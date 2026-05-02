La estrella de los Bravos Ronald Acuña Jr. sufre lesión por tirón en isquiotibial izquierdo

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Ronald Acuña Jr. (centro izquierda), de los Bravos de Atlanta, camina con dificultad tras lesionarse mientras corría tras un roletazo, mientras el umpire de primera base Bill Miller (centro derecha) observa durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Rockies de Colorado, el sábado 2 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Con su equipo arriba 2-0, Acuña intentaba correr para llegar a salvo a primera tras un rodado, pero se detuvo aproximadamente a mitad del recorrido entre bases y se llevó la mano al tendón de la corva izquierdo.

El personal médico del equipo lo examinó antes de que se retirara del campo caminando con cautela y regresara al dugout de Atlanta. No hubo una actualización inmediata sobre su estado.

Fue reemplazado por Eli White en el jardín derecho.

Acuña conectó un sencillo abriendo la entrada y anotó la primera carrera de los Bravos gracias a un jonrón de dos carreras de Drake Baldwin hacia el jardín izquierdo.

Después de que una rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en mayo de 2024 lo limitara a un total combinado de 144 juegos en las últimas dos temporadas, Acuña, de 28 años, ha participado en los 34 partidos de Atlanta esta temporada.

El cinco veces All-Star y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 batea para .252 esta temporada, con dos jonrones, nueve carreras impulsadas, 17 carreras anotadas y siete bases robadas, la mayor cifra del equipo.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP