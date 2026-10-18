Jackson no se arrepiente de haber callado a Collins tras interrupción en debate en Maine

El demócrata Troy Jackson, derecha, le plantea una pregunta a la senadora republicana Susan Collins durante el debate final para el Senado federal por el estado de Maine, en Bangor, Maine, el jueves 15 de octubre de 2026. (Gregory A. Rec/Portland Press Herald vía AP, Pool) AP

“Ella dijo que era un simpatizante de Troy. Me acusó de haber montado eso. Yo no tenía idea de quién era”, declaró Jackson, expresidente del Senado estatal que intenta impedir que Collins —la mujer republicana con más años de servicio en la historia del Senado— obtenga un sexto mandato. El demócrata hizo esas declaraciones en una entrevista en el programa “State of the Union”, de la cadena CNN, que fue emitida el domingo.

En su debate final del jueves por la noche, en una contienda muy reñida a medida que se acerca la elección del 3 de noviembre, un manifestante que se oponía a los centros de datos empezó a gritar cuando hablaba Collins. Al tiempo que los moderadores pedían que retiraran a esa persona, la senadora dijo que el manifestante era “obviamente uno de los simpatizantes de Troy”.

El grupo Sunrise Movement publicó en su página de Instagram que el exabrupto provino de uno de sus miembros. En el pie de foto de una publicación en Instagram, la página del grupo señaló: “Estamos orgullosos de este voluntario de Sunrise que actuó ayer”.

The New York Times publicó que el manifestante, Henry Elgie, un estudiante de 19 años del Bowdoin College en Maine, le dijo al periódico en una entrevista el sábado que tuvo “cero coordinación” con la campaña de Jackson.

Sunrise Movement es una organización de defensa política de izquierda que impulsa el Green New Deal, orientado a hacer la transición de la economía de Estados Unidos a energía 100% renovable. El grupo, que tiene filiales locales en todo el país, organiza con regularidad protestas, sentadas y huelgas climáticas.

Jackson le dijo a CNN que estrechó la mano de Collins luego de cada uno de sus debates.

“Pero lo que no voy a hacer es permitir que la senadora Collins me hable con condescendencia”, manifestó. “Estoy luchando por la gente de Maine y creo que esa fue otra situación en la que ella me estaba hablando con condescendencia, y no voy a disculparme por eso”.

Collins dijo el viernes a Sean Hannity, de Fox News, que le “impactó lo espontánea que fue la respuesta: ‘Oh, cállate’”. Collins sostuvo que “el hecho de que pareciera una réplica tan automática y rápida fue muy revelador”.

Mencionó lo que, según dijo, era “la reputación” que Jackson tenía en la Legislatura, “particularmente cuando trata con mujeres con las que no está de acuerdo. Así que, en cierto modo, no me sorprendió”.

Algunos legisladores estatales que trabajaron con Jackson lo han criticado por tener mal genio, incluido un episodio en que, frustrado durante un desacuerdo con una legisladora, arrojó al suelo una botella de agua de plástico. Cuando los reporteros le preguntaron durante la campaña sobre esos enfrentamientos, Jackson respondió: “Llevo el corazón en la mano”. Asumió la responsabilidad por su exabrupto y se disculpó con quienes tuvo confrontaciones en ese momento.

En CNN le preguntaron a Jackson por algunos republicanos que están diciendo que hubo historias de que él fue agresivo en su tono con mujeres durante su etapa en la Legislatura y que su comentario del jueves por la noche fue otro ejemplo de ello.

Jackson dijo que algunos republicanos han estado gastando millones “atacándome a mí y a mi familia, haciendo afirmaciones falsas. … Así que no me sorprende”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP