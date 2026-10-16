Trump despide a Katie Zacharia de la Casa Blanca tras una semana de polémicas por sus credenciales

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, habla con los reporteros en la Sala de Prensa James Brady, el martes 13 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

Katie Zacharia fue apartada de su cargo como secretaria de prensa de la Casa Blanca apenas una semana después de su nombramiento, según informó este viernes The New York Times, en medio de cuestionamientos sobre sus credenciales profesionales y una creciente controversia por su desempeño frente a los medios de comunicación.

El periódico estadounidense atribuyó la información sobre su despido a tres personas familiarizadas con la decisión. La noticia llegó horas después de que el presidente Donald Trump defendiera públicamente a Zacharia y denunciara que había recibido un trato injusto por parte de la prensa.

Durante declaraciones a periodistas en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario reveló que había conversado con su portavoz sobre la posibilidad de abandonar el puesto.

“Katie ha recibido un trato muy malo por parte de los medios de comunicación” , afirmó Trump.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, habla con reporteros en la Sala de Conferencias de Prensa James Brady, el martes 13 de octubre de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

El presidente aseguró que le había planteado si realmente deseaba continuar en una función sometida a una intensa exposición pública.

La salida, reportada por The New York Times, representa un nuevo cambio en el equipo de comunicaciones de la administración Trump, después de una semana marcada por las críticas a la recién nombrada funcionaria.

The New York Times informa que Katie Zacharia fue despedida

La información sobre la salida de Zacharia fue publicada este viernes 16 de octubre por The New York Times.

El diario citó a tres fuentes con conocimiento del asunto para señalar que la secretaria de prensa había sido despedida.

El reporte llegó después de varios días de especulaciones sobre su futuro dentro de la Casa Blanca.

Hasta ese momento, Trump había evitado confirmar públicamente que Zacharia sería destituida.

En cambio, había presentado su continuidad como una decisión que correspondía tomar a la propia funcionaria.

La diferencia entre ambas versiones deja una cuestión relevante: mientras el presidente habló públicamente de una posible decisión personal, el periódico informó que la salida fue resultado de un despido.

Trump defendió a Zacharia horas antes de conocerse su salida

Antes de que trascendiera la información sobre el despido, Donald Trump se pronunció sobre las críticas que enfrentaba su portavoz.

El mandatario afirmó que los medios de comunicación habían tratado injustamente a Zacharia desde su llegada al cargo.

Según explicó, había conversado personalmente con ella para preguntarle si deseaba continuar.

“Acabo de hablar con ella sobre ello. Le he dicho: ‘Katie, ¿esto es lo que quieres?’”, relató el presidente.

Trump también aseguró que le había recomendado reconsiderar su permanencia en el puesto.

“No necesitas esto. No tienes por qué hacerlo si no quieres”, añadió.

Cuando los periodistas insistieron en preguntarle si Zacharia seguiría como secretaria de prensa, el mandatario respondió que dejaría la decisión en sus manos.

Horas después, The New York Times informó que había sido despedida.

Las credenciales profesionales de Zacharia desataron la controversia

Uno de los principales focos de cuestionamiento estuvo relacionado con la formación jurídica de la funcionaria.

Al anunciar su nombramiento, Trump había presentado a Zacharia como abogada.

Sin embargo, publicaciones posteriores señalaron que, aunque obtuvo un título de Derecho en la Universidad de Pepperdine, no había aprobado el examen necesario para obtener la licencia profesional de abogacía.

La diferencia generó preguntas sobre la precisión de las credenciales utilizadas para presentar a la nueva portavoz presidencial.

Tener un título universitario en Derecho no equivale necesariamente a estar autorizado para ejercer como abogado.

En Estados Unidos, el ejercicio profesional de la abogacía está sujeto a requisitos de admisión que dependen de cada jurisdicción.

Las informaciones sobre Zacharia provocaron una discusión sobre la manera en que la Casa Blanca había comunicado su trayectoria profesional.

No obstante, no haber aprobado el examen de abogacía no constituye por sí mismo una infracción legal ni impide automáticamente desempeñar funciones de comunicación gubernamental.

