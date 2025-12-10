americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
ULTIMA HORA

Trump anuncia incautación de buque petrolero frente a Venezuela: el buque iba rumbo a Cuba

EE.UU. incautó un enorme petrolero frente a Venezuela que, según Trump, iba rumbo a Cuba. La operación aumenta la presión contra Maduro y sus aliados

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023. (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)
ARCHIVO - El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023. (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la incautación de un buque petrolero frente a la costa de Venezuela, una acción que, según afirmó, forma parte de los esfuerzos de Washington para intensificar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de narcoterrorismo.

Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande… de hecho, el más grande jamás incautado”, declaró Trump a periodistas desde la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que “otras cosas están sucediendo” relacionadas con operaciones en la región, aunque evitó dar más detalles y prometió ampliar la información más adelante.

Buque Petroleo

Buque iba rumbo a Cuba, según fuentes vinculadas a la operación

Aunque la Casa Blanca no ofreció información adicional sobre la identidad del barco, una fuente familiarizada con la operación —que pidió anonimato por tratarse de un tema sensible— confirmó que:

  • El buque se dirigía a Cuba.

  • La carga petrolera sería vendida por la estatal Cubametales a intermediarios energéticos en Asia.

La Embajada de Cuba en Washington no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

Operación conjunta: Guardia Costera + Marina de EE.UU.

Según un funcionario estadounidense consultado bajo condición de anonimato, la incautación fue llevada a cabo mediante:

  • Un operativo liderado por la Guardia Costera,

  • Con apoyo táctico de la Marina de Estados Unidos.

Las autoridades no han revelado:

  • Nombre del buque

  • Bandera bajo la que operaba

  • Propietarios

  • Puerto exacto de detención

Tensiones crecientes: Venezuela, Cuba y el cerco internacional

La maniobra ocurre en medio de:

  • Nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos

  • Acusaciones de narcoterrorismo contra Maduro y su entorno

  • Un incremento de presiones sobre La Habana, aliada estratégica del chavismo

Con esta incautación, la administración Trump refuerza su postura de “máxima presión” sobre:

  • El régimen de Maduro

  • Sus vínculos financieros

  • La red energética que conecta a Venezuela y Cuba

Washington sostiene que Caracas continúa desviando petróleo para financiar estructuras políticas y de seguridad en ambos países.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
? maria elvira salazar rompe con trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: es un castigo colectivo injusto

🚨 María Elvira Salazar rompe con Trump y rechaza la pausa migratoria a cubanos: "Es un castigo colectivo injusto"

Por Redacción América Noticias Miami
el pollo carvajal entrega a trump la confesion mas explososiva del chavismo: 20 anos del cartel de los soles al descubierto

'El Pollo' Carvajal entrega a Trump la confesión más explososiva del chavismo: 20 años del Cártel de los Soles al descubierto

Por Redacción América Noticias Miami
Migrantes venezolanos deportados desembarcan de un vuelo estadounidense en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Venezuela, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/Cristian Hernández)

Llega a Venezuela avión con deportados de EEUU tras comentarios de Trump sobre cierre espacio aéreo

la transicion sostenible. la libido dominandi

La transición sostenible. La libido dominandi

Por Orlando Viera

Destacados del día

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Se apaga La Grande: Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump respalda plan republicano para reemplazar el Obamacare con pagos directos

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter