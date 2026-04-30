La F1 vuelve a Miami tras 5 semanas de pausa. La FIA aplica cambios de reglas

El piloto de Mercedes Andrea Kimi Antonelli conduce un vehículo de miniatura durante un evento previo al Gran Premio de Miami, el jueves 30 de abril de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

El parón le dio tiempo a la FIA para introducir cambios en el reglamento que los pilotos criticaron con dureza tras las tres primeras carreras del año, por la manera en que la potencia eléctrica de la batería ha cambiado los autos y la competencia.

“Es una caricia”, dijo Max Verstappen, quien ha sido tan explícito sobre su desagrado por los autos actuales que está considerando abiertamente dejar la F1.

“Aún no es lo que necesitamos para poder ir realmente a fondo. Es complicado lograr que todos se pongan de acuerdo”, continuó. “Solo espero que para el próximo año podamos hacer cambios muy, muy grandes. Como dije, es una caricia, pero tiene que ser más que una caricia, sin duda”.

Los pilotos no podrán hacerse una idea real de los cambios hasta el viernes, cuando comiencen las prácticas, así que todo lo que han aprendido hasta ahora se ha limitado al trabajo en el simulador. Aunque los pilotos pudieron dar opiniones sobre cómo debería la FIA abordar las quejas sobre el auto, no están seguros de cuánta influencia tuvieron en realidad.

“La realidad es que no tenemos un asiento en la mesa. Sí interactuamos con la FIA y con la F1 con más frecuencia”, manifestó el siete veces campeón Lewis Hamilton. “No somos partes interesadas. Yo les digo: cuando yo hacía las primeras pruebas, era como: ‘Ustedes deberían venir a hablarnos y colaborar con nosotros’.

“Es como: ‘Háblennos, trabajaremos, y podemos trabajar juntos’. Queremos que este deporte tenga éxito. Es como pequeños pasos de bebé cada vez”.

Verstappen reconoció que los pilotos sí tuvieron conversaciones de calidad, pero que hay margen para una relación más sólida de cara al futuro.

“Lo positivo es que hemos tenido algunas buenas reuniones con la Fórmula 1 y la FIA y creo que eso probablemente sea como un punto de partida”, comentó Verstappen. “Dentro de unos años, cuando quizá yo ya no esté aquí, realmente espero que, para los futuros pilotos también, haya más aportes de los pilotos hacia los organizadores en general. Sí creo que la mayoría de los pilotos aquí tenemos una buena comprensión y una buena sensación de lo que se necesita para que la Fórmula 1 sea un buen producto, un producto divertido".

“Creo que todos han hecho lo mejor posible para al menos hacer algo. Pero, por supuesto, no cambiará el mundo”, agregó.

Mejoras por todas partes

El receso permitió que los 11 equipos del paddock evaluaran su temporada tras tres carreras y actualizaran sus autos de cara a la carrera del domingo. Esa es otra incertidumbre que el pelotón intenta gestionar.

“Va a ser bastante inusual ver tantas mejoras en tantos equipos diferentes”, señaló Charles Leclerc. “Estoy bastante seguro de que la mayoría traerá aquí autos más o menos nuevos. Que eso cambie de manera significativa el orden que hemos visto desde el inicio del año, lo dudo”.

El piloto de Ferrari cree que Mercedes seguirá teniendo el control de inicios de temporada sobre el resto del grupo. George Russell y Kimi Antonelli se combinaron para ganar las tres primeras carreras de la temporada y Antonelli es el actual líder de puntos.

“Creo que el paquete marcará una diferencia en eso, ojalá para nosotros sea mejor, pero a la hora de ir a alcanzar a Mercedes, creo que están, estaban demasiado por delante como para que podamos alcanzarlos solo con lo que estamos trayendo aquí”, expresó Leclerc.

Preocupaciones por el clima

Y luego está la amenaza añadida de lluvia intensa el domingo, y el pronóstico es tan desagradable que dominó la conversación tres días antes de la carrera.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica tormentas eléctricas para todo el sur de Florida durante el domingo, mientras que AccuWeather muestra un 55% de probabilidad de tormentas eléctricas el día de la carrera. Podría alterar el evento porque las condiciones deben ser lo suficientemente estables como para que un helicóptero médico pueda volar cuando los autos están compitiendo. Además, el SMN recomienda buscar refugio si el intervalo entre el trueno y el relámpago es inferior a 30 segundos.

El SMN recomienda esperar al menos 30 minutos antes de salir del refugio y citó a Florida como el estado que “específicamente lidera a Estados Unidos en muertes, lesiones y víctimas por rayos”. El servicio meteorológico también afirma que los rayos son el principal “asesino meteorológico” de Florida.

“En mojado, en realidad somos pasajeros”, dijo Leclerc. “Con lluvia, no se trata de ser valiente o no. Vas a fondo y esperas que ningún auto delante de ti sea más lento que tú, y simplemente asumes que van a la misma velocidad. Así que no es una sensación muy agradable”.

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FUENTE: AP