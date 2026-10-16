REPARTIDORA CUBANA DE AMAZON LANZA UN PAQUETE Y SE VUELVE VIRAL: "Si está roto, llama a Amazon"

Una repartidora cubana de Amazon se convirtió en protagonista de un video viral en Estados Unidos después de que una cámara de seguridad captara el momento en que arrojó un paquete frente a la puerta de una vivienda, expresó su frustración con palabras malsonantes y advirtió al destinatario que reclamara directamente a la compañía si el contenido había sufrido daños.

La grabación, compartida en TikTok por la cuenta @dainaris6 , superó las 267.000 reproducciones y provocó numerosas reacciones entre usuarios que cuestionaron el comportamiento de la trabajadora y otros que señalaron las difíciles condiciones que pueden enfrentar los repartidores durante sus jornadas laborales.

El incidente quedó registrado por una cámara de vigilancia Ring, que marcaba las 6:44 de la mañana cuando la mujer llegó a la entrada de un complejo de apartamentos con una bolsa blanca en la mano.

El video muestra cómo la repartidora se aproxima a una puerta roja y lanza el paquete al suelo, aparentemente molesta.

La escena ha generado un debate en redes sociales sobre la responsabilidad de los trabajadores de reparto, el cuidado de las mercancías y las presiones laborales en los servicios de entrega a domicilio.

El video difundido en TikTok muestra a la mujer caminando hacia la entrada de una vivienda dentro de un complejo residencial.

La trabajadora sostiene una bolsa blanca que aparentemente contiene un pedido destinado al residente.

Al llegar frente a la puerta roja, arroja el paquete sobre el suelo en lugar de colocarlo cuidadosamente.

Durante la acción, expresa su malestar con varias palabras malsonantes y hace referencia a la posibilidad de que el producto llegue dañado.

“¡Si está roto, llama a Amazon!”, es la frase que resume el momento que ha llamado la atención de los usuarios.

La grabación permite observar la entrega, aunque no muestra qué había dentro del paquete ni permite establecer si el producto sufrió algún daño.

Tampoco se ha precisado públicamente en qué ciudad o estado de Estados Unidos ocurrió el incidente.

Video de repartidora cubana supera las 267.000 reproducciones en TikTok

La publicación fue compartida por la cuenta @dainaris6 y comenzó a circular entre usuarios de redes sociales interesados en el comportamiento de los repartidores.

El texto que acompaña la grabación señala:

“Ella andaba de mal humor”.

El video había acumulado más de 267.000 reproducciones al momento del reporte, una cifra que puede seguir cambiando conforme continúe su difusión.

La escena generó comentarios de personas sorprendidas por la forma en que la trabajadora manipuló el paquete.

Otros usuarios interpretaron el episodio como una muestra de frustración durante una jornada de entregas.

Sin embargo, las imágenes no permiten determinar qué provocó el malestar de la repartidora ni cómo había transcurrido su día de trabajo.

Usuarios cuestionan la forma en que fue entregado el paquete

Una parte de las reacciones se concentró en el trato que recibió la mercancía.

Los usuarios críticos señalaron que los clientes esperan que sus compras sean entregadas en condiciones adecuadas, independientemente del cansancio o las dificultades que pueda experimentar el repartidor.

El hecho de lanzar un paquete contra el suelo generó cuestionamientos sobre la responsabilidad de quienes trabajan en servicios de mensajería.

Otros internautas, en cambio, señalaron que los repartidores pueden enfrentar jornadas exigentes, presión por completar rutas y dificultades durante las entregas.

Estas opiniones abrieron una discusión sobre el equilibrio entre las condiciones laborales y la obligación de cuidar los pedidos de los clientes.

¿Qué ocurre si un paquete de Amazon llega dañado?

Cuando un cliente recibe un producto dañado, puede revisar las opciones de devolución, reemplazo o reembolso disponibles para su compra.

Amazon dispone de procedimientos de atención al cliente que permiten reportar problemas con los pedidos, aunque las soluciones dependen del artículo, el vendedor y las condiciones aplicables.

En el caso del video viral, no se ha confirmado si el paquete contenía un objeto frágil ni si el destinatario presentó alguna reclamación.

Tampoco existe información pública en el material proporcionado sobre posibles medidas disciplinarias contra la repartidora.

Por tanto, no puede afirmarse que haya sido despedida, suspendida o sancionada por la compañía.

El trabajo de repartidor de Amazon vuelve a generar debate en redes

Las entregas a domicilio se han convertido en una actividad laboral frecuente entre inmigrantes que buscan oportunidades económicas en Estados Unidos.

El trabajo implica desplazamientos constantes, manipulación de paquetes y cumplimiento de rutas de distribución.

En determinadas circunstancias, los repartidores pueden enfrentar condiciones meteorológicas adversas, problemas para localizar direcciones o dificultades de acceso a edificios.

Sin embargo, esas condiciones generales no permiten establecer cuáles fueron las circunstancias concretas que rodearon el comportamiento de la mujer del video.

La grabación únicamente documenta el momento de la entrega y sus expresiones de malestar.

Otros repartidores cubanos de Amazon también se hicieron virales

No es la primera vez que trabajadores cubanos vinculados a servicios de reparto llaman la atención en las redes sociales.

En agosto de 2026, Yaime Moreno, una repartidora cubana, se hizo viral después de compartir una preocupación particular durante sus entregas: tropezar frente a las cámaras de seguridad instaladas en las viviendas de los clientes.

Su historia generó comentarios humorísticos entre usuarios que se identificaron con situaciones embarazosas captadas por cámaras de vigilancia.

Otro caso conocido fue el de Anthony Eduardo Pi Vila, popularmente llamado “Bota Compota”, quien ganó seguidores por sus ocurrencias, canciones y expresiones mientras realizaba entregas.

En ambos casos, las publicaciones destacaron aspectos humorísticos y cotidianos del trabajo.

La nueva grabación, en cambio, ha generado una controversia relacionada con el trato a los paquetes y la conducta profesional.

¿Se conoce la identidad de la repartidora cubana?

La publicación identifica a la protagonista como una repartidora cubana, pero la información proporcionada no permite confirmar su nombre completo, su lugar de residencia ni su relación contractual específica con Amazon.

Tampoco se ha divulgado una declaración de la trabajadora explicando lo ocurrido.

La empresa no aparece citada en el reporte con una respuesta oficial sobre este episodio.

Por esa razón, cualquier afirmación sobre su situación laboral o las consecuencias del video sería especulativa.

Una entrega que terminó convertida en fenómeno viral

Lo que debía ser una entrega rutinaria terminó convertido en un episodio ampliamente comentado en TikTok.

La cámara Ring registró el momento en que la repartidora lanzó el paquete, expresó su malestar y sugirió al destinatario comunicarse con Amazon si el contenido estaba roto.

El video superó las 267.000 reproducciones y provocó opiniones divididas sobre el comportamiento de la trabajadora.

Mientras algunos usuarios consideran inaceptable lanzar una compra ajena contra el suelo, otros recuerdan las exigencias que pueden enfrentar los repartidores durante largas jornadas laborales.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el paquete sufrió daños ni si Amazon adoptó alguna medida relacionada con el incidente.