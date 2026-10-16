ALARMA TOTAL: TRUMP podría utilizar la "madre de todas las bombas" contra Irán

El Pentágono estudia nuevos escenarios militares contra Irán que incluyen la posibilidad de utilizar la GBU-43/B, conocida como la “madre de todas las bombas” (MOAB), uno de los explosivos convencionales más potentes del arsenal estadounidense , según un reporte de CNN basado en declaraciones de funcionarios familiarizados con la planificación militar.

La eventual utilización de esta arma representaría una nueva escalada en el conflicto entre Washington y Teherán, aunque todavía no existe una orden pública del presidente Donald Trump para ejecutar una operación de este tipo.

La MOAB, cuyo nombre oficial es Massive Ordnance Air Blast, está diseñada para generar una enorme onda expansiva sobre una superficie amplia. Sin embargo, su capacidad para destruir instalaciones nucleares profundamente enterradas es limitada, una circunstancia que genera dudas sobre su utilidad frente a determinados objetivos estratégicos iraníes.

El debate ocurre cuando la administración Trump busca una salida al conflicto, mientras enfrenta presiones económicas y políticas a pocas semanas de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre de 2026 .

De acuerdo con la información atribuida a CNN, funcionarios estadounidenses señalaron que el Ejército mantiene diferentes planes de contingencia para una posible reanudación de los ataques contra Irán.

Entre las opciones estudiadas figura el empleo de la GBU-43/B, popularmente conocida como la “madre de todas las bombas”.

La existencia de esa alternativa dentro de la planificación militar no significa que su utilización haya sido aprobada.

Los responsables de defensa suelen evaluar diferentes escenarios antes de que el presidente adopte una decisión sobre una operación.

En este caso, el posible uso de la MOAB dependería de una autorización presidencial y de las circunstancias militares y políticas del conflicto.

¿Qué es la “madre de todas las bombas” de Estados Unidos?

La GBU-43/B MOAB es una bomba convencional de gran potencia desarrollada por Estados Unidos a comienzos de la década de 2000.

Su nombre corresponde a las siglas en inglés de Massive Ordnance Air Blast, aunque popularmente se la conoce como Mother of All Bombs.

Se trata de una munición diseñada para producir una onda expansiva de gran alcance.

A diferencia de las armas nucleares, la MOAB utiliza explosivos convencionales y no genera una detonación nuclear.

Entre sus principales características técnicas se encuentran:

Peso total: aproximadamente 9.800 kilogramos.

Longitud: alrededor de 9,2 metros.

Sistema de guiado: navegación asistida por GPS.

Tipo de explosión: detonación aérea de gran potencia.

Equivalencia explosiva: aproximadamente 11 toneladas de TNT.

La MOAB es considerada una de las armas convencionales más potentes desarrolladas por Estados Unidos y la bomba convencional más grande empleada por sus fuerzas en combate.

Sin embargo, no debe confundirse con las bombas específicamente diseñadas para penetrar instalaciones subterráneas reforzadas.

Instalaciones nucleares iraníes figuran entre los posibles objetivos

Los escenarios militares descritos en el reporte incluyen posibles ataques contra infraestructuras energéticas y determinadas instalaciones relacionadas con el programa nuclear iraní.

Entre los lugares mencionados aparece Pickaxe Mountain, un complejo subterráneo que ha generado preocupación entre analistas de seguridad por su posible vinculación con actividades nucleares.

Estados Unidos e Israel sospechan que Irán podría utilizar instalaciones protegidas bajo tierra para desarrollar o almacenar componentes estratégicos.

Sin embargo, las características exactas de esas instalaciones y su contenido no están plenamente confirmados en la información disponible.

El presidente Trump ha reiterado que uno de sus principales objetivos es impedir que Teherán obtenga un arma nuclear.

La planificación militar se desarrolla en paralelo a los contactos diplomáticos destinados a reducir las tensiones.

¿Podría la MOAB destruir los búnkeres nucleares de Irán?

Uno de los principales interrogantes es la eficacia real de la bomba frente a instalaciones situadas a gran profundidad.

La MOAB está concebida para generar una explosión de gran alcance sobre la superficie.

Su detonación aérea permite extender la onda expansiva, pero no está diseñada principalmente para atravesar gruesas capas de roca u hormigón reforzado.

Por esa razón, su enorme potencia no garantiza que pueda destruir instalaciones nucleares construidas en el interior de montañas.

Una explosión de estas características podría provocar daños en infraestructuras superficiales, pero no necesariamente inutilizar complejos subterráneos altamente protegidos.

El posible empleo de esta munición también genera preocupaciones por el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructuras cercanas.

Trump descarta armas nucleares, pero mantiene opciones convencionales

Durante una entrevista con Newsmax, Donald Trump se refirió a la posibilidad de utilizar armamento de gran potencia contra Irán.

