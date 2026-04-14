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Javier Mascherano se va de Inter Miami, 4 meses después de ganar el campeonato de la MLS

MIAMI (AP) — Javier Mascherano no continuará como técnico del Inter Miami, una decisión sorprendente que se produce apenas cuatro meses después de conducir al club de Lionel Messi al campeonato de la MLS.

Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)
Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, durante el partido contra Nashville en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 18 de marzo de 2026, en Fort Lauderdale, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier) AP

Mascherano, quie fue compañero de Messi en el Barcelona y en la selección de Argentina antes de reencontrarse con el astro como entrenador, se marcha por motivos personales, informó el equipo.

“Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami", dijo Mascherano en declaraciones difundidas por el equipo. “En primer lugar, quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables”.

La decisión llega ni siquiera dos semanas después de que Inter Miami inauguró su nuevo estadio cerca del aeropuerto Internacional de Miami. El club ha empatado en sus dos primeros partidos en la nueva instalación.

“Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante”, afirmó Mascherano.

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FUENTE: AP

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