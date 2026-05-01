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Ildemaro Vargas fija récord de venezolano con racha de 27 juegos con hit para Diamondbacks

CHICAGO (AP) — El segunda base de los Diamondbacks Ildemaro Vargas extendió el viernes a 27 su racha de juegos conectando de hit, rompiendo el récord de las Grandes Ligas para un jugador nacido en Venezuela.

Ildemaro Vargas de los Diamondbacks de Arizona batea un sencillo ante los Cerveceros de Milwaukee, el jueves 30 de abril de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Kayla Wolf)
Ildemaro Vargas de los Diamondbacks de Arizona batea un sencillo ante los Cerveceros de Milwaukee, el jueves 30 de abril de 2026, en Milwaukee. (AP Foto/Kayla Wolf) AP

Vargas conectó un sencillo por el centro en la primera entrada contra los Cachorros de Chicago en el Wrigley Field. La mejor racha de su carrera se remonta al 26 de septiembre, y su racha de 24 juegos con hit para comenzar esta temporada es un récord de la franquicia de Arizona.

El trotamundos de 34 años añadió un sencillo impulsor de una carrera en la tercera entrada.

Vargas ha sido una de las mayores sorpresas del béisbol en lo que va de año. Llegó a la serie del fin de semana contra los Cachorros bateando para .378, con seis jonrones y 20 carreras impulsadas.

El bateador ambidiestro ya igualó su máximo de jonrones en una temporada, establecido en 2019 durante su primera etapa con Arizona. Está cerca de su mejor marca de 31 carreras impulsadas, lograda con Washington en 2023.

Vargas inició este año con un promedio de .249, 20 jonrones y 145 carreras impulsadas en 458 juegos en las Grandes Ligas.

Vargas estaba empatado con Wilson Ramos por el récord de un jugador nacido en Venezuela. Ramos encadenó una racha de 26 juegos con hit con los Mets de Nueva York en 2019.

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