra de todo el pueblo” como doctrina de defensa nacional.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) ha difundido mensajes que aseguran que el precio de una agresión contra Cuba sería “muy alto”, reforzando una narrativa de resistencia ante lo que describen como amenazas externas sin detallar un motivo específico de confrontación.

En paralelo, se anunció internamente un “Año de Preparación para la Defensa” que intensifica la movilización de recursos, entrenamiento y doctrinas de defensa en todo el país, según informes oficiales.

