Conmoción en el exilio: Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois y arrestan a presunto asesino

Conmoción en la diáspora cubana : Hallan sin vida a joven cubana desaparecida en Illinois.

La comunidad cubana en Estados Unidos está de luto. Claudia Mojarrieta Matos , una joven cubana de 21 años que había sido reportada como desaparecida en el estado de Illinois , fue encontrada sin vida y un hombre de 22 años enfrenta ahora múltiples cargos por su asesinato.

La noticia ha provocado consternación entre emigrados cubanos en EE. UU. y familiares en la Isla , donde se espera que el cuerpo de la joven sea repatriado para que su madre y allegados puedan darle el último adiós.

La búsqueda de Claudia comenzó en la madrugada del sábado 6 de diciembre , alrededor de las 4:35 a.m. , cuando la policía de Elmhurst , en el condado de DuPage (Illinois) , recibió una llamada de un hombre que denunció su desaparición.

Según el relato recogido por la Fiscalía Estatal del Condado de DuPage , esta persona declaró que, cerca de la 1:00 a.m. , había dejado a la joven en la cuadra 600 de West Lorraine Avenue para que se reuniera con alguien, más tarde identificado como Santino Ortiz , de 22 años.

Quince minutos después, el denunciante recibió una llamada de Claudia en la que se escucharon llantos y un aparente forcejeo , antes de que la comunicación se cortara súbitamente. Al regresar al lugar y no encontrarla, llamó al 911 para reportar su desaparición.

El sospechoso: detenido a pocas horas de la denuncia

Los investigadores identificaron rápidamente a Santino Ortiz como principal sospechoso. Su domicilio se encuentra en el bloque 600 de West Belden Avenue, a tan solo una cuadra al norte de donde había sido dejada la joven. Ambas calles son paralelas.

Ese mismo sábado en la tarde, Ortiz fue interrogado en el Departamento de Policía de Elmhurst y quedó detenido, apenas 12 horas después de la llamada inicial al 911.

De acuerdo con la Fiscalía, el sospechoso habría solicitado “servicios sexuales” a la joven y pactado un encuentro con ella en Lorraine Avenue. Desde allí, la llevó hasta el garaje de su vivienda, donde la atacó brutalmente.

El crimen: una agresión brutal y un intento de encubrimiento

Según el informe oficial, en el garaje de su casa, Ortiz golpeó repetidamente la cabeza de la joven contra el suelo y la apuñaló varias veces con un cuchillo. Posteriormente, le envolvió la cabeza con una bolsa y colocó su cuerpo en un contenedor de basura.

Las autoridades detallaron que, alrededor de las 8:00 a.m. del sábado, el sospechoso habría trasladado el cuerpo en su camioneta hasta una zona boscosa en Wadsworth, donde lo abandonó a unos 12 metros de la carretera, oculto entre matorrales y árboles.

El domingo, poco antes de las 6:00 p.m., la Oficina Forense del Condado de Lake recibió el aviso del hallazgo de un cadáver en un área cercana a las calles Adams y Delany, en la localidad de Wadsworth.

El forense confirmó posteriormente que se trataba de Claudia Mojarrieta Matos, de 21 años, residente en Greenacres, Florida, cuya desaparición ya era objeto de investigación en Elmhurst.

La autopsia reveló que la joven fue apuñalada alrededor de siete veces en la cara y la cabeza, en un ataque particularmente violento.

Cargos contra el acusado y proceso judicial

Santino Ortiz compareció el martes ante el Tribunal de Primera Instancia, donde fue acusado de:

Seis cargos de asesinato en primer grado

Un cargo de robo a mano armada

Un cargo de encubrimiento de una muerte homicida

Todos ellos, delitos graves según la normativa estatal.

El juez Joshua Dieden ordenó que Ortiz permanezca en prisión preventiva sin derecho a fianza, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga.

La próxima audiencia judicial fue fijada para el 5 de enero de 2026, ante la jueza Margaret O'Connell, cuando se espera que la Fiscalía presente más detalles del caso y avance el proceso hacia un eventual juicio.

Dolor en la comunidad cubana y repatriación del cuerpo

La muerte de Claudia ha causado profunda tristeza entre la comunidad cubana en Estados Unidos y en la Isla. Amigos, conocidos y activistas han compartido mensajes de duelo y exigencias de justicia en redes sociales.

Se espera que el cuerpo de la joven sea repatriado a Cuba, donde su madre y otros familiares aguardan para despedirse de ella, en medio de una mezcla de dolor, indignación y reclamos para que el crimen no quede impune.

El caso se suma a una preocupante lista de mujeres migrantes latinoamericanas que han sido víctimas de violencia extrema en territorio estadounidense, lo que ha reavivado debates sobre seguridad, vulnerabilidad y protección de mujeres jóvenes en contextos de migración y precariedad.

… Noticia en desarrollo …