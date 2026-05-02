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Imanaga y Cachorros frenan racha de 27 juegos con hit de Vargas y vencen 2-0 a Diamondbacks

CHICAGO (AP) — Shota Imanaga lanzó siete sólidas entradas y los Cachorros de Chicago cortaron el sábado la racha de 27 juegos seguidos bateando de hit del venezolano Ildemaro Vargas al blanquear 2-0 a los Diamondbacks de Arizona.

El lanzador abridor de los Cachorros de Chicago, Shota Imanaga (18), realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el sábado 2 de mayo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley)
El lanzador abridor de los Cachorros de Chicago, Shota Imanaga (18), realiza un lanzamiento durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el sábado 2 de mayo de 2026, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley) AP

Ian Happ conectó un jonrón, un triple y un doble por los Cachorros, que ampliaron a 10 juegos su racha de victorias en Wrigley Field, la más larga en casa desde 2008.

Vargas había conectado de hit en 24 juegos para comenzar esta temporada y en tres para cerrar la campaña pasada. Se fue de 4-0, mientras los Diamondbacks perdían por tercera vez consecutiva.

Imanaga permitió cuatro hits, ponchó a cinco y dio una base por bolas en 87 lanzamientos, en su segunda actuación sin permitir carreras de seis entradas o más esta temporada. Brown retiró a los seis bateadores que enfrentó para conseguir su primer salvamento.

Happ abrió la segunda entrada con un jonrón de 399 pies hacia el jardín derecho, ante Ryne Nelson (1-3), su octavo de la temporada. Extendió a 23 juegos su racha embasándose, la más larga activa en las Grandes Ligas.

Nelson permitió una carrera con cuatro hits en 5 2/3 entradas. ___

FUENTE: AP

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