Su debut ante la prensa estuvo marcado por las críticas

Katie Zacharia realizó su primera aparición como secretaria de prensa el martes 13 de octubre.

Durante ese encuentro, respondió brevemente a varias preguntas de periodistas antes de ceder el protagonismo al presidente Trump, quien posteriormente mantuvo un intercambio más extenso con los medios.

Su debut fue seguido por cuestionamientos sobre su experiencia, preparación y capacidad para ejercer una de las funciones de mayor visibilidad dentro de la administración estadounidense.

En los días posteriores, varios medios publicaron informaciones sobre su trayectoria profesional.

También trascendieron comentarios críticos atribuidos a funcionarios de la Casa Blanca que hablaron bajo condición de anonimato.

La controversia aumentó después de que Zacharia participara en entrevistas con Fox News, donde enfrentó preguntas difíciles sobre su nombramiento.

¿Quién es Katie Zacharia y cuál era su experiencia antes de llegar a la Casa Blanca?

Antes de ser designada secretaria de prensa presidencial, Katie Zacharia había desempeñado funciones de comunicación vinculadas al entorno político de Donald Trump.

Uno de sus cargos fue el de asesora sénior de comunicaciones de Trump Media & Technology Group, la empresa responsable de la red social Truth Social.

También trabajó como portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Su trayectoria incluía, por tanto, experiencia en comunicación política y gubernamental.

Además, cursó estudios jurídicos en la Universidad de Pepperdine.

Sin embargo, las publicaciones sobre su falta de habilitación profesional para ejercer la abogacía se convirtieron en uno de los principales elementos de la controversia pública.

Críticas desde medios conservadores complicaron su permanencia

La presión mediática sobre Zacharia no procedió únicamente de publicaciones tradicionalmente críticas de Trump.

Según los reportes, la funcionaria también enfrentó entrevistas exigentes en Fox News, una cadena con una audiencia importante entre votantes conservadores.

Esa situación llamó la atención porque Zacharia había llegado a la Casa Blanca desde posiciones de comunicación cercanas al presidente.

Al mismo tiempo, algunos funcionarios de la administración expresaron críticas sobre su actuación mediante declaraciones anónimas a medios políticos.

Estas informaciones contribuyeron a aumentar las especulaciones sobre la estabilidad de su nombramiento.

Sin embargo, las fuentes citadas no permiten determinar que un único episodio haya provocado su salida.

Trump había recomendado a su portavoz reconsiderar el cargo

En declaraciones ofrecidas antes de viajar a Georgia, el presidente insistió en que deseaba evitar que Zacharia continuara sometida a una situación que consideraba injusta.

De acuerdo con los reportes atribuidos a Associated Press, Trump afirmó que quería que la funcionaria estuviera bien y no tuviera que enfrentar las críticas recibidas durante sus primeros días.

“Creo que deberías reconsiderarlo”, le habría dicho, según su propio relato.

El mandatario no anunció entonces una destitución.

Por el contrario, dejó abierta la posibilidad de que Zacharia decidiera voluntariamente abandonar el puesto.

El reporte posterior de The New York Times presentó una conclusión distinta sobre la naturaleza de su salida.

Una semana de controversias termina con otro cambio en la Casa Blanca

El caso de Katie Zacharia refleja las dificultades que pueden surgir en un puesto sometido a una vigilancia mediática permanente.

La secretaría de prensa de la Casa Blanca tiene entre sus principales responsabilidades comunicar las decisiones presidenciales, responder preguntas de los medios y representar públicamente la posición de la administración.

Zacharia llegó al cargo con experiencia en comunicación política y gubernamental, pero su nombramiento quedó rápidamente envuelto en cuestionamientos sobre sus credenciales y su desempeño.

Apenas una semana después de su designación, The New York Times informó que había sido despedida.

La salida se produjo pese a que Donald Trump había defendido públicamente a la funcionaria horas antes, asegurando que la prensa la había tratado injustamente.

Hasta el momento de los reportes citados, no se había identificado oficialmente a una persona designada para reemplazarla de manera permanente.