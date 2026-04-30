Kurtz recibe base por bolas por 19no juego seguido y Atléticos vencen 6-3 a Reales

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Nick Kurtz de los Atléticos hace un gesto tras batear un doble remolcador en la segunda entrada ante los Reales de Kansas City el jueves 30 de abril del 2026. (AP Foto/Scott Marshall) AP

Shea Langeliers añadió tres dobles, mientras que Darell Hernaiz tuvo tres imparables y dos carreras impulsadas. Jacob Wilson sumó dos hits y anotó dos veces para ayudar a los A’s a conseguir su sexta victoria en nueve juegos.

El venezolano Elias Díaz conectó su primer jonrón de la temporada con los Reales, y su compatriota Maikel García y el dominicano Starling Marte tuvieron tres hits cada uno. Vinnie Pasquantino se perdió su segunda apertura consecutiva por rigidez en la parte baja de la espalda, pero entró como bateador emergente en la novena y elevó para el out final del juego con un corredor en base ante Jack Perkins, quien logró su tercer salvamento.

Kurtz amplió la ventaja a 4-2 cuando conectó una slider 1-0 de Noah Cameron (2-2) hacia el jardín derecho-central, en una segunda entrada de cuatro carreras que puso a los Atléticos arriba 5-2. Langeliers había pegado antes en el inning un doble impulsor, y Kurtz anotó por un error de tiro del campocorto Nick Loftin.

Schreiber le dio base por bolas a Kurtz en la séptima. Con ello, igualó a Ted Williams con la tercera racha más larga, detrás de la de Roy Cullenbine, de Detroit, en 1947, y la de Barry Bonds, de San Francisco, en 2002-03. Los registros se remontan a 1910 en la Liga Nacional y a 1913 en la Liga Americana.

El dominicano Luis Medina (1-1) permitió tres hits en 2 2/3 entradas sin carreras como relevista del abridor Jeffrey Springs, quien cedió dos carreras y cinco imparables antes de salir por molestias en la cadera derecha tras tres entradas y 67 lanzamientos.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP