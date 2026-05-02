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Kyle Harrison tiene otra sólida apertura y Cerveceros vencen 4-1 a los Nacionales

WASHINGTON (AP) — Kyle Harrison salió de apuros y volvió a meterse en problemas durante seis entradas, Brandon Lockridge impulsó dos carreras y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el sábado 4-1 a los Nacionales de Washington.

El lanzador abridor de los Cerveceros de Milwaukee, Kyle Harrison, lanza contra los Nacionales de Washington durante la primera entrada de un partido de béisbol, el sábado 2 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jess Rapfogel)
El lanzador abridor de los Cerveceros de Milwaukee, Kyle Harrison, lanza contra los Nacionales de Washington durante la primera entrada de un partido de béisbol, el sábado 2 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jess Rapfogel) AP

Harrison (3-1) permitió al menos un corredor en base en cada inning, al ceder una carrera con siete hits. Ponchó a cinco y dio una base por bolas. El zurdo ha permitido dos carreras limpias o menos en cada una de sus seis aperturas y redujo su efectividad a 2,12.

Abner Uribe lanzó la novena para su tercer salvamento, al salir de un atolladero después de que los dos primeros bateadores se embasaron mediante un sencillo y un error.

James Wood conectó dos hits por los Nacionales, que han perdido los dos primeros juegos de la serie y cayeron a 3-12 en casa.

Foster Griffin (3-1), de Washington, permitió tres carreras sucias con tres hits en seis entradas.

Con las bases llenas y dos outs en la primera, el antesalista de los Nacionales Brady House pifió el rodado del venezolano Luis Rengifo y todos quedaron a salvo. Lockridge siguió con un sencillo de dos carreras para poner el marcador 3-0.

El mexicoamericano Joey Ortiz impulsó una carrera con un rodado en la octava.

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