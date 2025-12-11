americateve

Malecón

Caos en el Malecón: Fuerte choque frente a la Embajada de EE.UU. deja varios heridos, incluida una niña

Accidente en el Malecón habanero deja varios heridos, incluida una niña, cerca de la Embajada de EE.UU. Testigos denuncian imprudencias y fallas viales

Por Redacción América Noticias Miami
El siniestro ocurrió frente a la Embajada de EE.UU. y reaviva denuncias sobre imprudencias y fallas en la seguridad vial.

Un grave accidente de tránsito registrado este jueves en el Malecón de La Habana, en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, dejó varios heridos, entre ellos una niña, según reportes difundidos por usuarios en redes sociales.

El tramo donde ocurrió el choque es conocido por su alto flujo vehicular y por la cantidad de violaciones de tránsito que, según residentes, se cometen a diario sin supervisión efectiva.

Una camioneta taxi impactó a un vehículo ligero

Las imágenes preliminares divulgadas por el usuario Alexander Ríos Cruz muestran los restos de un choque que involucró presuntamente a una camioneta taxi, que habría colisionado por la parte trasera con un automóvil más pequeño.

Las fotos evidencian daños severos en la parte trasera del vehículo ligero, lo que confirma que recibió el mayor impacto.

Hasta el momento, no existen declaraciones oficiales sobre el número exacto de heridos ni la gravedad de las lesiones, aunque testigos aseguran que varias personas resultaron lesionadas, incluida una menor.

“Pronta recuperación para todos, en especial la niña”, escribió un usuario en Facebook, reflejando la preocupación generalizada.

Falta de información oficial y denuncias sobre imprudencias

La ausencia de reportes oficiales ha obligado a los ciudadanos a recurrir a redes sociales para reconstruir lo ocurrido.

Los comentarios publicados señalan un patrón de problemas recurrentes:

  • No respetar la distancia entre vehículos

  • Invasión de carriles

  • Adelantamientos peligrosos

  • Exceso de velocidad

  • Falta de control policial

“Es una vía donde todo el tiempo se comenten violaciones. Hoy lamentamos nuevamente heridos por irresponsabilidad al volante”, denunció un residente.

Otra internauta agregó: “Los carros pasan volando. Hasta para cruzar hay que rezar”.

Indignación y resignación en redes: “Todos los días hay un accidente”

Las reacciones al hecho reflejan el cansancio social ante la frecuencia de accidentes en Cuba.

“Ni un accidente más. Todos los días lo mismo”, escribió un usuario.

“Es una locura generalizada”, comentó otra persona.

La sensación compartida es que la inseguridad vial se ha convertido en un problema sistémico, sin soluciones visibles por parte de las autoridades.

2025: un año crítico para la seguridad vial en Cuba

El siniestro del Malecón se suma a una larga lista de accidentes ocurridos en 2025, un año que ya se perfila como uno de los más trágicos en materia de tránsito.

Expertos y ciudadanos coinciden en señalar factores estructurales:

  • Deterioro severo del parque automotor

  • Carencia de señalización vial

  • Iluminación pública insuficiente o inexistente

  • Falta de mantenimiento de vías

  • Controles policiales inconsistentes

  • Incremento de conductas temerarias

Como resumió una usuaria: “Cuba no tiene tráfico, pero sí accidentes todos los días”.

Hasta el cierre de esta nota, no se han ofrecido partes médicos oficiales ni detalles adicionales sobre el estado de los heridos.

Noticia en desarrollo…

