CAOS EN FRANCIA: 855 detenidos tras violentas protestas, saqueos e incendios en París y otras ciudades

Una jornada de protestas masivas contra el aumento del costo de vida y las condiciones del sistema educativo terminó con violentos enfrentamientos, incendios, saqueos y 855 personas detenidas en la región de París, mientras cientos de miles de manifestantes salieron a las calles en distintas ciudades de Francia.

La Policía francesa informó este domingo que los disturbios se intensificaron durante la tarde y la noche del sábado, cuando grupos de personas encapuchadas protagonizaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y ataques contra comercios, edificios públicos y dependencias municipales.

Las autoridades calcularon que aproximadamente 550.000 personas participaron en las movilizaciones en todo el país , mientras que los organizadores elevaron la cifra a unas 800.000 .

En París, la manifestación principal reunió alrededor de 110.000 participantes , según el balance policial.

La jornada también dejó una persona fallecida tras sufrir un aparente ataque cardíaco, además de 13 policías y gendarmes y dos bomberos heridos .

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, condenó los episodios violentos y defendió el derecho a manifestarse pacíficamente.

Los manifestantes "franceses" que destruyen el país: pic.twitter.com/mvQQPuCExf — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 18, 2026

París registra 855 arrestos tras una jornada de disturbios

La región de París concentró algunos de los incidentes más graves de la jornada.

Según el comunicado de la Policía, 855 personas fueron detenidas después de los enfrentamientos y saqueos registrados durante las movilizaciones.

Las autoridades señalaron que, además de la marcha principal, se organizaron concentraciones no autorizadas en diferentes puntos del centro de la capital.

Estos grupos reunieron desde varios cientos hasta más de un millar de personas.

Con el paso de las horas, la situación se deterioró y se produjeron enfrentamientos con los agentes.

La Policía sostuvo que algunas personas aprovecharon los disturbios para ingresar en establecimientos comerciales y sustraer mercancías.

El balance de detenciones corresponde a la región de París y no debe confundirse con una cifra nacional de arrestos.

Videos e imágenes muestran saqueos y destrucción en la capital francesa

Los daños materiales quedaron especialmente visibles en las inmediaciones de la Place de la République, uno de los principales puntos de concentración de manifestantes.

Durante la mañana del domingo, las calles presentaban adoquines arrancados, vidrios rotos y escaparates destrozados.

También se reportaron saqueos en áreas comerciales y turísticas del centro de París.

Según la Policía, los incidentes se intensificaron al final de la tarde, cuando comenzaron a llegar grupos que, de acuerdo con las autoridades, buscaban aprovechar la situación para cometer robos.

“Comenzó una nueva fase con la llegada de un gran número de personas cuyo único objetivo era robar y saquear, aprovechándose de los disturbios”, señaló el comunicado policial.

La declaración atribuye esa conducta a grupos específicos y no al conjunto de las personas que participaron en las manifestaciones.

Una persona murió y 15 integrantes de servicios de emergencia resultaron heridos

La jornada también dejó consecuencias humanas.

La Policía de París confirmó que una persona murió después de sufrir un ataque cardíaco.

Medios franceses señalaron que la víctima habría experimentado una emergencia médica en la vía pública durante la movilización.

Sin embargo, las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre su identidad ni establecieron que la muerte fuera consecuencia directa de los enfrentamientos.

El balance oficial también incluyó 13 agentes de la Policía y la Gendarmería heridos, además de dos bomberos lesionados.

No se precisó en el reporte el número total de manifestantes o civiles que pudieron haber resultado heridos durante los incidentes.

El Gobierno francés responsabiliza a grupos radicales de parte de la violencia

El primer ministro Sébastien Lecornu y el ministro del Interior, Laurent Nuñez, atribuyeron parte de los disturbios a grupos que describieron como radicales de extrema izquierda.

Según las autoridades, otros individuos se incorporaron posteriormente a los desórdenes para cometer saqueos.

El Gobierno diferenció las manifestaciones pacíficas de los actos de violencia registrados en varias ciudades.

