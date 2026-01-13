americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Avispas Negras

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

El régimen cubano difunde propaganda de las “Avispas Negras”, sus tropas élite presentadas como superiores incluso a los Delta Forces, mientras intensifica la retórica de defensa nacional en medio de tensiones con EE. UU. y la región

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2026-01-13 at 9.44.48 AM

MINFAR intensifica retórica belicista y promueve la “guerra de todo el pueblo” en medio de tensiones con Estados Unidos y tras su papel en Venezuela.

El régimen de La Habana ha aumentado su retórica militarista y propagandística mostrando imágenes y mensajes sobre las llamadas “Avispas Negras”, la unidad de fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba que, según fuentes cubanas, representa el núcleo de su músculo defensivo y que algunos medios han descrito como tropas de élite altamente entrenadas.

Screenshot 2026-01-13 at 9.41.29AM

Las publicaciones oficiales describen a las “Avispas Negras” como una fuerza rígida, preparada para enfrentar posibles ofensivas externas, en un contexto en el que el gobierno promueve la idea de una “guerra de todo el pueblo” como doctrina de defensa nacional.

El Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR) ha difundido mensajes que aseguran que el precio de una agresión contra Cuba sería “muy alto”, reforzando una narrativa de resistencia ante lo que describen como amenazas externas sin detallar un motivo específico de confrontación.

En paralelo, se anunció internamente un “Año de Preparación para la Defensa” que intensifica la movilización de recursos, entrenamiento y doctrinas de defensa en todo el país, según informes oficiales.

Screenshot 2026-01-13 at 9.41.46AM

Screenshot 2026-01-13 at 9.41.54AM
americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
trump lanza advertencia directa a cuba: no habra mas petroleo ni dinero... ¡cero! hagan un trato antes de que sea demasiado tarde

Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero! Hagan un trato antes de que sea demasiado tarde"

El presidente estadounidense Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 9 de enero del 2026. (AP foto/Alex Brandon)

Trump advierte a Cuba que llegue a acuerdo antes de que sea tarde

trump respalda en redes idea de que marco rubio sea presidente de cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

Una persona observa la llegada del petrolero Ocean Mariner, de Monrovia, a la bahía de La Habana, Cuba, el viernes 9 de enero de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba desmiente conversaciones con Estados Unidos tras advertencias de Trump

Destacados del día

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las Avispas Negras, tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Régimen Castrista exhibe propagandeo de las "Avispas Negras", tropas élite que jacta son superiores incluso a los Delta Forces

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Un cajero marca precios de artículos en una tienda en Dallas, el 28 de agosto de 2025. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

La inflación en EEUU se moderó en diciembre, pero sigue por encima del objetivo de la Fed

Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: No existen conversaciones

Díaz-Canel niega contactos con EEUU tras declaraciones de Trump: "No existen conversaciones"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter