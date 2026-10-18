TRAGEDIA EN ECUADOR: sacerdote muere aplastado por una cruz gigante durante una misa en vivo en Guayaquil

Una tragedia conmocionó a la comunidad católica de Guayaquil, Ecuador, después de que el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari muriera al ser golpeado por una pesada cruz de madera que se desprendió de la pared detrás del altar mientras celebraba una misa. El accidente ocurrió ante numerosos feligreses y quedó registrado en una transmisión en directo por internet.

El religioso, párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro , se encontraba oficiando la Eucaristía el sábado cuando la estructura que sostenía la imagen de Jesucristo crucificado cedió repentinamente.

#MUNDO . Conmoción total causó la muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari en Guayaquil (Ecuador), tras caerle encima un pesado crucifijo de madera mientras oficiaba la eucaristía del 17OCT, un trágico momento que quedó registrado en plena transmisión en vivo por R/S pic.twitter.com/RxmFbmmOMS

La cruz cayó sobre el sacerdote, provocando una emergencia que movilizó de inmediato a las personas presentes en el templo.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el fallecimiento de Sánchez Molinari , miembro de la Congregación del Santísimo Redentor, y expresó sus condolencias a familiares, compañeros religiosos y fieles de la parroquia.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre las causas del desprendimiento ni sobre posibles fallas en el sistema de sujeción de la estructura.

El accidente ocurrió mientras se desarrollaba una celebración religiosa que estaba siendo transmitida en vivo a través de internet.

Las imágenes muestran al padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari frente al altar mayor de la iglesia Perpetuo Socorro.

Detrás de él se encontraba una cruz de madera con la representación de Jesucristo crucificado, instalada sobre la pared principal del templo.

En un momento de la ceremonia, la estructura se desprendió repentinamente y cayó sobre el sacerdote, sin que este tuviera tiempo suficiente para apartarse.

El impacto interrumpió inmediatamente la celebración.

Los asistentes reaccionaron con sorpresa y comenzaron a acercarse al altar para auxiliar al religioso.

La grabación permitió documentar la secuencia del accidente, aunque no establece por sí sola qué provocó el desprendimiento.

“¡Padre, padre, llamen a una ambulancia!”: desesperación entre los feligreses

La caída de la cruz provocó momentos de angustia dentro de la iglesia.

Según la grabación difundida, varios asistentes se acercaron rápidamente al lugar donde había quedado el sacerdote.

Una mujer comenzó a pedir ayuda mientras otros feligreses intentaban asistirlo.

“¡Padre, padre... llamen a una ambulancia!”, se escucha en el video.

La emergencia ocurrió ante las personas que participaban presencialmente en la Eucaristía y quienes seguían la ceremonia a través de internet.

El material difundido no permite determinar si el sacerdote falleció inmediatamente después del impacto o si recibió atención médica antes de que se confirmara su muerte.

La Arquidiócesis tampoco precisó esa circunstancia en su comunicado inicial.

Arquidiócesis de Guayaquil confirma la muerte de Patricio Sánchez Molinari

La Iglesia católica ecuatoriana confirmó oficialmente el fallecimiento del sacerdote mediante una comunicación de la Arquidiócesis de Guayaquil.

La institución identificó al religioso como párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, perteneciente a la Vicaría Centro de la ciudad.

También destacó su vinculación con la Congregación del Santísimo Redentor, comunidad religiosa conocida como los redentoristas.

En el mensaje de condolencias, la Arquidiócesis expresó que el sacerdote:

“Ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria”.

La institución manifestó su solidaridad con la familia redentorista, los familiares del religioso y las personas que lo conocieron durante su labor pastoral.

El comunicado no incluyó una explicación técnica sobre el accidente.

¿Qué provocó la caída de la cruz dentro de la iglesia?

Una de las principales preguntas tras la tragedia es por qué la estructura religiosa se desprendió de la pared.

Las imágenes muestran una cruz de madera con la figura de Cristo crucificado situada detrás del altar mayor.

Sin embargo, hasta el momento no se han publicado resultados de una inspección técnica que permitan identificar la causa del accidente.

Entre los aspectos que tendrían que examinarse figuran el estado de los soportes, las condiciones de la pared y el sistema utilizado para mantener la estructura en su posición.

Estos elementos forman parte de las posibles líneas de revisión, pero no existe información confirmada que permita atribuir el desprendimiento a falta de mantenimiento, defectos de instalación o deterioro de los materiales.

Tampoco se ha informado si las autoridades civiles iniciaron una investigación formal.

¿Quién era el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari?

Patricio Alfredo Sánchez Molinari ejercía como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil.

El religioso pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, una comunidad católica fundada en 1732 por san Alfonso María de Ligorio.

Los redentoristas desarrollan actividades pastorales, misioneras y de acompañamiento espiritual en diferentes países.

La parroquia Perpetuo Socorro forma parte de esa tradición religiosa.

La congregación mantiene una vinculación histórica con la devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, cuyo icono original fue confiado a los redentoristas por el papa Pío IX en 1866.

Sánchez Molinari desarrollaba su labor pastoral dentro de esa comunidad cuando ocurrió el accidente.

Una celebración religiosa terminó en tragedia ante los fieles

La muerte del sacerdote generó conmoción por las circunstancias en las que ocurrió.

El accidente se produjo durante una misa, en un espacio destinado a la oración y ante personas que participaban en una ceremonia religiosa habitual.

La transmisión en directo hizo que el momento quedara registrado y posteriormente fuera conocido fuera del templo.

Los feligreses presentes intentaron auxiliar al sacerdote inmediatamente después de la caída de la estructura.

Sin embargo, la Arquidiócesis confirmó posteriormente su fallecimiento.

El episodio también ha puesto atención sobre la seguridad de elementos decorativos de gran tamaño instalados en espacios públicos y religiosos.

No obstante, todavía no se ha establecido oficialmente qué provocó la caída de la cruz en este caso.

La comunidad católica de Guayaquil despide al sacerdote

La confirmación de la muerte de Patricio Alfredo Sánchez Molinari representó una pérdida para la comunidad redentorista y los fieles de la parroquia Perpetuo Socorro.

La Arquidiócesis de Guayaquil expresó sus condolencias y destacó la pertenencia del sacerdote a la Congregación del Santísimo Redentor.

Por ahora, no se han proporcionado en la información disponible detalles sobre los actos funerarios ni sobre las medidas que podrían adoptarse en el templo después del accidente.

La tragedia ocurrió cuando una cruz de madera se desprendió detrás del altar y golpeó mortalmente al sacerdote durante una misa que estaba siendo transmitida en vivo.

Las circunstancias técnicas del desprendimiento continúan sin esclarecerse públicamente.