“Las manifestaciones pacíficas tienen todo su lugar en nuestra República. Los incendios provocados, los saqueos y los ataques no”, escribió Lecornu en la red social X.

La atribución de responsabilidad a determinados grupos corresponde a la evaluación expresada por las autoridades francesas.

Las investigaciones deberán establecer quiénes participaron en los distintos hechos y qué responsabilidades penales corresponden.

Marsella y Lyon también registraron ataques contra edificios públicos

La violencia no se limitó a París.

En Marsella, la principal ciudad portuaria del sur de Francia, algunos manifestantes lograron ingresar brevemente en el vestíbulo del Ayuntamiento.

También se reportaron daños en una comisaría.

En Lyon, tercera ciudad más grande del país, se declaró un incendio dentro de una oficina de turismo.

Los incidentes generaron preocupación entre las autoridades municipales por la seguridad de las instalaciones públicas y los daños ocasionados.

Los alcaldes de París, Marsella y Lyon solicitaron reunirse con el primer ministro durante los próximos días.

El objetivo es evaluar las consecuencias de los disturbios y coordinar una respuesta institucional.

Incendio destruye un histórico Ayuntamiento en Limoges

Uno de los episodios más graves se registró en Limoges, ciudad situada en el centro de Francia.

Un incendio afectó al Ayuntamiento, un edificio del siglo XIX, y provocó daños de gran magnitud.

Según la información difundida, el fuego destruyó amplias partes de la estructura y ocasionó el derrumbe del tejado.

El prefecto de Haute-Vienne, Maurice Barate, declaró a la cadena LCI que el incendio había sido provocado intencionalmente.

Las autoridades indicaron que las llamas estaban bajo control el domingo.

El siniestro representa uno de los daños materiales más importantes reportados durante la jornada de protestas.

No se han precisado en la información disponible las pérdidas económicas ni la duración estimada de los trabajos de recuperación.

¿Por qué miles de franceses salieron a protestar?

Las movilizaciones fueron convocadas en un contexto de preocupación por el aumento del costo de vida y las condiciones del sistema educativo.

Entre los principales motivos de descontento figuraron las dificultades económicas de los hogares y los problemas denunciados en las escuelas.

La amplitud de la convocatoria quedó reflejada en las cifras de participación.

Mientras las autoridades calcularon aproximadamente 550.000 manifestantes en todo el país, los organizadores situaron la asistencia en 800.000 personas.

La diferencia entre ambas estimaciones es habitual en las grandes movilizaciones, debido a los distintos métodos utilizados para calcular la participación.

La mayoría de las personas que acudieron a las marchas no aparece vinculada en los reportes a actos violentos.

Francia enfrenta las consecuencias de una jornada de protestas masivas

Los disturbios obligaron a las autoridades a evaluar daños en comercios, edificios municipales y espacios públicos.

En París, los trabajos de limpieza comenzaron después de una noche marcada por escaparates destrozados y restos de materiales utilizados durante los enfrentamientos.

En Marsella y Lyon, las autoridades locales también revisan las afectaciones sufridas por instalaciones públicas.

El caso de Limoges destaca por la gravedad del incendio que dañó el histórico Ayuntamiento.

Mientras tanto, los investigadores deberán determinar la responsabilidad de las personas detenidas y esclarecer los distintos episodios de violencia.

El Gobierno defiende las protestas pacíficas, pero condena los saqueos

El primer ministro Sébastien Lecornu insistió en que el derecho a manifestarse forma parte de las libertades reconocidas en Francia.

Sin embargo, sostuvo que los incendios intencionales, los saqueos y los ataques contra edificios públicos no pueden justificarse como parte de ese derecho.

La posición del Gobierno llega en un momento en que las autoridades deben responder tanto a las demandas sociales expresadas durante las marchas como a los daños provocados por los disturbios.

Con 855 detenidos en la región de París, una persona fallecida tras una emergencia médica y numerosos edificios afectados en distintas ciudades, Francia enfrenta las consecuencias de una de las jornadas de protesta más tensas de los últimos días.

Las autoridades continúan evaluando los daños y las investigaciones relacionadas con los arrestos.