El mandatario descartó recurrir a una bomba nuclear.

“No usaría la nuclear, no tenemos por qué hacerlo”, afirmó.

Trump también distinguió entre las armas nucleares y la MOAB, subrayando que esta última utiliza explosivos convencionales.

La diferencia es fundamental: aunque la MOAB puede provocar una destrucción considerable, no produce una explosión nuclear.

Sin embargo, el hecho de que el presidente haya hablado públicamente sobre esa munición no constituye una confirmación de que haya ordenado emplearla contra Irán.

La Casa Blanca busca una salida al conflicto antes de las elecciones

La posibilidad de una nueva ofensiva surge en un contexto político complejo para la administración estadounidense.

La prolongación del conflicto con Irán ha generado preocupaciones sobre el costo de las operaciones militares, la estabilidad regional y las consecuencias económicas.

Los precios de los combustibles y el costo de vida se han convertido en asuntos importantes del debate político estadounidense.

A pocas semanas de las elecciones de medio término, los republicanos enfrentan un escenario electoral marcado por el descontento económico.

Según los reportes citados, algunos asesores consideran que una operación militar limitada podría ser presentada como un resultado estratégico favorable.

Otros responsables cuestionan que nuevos bombardeos puedan conseguir un desenlace definitivo del conflicto.

Estas valoraciones corresponden a análisis y posiciones atribuidas a funcionarios y asesores, no a una decisión anunciada oficialmente por la Casa Blanca.

Trump había anunciado que no atacaría Irán antes del 3 de noviembre

El presidente estadounidense declaró anteriormente que no tenía previsto ordenar nuevos ataques contra Irán antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Esa posición representa un compromiso político anunciado públicamente, pero no equivale a la cancelación definitiva de todos los planes militares.

Las Fuerzas Armadas pueden continuar evaluando escenarios de contingencia sin que exista una decisión de ejecutarlos.

De acuerdo con el reporte, algunos asesores reconocieron incertidumbre sobre si el mandatario mantendrá esa posición ante posibles cambios en el conflicto.

Por ahora, la información disponible no permite afirmar que exista una fecha fijada para utilizar la MOAB contra objetivos iraníes.

La MOAB fue utilizada por primera vez en Afganistán durante el primer mandato de Trump

La bomba adquirió notoriedad internacional en abril de 2017, cuando Estados Unidos la utilizó por primera vez en combate.

El ataque ocurrió en Afganistán, durante el primer mandato presidencial de Donald Trump.

La munición fue lanzada contra un complejo de túneles utilizado por combatientes de la organización terrorista Estado Islámico, también conocida como ISIS.

Según los primeros reportes de las autoridades afganas, la operación causó la muerte de al menos 36 combatientes.

Las autoridades también informaron de la destrucción de túneles, armamento y municiones.

El episodio mostró la capacidad destructiva de la MOAB, aunque las características de aquel objetivo eran diferentes de las instalaciones nucleares subterráneas reforzadas que se mencionan actualmente en Irán.

¿Puede una nueva ofensiva obligar a Irán a negociar?

Algunos responsables estadounidenses consideran que la amenaza de emplear armamento convencional de gran potencia podría aumentar la presión sobre Teherán.

La MOAB también tiene un componente psicológico por la magnitud de su explosión y la atención internacional que genera su utilización.

Sin embargo, no existe garantía de que una operación de ese tipo obligue al Gobierno iraní a aceptar las exigencias de Washington.

La capacidad de un ataque aéreo para producir resultados militares inmediatos tampoco equivale necesariamente a conseguir una solución política duradera.

Según las valoraciones recogidas por CNN, algunos funcionarios y analistas consideran que derrotar definitivamente a Irán mediante una campaña militar podría requerir una operación terrestre de gran escala.

Ese escenario implicaría riesgos considerablemente mayores para las fuerzas estadounidenses y para la población de la región.

Una opción militar de alto impacto, pero sin orden confirmada

La posibilidad de utilizar la “madre de todas las bombas” contra Irán añade una nueva dimensión al debate sobre la estrategia militar estadounidense.

La MOAB es una munición convencional de enorme potencia, pero presenta limitaciones frente a instalaciones nucleares profundamente enterradas.

Su empleo también podría provocar una escalada regional y aumentar los riesgos humanitarios.

Por ahora, lo reportado es que el Pentágono contempla la MOAB entre diferentes opciones de ataque. No existe confirmación de una orden presidencial para utilizarla ni de una operación inminente.

Mientras Washington mantiene abiertas sus alternativas militares y diplomáticas, la principal incógnita es si una nueva ofensiva contribuiría a resolver el conflicto o terminaría prolongándolo.