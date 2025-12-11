Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough) AP

La jueza Paula Xinis dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debe liberar a Abrego García de la custodia de inmediato.

"Desde el regreso de Abrego García de la detención indebida en El Salvador, ha sido detenido nuevamente, otra vez sin autoridad legal", escribió la jueza. "Por esta razón, el Tribunal CONCEDE la petición de Ábrego García para su liberación inmediata de la custodia de ICE".