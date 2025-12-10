Trump anuncia incautación de buque petrolero frente a Venezuela: el buque iba rumbo a Cuba

Compartir en:









ARCHIVO - El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023. (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la incautación de un buque petrolero frente a la costa de Venezuela, una acción que, según afirmó, forma parte de los esfuerzos de Washington para intensificar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, acusado por la justicia estadounidense de narcoterrorismo.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande… de hecho, el más grande jamás incautado”, declaró Trump a periodistas desde la Casa Blanca.

El mandatario aseguró que “otras cosas están sucediendo” relacionadas con operaciones en la región, aunque evitó dar más detalles y prometió ampliar la información más adelante.

Buque Petroleo Buque iba rumbo a Cuba, según fuentes vinculadas a la operación Aunque la Casa Blanca no ofreció información adicional sobre la identidad del barco, una fuente familiarizada con la operación —que pidió anonimato por tratarse de un tema sensible— confirmó que:

El buque se dirigía a Cuba .

La carga petrolera sería vendida por la estatal Cubametales a intermediarios energéticos en Asia. La Embajada de Cuba en Washington no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

Operación conjunta: Guardia Costera + Marina de EE.UU. Según un funcionario estadounidense consultado bajo condición de anonimato, la incautación fue llevada a cabo mediante:

Un operativo liderado por la Guardia Costera ,

Con apoyo táctico de la Marina de Estados Unidos. Las autoridades no han revelado: Nombre del buque

Bandera bajo la que operaba

Propietarios

Puerto exacto de detención Tensiones crecientes: Venezuela, Cuba y el cerco internacional La maniobra ocurre en medio de: Nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos

Acusaciones de narcoterrorismo contra Maduro y su entorno

Un incremento de presiones sobre La Habana, aliada estratégica del chavismo Con esta incautación, la administración Trump refuerza su postura de “máxima presión” sobre: El régimen de Maduro

Sus vínculos financieros

La red energética que conecta a Venezuela y Cuba Washington sostiene que Caracas continúa desviando petróleo para financiar estructuras políticas y de seguridad en ambos países.