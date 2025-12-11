Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

La jueza Paula Xinis dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debe liberar a Abrego García de la custodia de inmediato.
GREENBELT, Maryland, EE.UU. (AP) — Una jueza federal en Maryland ordenó el jueves la liberación de Kilmar Ábrego García mientras avanza su desafío legal contra su deportación.
La jueza Paula Xinis dictaminó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas debe liberar a Abrego García de la custodia de inmediato.
"Desde el regreso de Abrego García de la detención indebida en El Salvador, ha sido detenido nuevamente, otra vez sin autoridad legal", escribió la jueza. "Por esta razón, el Tribunal CONCEDE la petición de Ábrego García para su liberación inmediata de la custodia de ICE".
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
