americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jonrones de Díaz y Caminero, y 6 sólidas entradas de McClanahan dan triunfo a Rays 3-0 ante Gigantes

SAN PETERSBURGO, Florida, EE.UU. (AP) — Yandy Díaz y Junior Caminero conectaron jonrones para respaldar seis sólidas entradas de Shane McClanahan, y los Rays de Tampa Bay vencieron 3-0 a los Gigangtes de San Francisco el viernes por la noche.

Junior Caminero, derecha, de los Rays de Tampa Bay, celebra su jonrón solitario con el coach de tercera base, Brady Williams (4), durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Gigantes de San Francisco, el viernes 1 de mayo de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris OMeara)
Junior Caminero, derecha, de los Rays de Tampa Bay, celebra su jonrón solitario con el coach de tercera base, Brady Williams (4), durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas frente a los Gigantes de San Francisco, el viernes 1 de mayo de 2026, en San Petersburgo, Florida. (AP Foto/Chris O'Meara) AP

El cubano Díaz abrió la segunda entrada contra Robbie Ray (2-4) con su quinto cuadrangular para poner el juego 1-0.

El dominicano Caminero abrió la cuarta con su noveno vuelacercas —un batazo de 432 pies hacia el jardín izquierdo— para ampliar la ventaja a 2-0.

Taylor Walls pegó un doble abriendo la sexta y se robó la tercera antes de anotar con el elevado de sacrificio de Chandler Simpson para cerrar la cuenta.

McClanahan (3-2) no tuvo problemas hasta la quinta, cuando el dominicano Rafael Devers y Jung Hoo Lee conectaron sencillos para colocar corredores en las esquinas con un out. El zurdo de 29 años provocó un rodado para doble matanza del también dominicano Jerar Encarnación para terminar con la amenaza. Permitió cinco hits y ponchó a cinco.

Ian Seymour y Cole Sulser lanzaron cada uno una entrada sin permitir carreras, y Bryan Baker retiró a los tres en orden en la novena para su séptimo salvamento en nueve oportunidades.

Ray permitió tres carreras con cuatro hits en seis entradas y un tercio. El zurdo de 34 años concedió un sencillo de toque a Simpson en su primer lanzamiento antes de sorprenderlo fuera de base en un intento de robo tres pitcheos después. JT Brubaker consiguió los últimos cinco outs y permitió un hit.

Los Gigantes, cuyos 19 jonrones son la menor cantidad en las Grandes Ligas, no han conectado jonrón durante su actual racha de cuatro derrotas consecutivas.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Destacados del día

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

CASO HIALEAH: POSPONEN JUICIO POR CRIMEN DE JOVEN CUBANO Y SUMAN NUEVO CARGO CLAVE

CASO HIALEAH: POSPONEN JUICIO POR CRIMEN DE JOVEN CUBANO Y SUMAN NUEVO CARGO CLAVE

MIAMI: DECLARAN CULPABLE A EXCONGRESISTA CUBANO POR VÍNCULOS CON VENEZUELA

MIAMI: DECLARAN CULPABLE A EXCONGRESISTA CUBANO POR VÍNCULOS CON VENEZUELA

El presidente Donald Trump habla con los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el jueves 30 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

Trump emite orden para darle a más personas acceso a planes de retiro

RAÚL CASTRO REAPARECE VISIBLEMENTE DETERIORADO EN ACTO DEL 1 DE MAYO FRENTE A LA EMBAJADA DE EE.UU.

RAÚL CASTRO REAPARECE VISIBLEMENTE DETERIORADO EN ACTO DEL 1 DE MAYO FRENTE A LA EMBAJADA DE EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter