Venezuela

EEUU publica imágenes del mayor operativo de incautación petrolera frente a Venezuela: confiscan buque iraní vinculado al financiamiento terrorista

Estados Unidos incautó en aguas internacionales un petrolero iraní vinculado al transporte de crudo venezolano usado para financiar organizaciones terroristas

Por Redacción América Noticias Miami
EE.UU. difunde imágenes del operativo que permitió incautar un petrolero iraní frente a Venezuela

El buque transportaba crudo sancionado destinado a financiar organizaciones terroristas, según autoridades norteamericanas.

Estados Unidos publicó este miércoles las primeras imágenes del operativo marítimo y federal mediante el cual se ejecutó la incautación de un petrolero iraní frente a las costas de Venezuela, en una acción conjunta que involucró a la Guardia Costera, el FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y el Departamento de Defensa.

La Fiscal General Pamela Bondi informó a través de su cuenta oficial en X que el decomiso forma parte de una operación para bloquear redes internacionales que utilizan el crudo venezolano e iraní como fuente de financiamiento de organizaciones terroristas.

Un buque bajo sanciones durante años

Bondi indicó que la embarcación llevaba años sancionada por Estados Unidos debido a su rol dentro de una red ilícita de transporte de petróleo operada por intermediarios vinculados a grupos considerados terroristas por Washington.

La operación se llevó a cabo en aguas internacionales, “de forma segura”, y bajo un proceso coordinado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para impedir el tráfico de hidrocarburos sancionados.

Trump adelantó la operación: “El petrolero más grande jamás incautado”

Horas antes de la confirmación oficial, el presidente Donald Trump había informado a la prensa que Estados Unidos acababa de confiscar un buque catalogado como “el petrolero más grande jamás incautado”, cerca de las costas venezolanas.

El anuncio se enmarca en el despliegue militar estadounidense en el Caribe, ordenado por la Casa Blanca para reforzar operaciones contra el narcotráfico y el contrabando internacional de crudo, según documentos y fuentes citadas por Bloomberg.

Trump adelantó que “otras cosas están sucediendo”, sugiriendo que más operaciones de esta naturaleza están en curso.

Golpe a la red petrolera de Maduro

La Casa Blanca ha intensificado la presión económica, diplomática y militar contra el régimen de Nicolás Maduro, bajo el argumento de combatir redes de narcotráfico y cortar las fuentes de financiamiento del régimen y de organizaciones aliadas.

Funcionarios estadounidenses explicaron que la incautación forma parte de una estrategia para detener el flujo de recursos destinados a estructuras acusadas de terrorismo. El crudo venezolano sancionado suele moverse a través de:

  • Intermediarios offshore

  • Empresas fachada

  • “Petroleros fantasma” que cambian de nombre

  • Buques que manipulan sus sistemas de rastreo (AIS)

  • Transferencias encubiertas en alta mar

Exportaciones de PDVSA bajo asedio

Las sanciones de Washington han afectado severamente la capacidad de PDVSA para vender petróleo a precios de mercado. Aunque la producción ronda el millón de barriles diarios, gran parte se comercializa con fuertes descuentos a un reducido grupo de compradores —principalmente refinerías chinas— que asumen el riesgo de enfrentar embargos y decomisos internacionales.

Escalada: Trump afirma que “los días de Maduro están contados”

En declaraciones a Politico, Trump aseguró que los “días de Maduro están contados” y sugirió que una intervención militar directa podría activarse “pronto”, lo que eleva la tensión diplomática y militar.

Bloomberg reportó que este operativo se produce en el contexto del mayor despliegue militar estadounidense en el Caribe en décadas, con acciones que ya han destruido más de 20 embarcaciones relacionadas con el tráfico de drogas y provocado la muerte de 87 tripulantes.

Señal al sector marítimo internacional

Según fuentes consultadas, la confiscación del petrolero envía un mensaje claro a navieras, aseguradoras y operadores:

Mover crudo venezolano sancionado implica riesgo real de decomiso, procesos judiciales y pérdida total de activos.

La operación también presiona los mecanismos clandestinos diseñados para evadir sanciones, complicando la logística petrolera del régimen venezolano.

(Con información de AFP y AP)

