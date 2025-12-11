americateve

Kilmar Abrego

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

GREENBELT, Maryland, EE.UU. (AP) — Una jueza federal en Maryland ordenó el jueves la liberación de Kilmar Ábrego García mientras avanza su desafío legal contra su deportación.

Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)
Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough) AP

La jueza Paula Xinis dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debe liberar a Abrego García de la custodia de inmediato.

"Desde el regreso de Abrego García de la detención indebida en El Salvador, ha sido detenido nuevamente, otra vez sin autoridad legal", escribió la jueza. "Por esta razón, el Tribunal CONCEDE la petición de Ábrego García para su liberación inmediata de la custodia de ICE".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

Trump anuncia incautación de buque petrolero frente a Venezuela: el buque iba rumbo a Cuba

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Cuba legaliza el dólar puertas adentro: nuevo sistema estatal de divisas abre paso a una dolarización parcial del país

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

María Corina Machado reaparece en Oslo tras un año en la clandestinidad y desata ovación frente al Grand Hotel

Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

Trump anuncia incautación de buque petrolero frente a Venezuela: el buque iba rumbo a Cuba

