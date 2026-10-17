Arrestan a tres cubanos acusados de robar una embarcación de lujo en North Miami: los capturaron en el mar

Tres hombres de origen cubano fueron arrestados en aguas del sur de Florida, acusados de sustraer una embarcación de un muelle privado en la exclusiva comunidad de Keystone Point, en North Miami.

Los sospechosos fueron interceptados mientras el bote era remolcado por otra embarcación, después de que cámaras de seguridad registraran el presunto robo.

El incidente ocurrió la noche del jueves 15 de octubre de 2026 , aproximadamente a las 10:00 p.m., en una propiedad ubicada en el 12921 de Harold Road , una zona residencial con canales privados que conectan directamente con la bahía de Biscayne.

Según informó Univision 23 Miami, las autoridades calificaron el episodio como un robo poco habitual debido a que los sospechosos habrían ingresado a la propiedad por vía marítima y retirado el bote directamente desde el muelle trasero.

Los detenidos fueron identificados como Leandro Darian Crespo, de 41 años; Dennis García y Juan Carlos Sánchez .

Crespo, señalado como el principal implicado, negó haber cometido un robo y aseguró que intentaba recuperar una embarcación que había vendido anteriormente sin recibir el pago acordado.

Sin embargo, los investigadores sostienen que el propietario presentó documentación que acreditaba sus derechos sobre el bote.

Cámaras de seguridad captaron el presunto robo en Keystone Point

De acuerdo con el informe de arresto citado por Univision Miami, los tres hombres habrían llegado hasta la propiedad navegando por uno de los canales de Keystone Point.

La zona está formada por viviendas unifamiliares, muchas de ellas con acceso directo al agua y muelles privados.

Según la investigación, los sospechosos utilizaron esa vía para acercarse a la parte trasera de la residencia sin necesidad de ingresar por la entrada principal del complejo.

Una vez junto al muelle, presuntamente retiraron la embarcación sin autorización del propietario.

Las cámaras de vigilancia instaladas en la vivienda registraron los movimientos de los implicados, proporcionando información que permitió a las autoridades reconstruir lo ocurrido.

Tras recibir la denuncia, la Policía inició la búsqueda del bote.

La Policía interceptó a los tres cubanos en pleno mar

La intervención policial se produjo antes de que los sospechosos lograran trasladar la embarcación a tierra.

Los agentes localizaron el bote sustraído mientras era remolcado por otra embarcación en el agua.

Según el reporte, los tres hombres fueron detenidos durante esa operación marítima.

El procedimiento permitió recuperar la embarcación y poner bajo custodia a los sospechosos.

No se han divulgado en la información proporcionada detalles sobre una posible persecución, el uso de la fuerza o la existencia de personas lesionadas.

El operativo fue descrito como una intervención poco común por las circunstancias del presunto robo y la localización de los implicados.

¿Quiénes son los tres cubanos arrestados en North Miami?

Los detenidos fueron identificados por las autoridades como:

Leandro Darian Crespo, de 41 años: señalado como el principal acusado y presunto organizador de la operación.

Dennis García: identificado como uno de los hombres que habría participado en la retirada del bote.

Juan Carlos Sánchez: señalado como el tercer participante en el presunto robo.

Según el informe policial, Crespo habría contactado a García y Sánchez para que lo ayudaran a retirar la embarcación de la propiedad.

Las autoridades investigan la participación individual de cada uno.

Hasta el momento, los reportes proporcionados no detallan los cargos específicos que enfrentan García y Sánchez.

El principal acusado asegura que el bote era suyo

Uno de los elementos más relevantes del caso es la explicación ofrecida por Leandro Darian Crespo durante la investigación.

Según Univision 23 Miami, el hombre negó haber robado la embarcación.

Crespo aseguró que anteriormente había sido propietario del bote y que lo vendió a comienzos de 2026.

Sin embargo, sostuvo que nunca recibió el dinero acordado por la operación.

De acuerdo con su versión, acudió al muelle para recuperar una propiedad por la que consideraba que todavía existía una deuda.

Los investigadores, por su parte, señalaron que el denunciante presentó documentos oficiales que lo identificaban como propietario de la embarcación.

