ALARMA: El costo de VIDA golpea a Trump y a los republicanos.. LA EXTREMA IZQUIERDA TOMA VENTAJA

El aumento del costo de vida, la inflación y el descontento con la situación económica de Estados Unidos están afectando la aprobación del presidente Donald Trump y las perspectivas electorales del Partido Republicano , según una nueva encuesta nacional de Fox News publicada a menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El sondeo, realizado entre el 9 y el 12 de octubre de 2026, muestra que el 54% de los votantes consultados prefiere al candidato demócrata para la Cámara de Representantes en su distrito, frente al 45% que respalda al republicano .

La diferencia de nueve puntos representa una ampliación respecto a septiembre, cuando los demócratas registraban un 51% y los republicanos un 44%.

Al mismo tiempo, la aprobación general de Trump descendió al 36% , su nivel más bajo registrado por Fox News durante cualquiera de sus dos mandatos presidenciales.

La encuesta refleja un escenario de dificultades para el partido gobernante, aunque no permite determinar por sí sola cómo se distribuirán los escaños del Congreso.

La nueva medición muestra una ampliación de la diferencia entre los dos principales partidos estadounidenses en la intención de voto legislativo.

Los resultados son los siguientes:

Intención de votoSeptiembreOctubrePartido Demócrata51%54%Partido Republicano44%45%Diferencia7 puntos9 puntos

La ventaja demócrata es menor entre quienes aseguran que acudirán a votar con certeza.

En ese grupo, los candidatos demócratas reciben un 52% de apoyo, frente al 46% de los republicanos.

La distinción es importante porque la intención de voto general no equivale necesariamente a la participación efectiva el día de las elecciones.

Además, las elecciones para la Cámara de Representantes se deciden por distritos individuales, por lo que un resultado nacional no se traduce automáticamente en una distribución proporcional de escaños.

El costo de vida se convierte en la principal preocupación económica

La economía aparece como uno de los factores centrales del descontento electoral.

Según Fox News, el 60% de los votantes identifica el costo de vida como su mayor preocupación económica.

Otros problemas reciben porcentajes considerablemente inferiores:

Costo de vida: 60%.

Gasto público: 15%.

Empleo: 7%.

Desigualdad económica: 7%.

Aranceles: 6%.

Impuestos: 5%.

El pesimismo también se refleja en la evaluación general de la economía estadounidense.

El 74% de los encuestados considera negativa la situación económica, mientras que el 53% espera que empeore durante el próximo año.

Apenas el 18% afirma que su familia está mejor económicamente que hace dos años.

Los resultados muestran que las preocupaciones sobre el poder adquisitivo continúan ocupando un lugar central entre los votantes, incluso cuando las preferencias partidistas permanecen muy polarizadas.

La aprobación de Donald Trump cae al 36%, su mínimo en Fox News

El presidente estadounidense también registra una caída en sus indicadores de aprobación.

La encuesta sitúa su respaldo general en el 36%, después de varios meses en torno al 39%.

Fox News señala que se trata del nivel más bajo registrado para Trump en sus encuestas durante cualquiera de sus dos mandatos.

La disminución se concentra especialmente entre los votantes menores de 45 años, personas con ingresos familiares inferiores a 50.000 dólares anuales, electores no blancos y ciudadanos sin título universitario.

Dentro del propio Partido Republicano también se observa una reducción.

El respaldo a Trump entre votantes republicanos se sitúa en el 76%, tres puntos menos que el mes anterior y 16 puntos por debajo del nivel registrado en marzo de 2025.

La inflación se convierte en el principal problema de aprobación para Trump

El indicador más desfavorable para el presidente está relacionado con la inflación.

Solo el 22% de los encuestados aprueba su gestión en materia inflacionaria, mientras el 77% la desaprueba.

La aprobación había alcanzado el 36% durante el verano anterior.

Los resultados por áreas de gobierno muestran diferencias significativas:

Área de gestiónDesaprobaciónInflación77%Economía70%Aranceles69%Política exterior64%Inmigración56%

La seguridad fronteriza presenta una evaluación más equilibrada, con un 50% de aprobación y un 50% de desaprobación.

Los datos reflejan que las opiniones sobre Trump varían considerablemente según el tema evaluado.

Los independientes favorecen a los demócratas por 26 puntos

Uno de los resultados relevantes para el análisis electoral es el comportamiento de los votantes independientes.

Según Fox News, este grupo favorece a los candidatos demócratas por 26 puntos porcentuales.

La diferencia contrasta con la elevada fidelidad partidista observada entre demócratas y republicanos.

El 98% de los votantes demócratas respalda a candidatos de su partido, mientras que el 94% de los republicanos expresa la misma preferencia por los suyos.

Por ello, los cambios entre independientes y las diferencias en participación electoral adquieren especial relevancia para interpretar la encuesta.