La existencia de una supuesta deuda comercial no autoriza automáticamente a una persona a retirar un bien de una propiedad privada sin consentimiento.

El conflicto sobre la titularidad y las circunstancias de la operación deberá examinarse mediante las pruebas correspondientes.

Leandro Darian Crespo enfrenta un cargo de robo en primer grado

Según la información difundida, Crespo enfrenta una acusación de robo en primer grado, una de las clasificaciones más graves del delito de hurto bajo la legislación de Florida.

En determinados supuestos, esta categoría se aplica cuando el valor del bien sustraído alcanza o supera los 100.000 dólares.

El delito puede conllevar penas de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 10.000 dólares, dependiendo de la clasificación legal y de las circunstancias del caso.

Sin embargo, el reporte disponible no proporciona una valoración pericial independiente de la embarcación.

Tampoco se han divulgado todos los documentos judiciales que permitan conocer la fundamentación exacta del cargo.

La acusación no equivale a una declaración de culpabilidad y los tres detenidos mantienen la presunción de inocencia.

Keystone Point: una comunidad residencial con acceso directo a Biscayne Bay

El presunto robo ocurrió en Keystone Point, una comunidad residencial ubicada en North Miami.

El vecindario es conocido por sus propiedades frente al agua y por los canales que permiten a numerosas viviendas disponer de muelles privados.

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La ubicación facilita el acceso de embarcaciones a Biscayne Bay y a otras zonas navegables del área metropolitana de Miami.

Sin embargo, esa misma característica puede representar un desafío para la vigilancia de propiedades que cuentan con accesos tanto terrestres como marítimos.

En este caso, los sospechosos habrían aprovechado precisamente el canal situado detrás de la vivienda para acercarse al bote.

Las cámaras de seguridad fueron un elemento importante para detectar y documentar los movimientos registrados en la propiedad.

Florida registra cientos de robos de embarcaciones cada año

El robo de embarcaciones constituye un problema de seguridad en Florida, uno de los estados con mayor actividad náutica de Estados Unidos.

Según cifras del National Insurance Crime Bureau citadas en el reporte, durante 2025 se registraron 891 robos de embarcaciones en Florida, aproximadamente una quinta parte del total nacional.

Sin embargo, los métodos utilizados varían.

Numerosos casos ocurren cuando los botes permanecen sobre remolques o almacenados en tierra.

La sustracción de una embarcación directamente desde un muelle privado mediante acceso acuático representa una modalidad diferente.

Las autoridades no han informado si el incidente de Keystone Point guarda relación con otros robos de embarcaciones registrados en Miami-Dade.

Otros cubanos han sido arrestados por robos de embarcaciones en Florida

El caso recuerda otros episodios investigados en el sur de Florida durante los últimos años.

En agosto de 2023, un cubano de 59 años fue arrestado después de presuntamente robar una embarcación amarrada en Brickell.

Según los reportes de aquel incidente, el hombre protagonizó una persecución por Biscayne Bay antes de ser detenido.

Otro caso ocurrió en noviembre de 2022, cuando un ciudadano cubano sustrajo un barco pesquero de aproximadamente 40 pies en Marathon, en los Cayos de Florida.

De acuerdo con la información publicada entonces, el hombre manifestó que pretendía utilizar la embarcación para regresar a Cuba.

Estos antecedentes corresponden a investigaciones independientes y no existe información que vincule a sus protagonistas con los tres detenidos en North Miami.

Las autoridades continúan investigando el robo

El equipo de Univision 23 Miami intentó ingresar en varias ocasiones a la comunidad de Keystone Point para obtener declaraciones del propietario afectado.

Sin embargo, no consiguió establecer contacto con la presunta víctima.

Mientras tanto, la investigación policial continúa centrada en esclarecer las circunstancias en las que los tres hombres retiraron la embarcación y determinar la responsabilidad individual de cada uno.

Los documentos de propiedad presentados por el denunciante y las grabaciones de seguridad figuran entre los elementos mencionados en el reporte.

El principal acusado sostiene que intentaba recuperar un bote por una venta supuestamente impagada, mientras la Policía investiga la retirada de la embarcación como un presunto robo.

Por ahora, los tres hombres permanecen sujetos al proceso judicial correspondiente, sin que se haya informado de una sentencia definitiva.