El sondeo también indica que los demócratas muestran mayor interés intenso en las elecciones, aunque los niveles de certeza de acudir a votar son relativamente similares entre ambos partidos.

El voto hispano registra cambios respecto a las elecciones de 2024

La encuesta también identifica movimientos entre los electores hispanos.

Según Fox News, el 43% de los votantes hispanos respaldó a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024, mientras que actualmente el 31% manifiesta preferencia por candidatos republicanos al Congreso.

La comparación apunta a una diferencia relevante, aunque corresponde a dos elecciones distintas: una presidencial y otra legislativa.

No significa que todos los votantes hispanos que apoyaron a Trump en 2024 hayan cambiado individualmente de partido.

El sondeo también muestra mayor preferencia demócrata entre mujeres, votantes menores de 45 años, blancos con estudios universitarios y hogares sindicalizados.

Los republicanos conservan mayor apoyo entre blancos sin título universitario, personas mayores de 65 años, veteranos y evangélicos blancos.

Los votantes evalúan las elecciones como un mensaje para Trump

La encuesta revela que una proporción considerable del electorado interpreta las elecciones legislativas como una oportunidad para expresar su opinión sobre el presidente.

Siete de cada diez votantes afirman que su voto enviará un mensaje a Trump.

Dentro de ese grupo de respuestas, el 47% expresa una intención de rechazo y el 25% una intención de respaldo.

Este comportamiento es relevante porque las elecciones de medio término suelen convertirse también en una evaluación del gobierno en funciones.

Sin embargo, los resultados no implican que todos los votantes decidan exclusivamente en función del presidente.

Los candidatos locales, los problemas de cada distrito y la participación efectiva también influyen en las elecciones legislativas.

Los demócratas reciben mejores evaluaciones en diez de trece asuntos

Fox News también preguntó a los votantes qué partido consideran más preparado para gestionar diferentes problemas nacionales.

Los demócratas obtuvieron mejores resultados en diez de los trece asuntos evaluados.

Entre las diferencias más destacadas figuran:

Salud: ventaja demócrata de 22 puntos.

Inflación: ventaja demócrata de 16 puntos.

Precios de la gasolina: ventaja demócrata de 12 puntos.

Política exterior: ventaja demócrata de nueve puntos.

Por su parte, los republicanos conservan ventajas en:

Criminalidad: diez puntos.

Seguridad fronteriza: ocho puntos.

Inmigración: tres puntos.

Las respuestas representan percepciones de los encuestados sobre ambos partidos, no mediciones objetivas de los resultados de sus políticas.

Ni republicanos ni demócratas convencen plenamente con sus propuestas

Pese a las diferencias de intención de voto, la encuesta también refleja una insatisfacción considerable con ambos partidos.

Solo el 35% de los encuestados considera que los demócratas tienen un plan claro para enfrentar los problemas del país.

Entre los republicanos, ese porcentaje es del 33%.

La aprobación del Congreso se sitúa en apenas el 15%, mientras que el 84% desaprueba su desempeño.

La imagen de ambas organizaciones políticas también presenta balances negativos.

El Partido Demócrata registra un 42% de opiniones favorables y un 58% desfavorables.

El Partido Republicano obtiene un 38% de opiniones favorables y un 61% desfavorables.

Estos resultados indican que la preferencia por un candidato no necesariamente implica satisfacción con su partido.

¿Qué puede cambiar antes de las elecciones del 3 de noviembre?

Los resultados se publican cuando faltan menos de tres semanas para las elecciones legislativas estadounidenses.

El encuestador republicano Daron Shaw, responsable del sondeo de Fox News junto al demócrata Chris Anderson, advirtió que pequeñas variaciones en la participación y la fidelidad partidista pueden modificar los resultados de las contiendas.

La encuesta muestra diferencias entre el conjunto de votantes y quienes aseguran que acudirán a las urnas.

También persisten interrogantes sobre el comportamiento de los independientes y la participación de grupos demográficos específicos.

Por ello, las cifras nacionales deben interpretarse como una fotografía de las preferencias durante el período de levantamiento del sondeo, no como resultados electorales definitivos.

El costo de vida domina el debate electoral en Estados Unidos

A menos de tres semanas de las elecciones de medio término, la nueva encuesta de Fox News identifica tres tendencias principales: preocupación por el costo de vida, menor aprobación del presidente Trump y una ampliación de la ventaja demócrata en la intención de voto nacional para la Cámara de Representantes.

El 60% de los votantes señala el costo de vida como su principal preocupación económica, mientras que el respaldo general al presidente se sitúa en el 36%.

Al mismo tiempo, los candidatos demócratas registran un 54% de intención de voto frente al 45% de los republicanos.

Los datos muestran un escenario electoral marcado por el descontento económico y la polarización política, aunque el resultado final dependerá de los votos emitidos en cada distrito el 3 de noviembre.