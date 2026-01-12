americateve

Hombre arrestado por conducir camión contra manifestantes en Los Ángeles es liberado

LOS ÁNGELES (AP) — Un hombre acusado de conducir un camión U-Haul hacia una manifestación en Los Ángeles en apoyo a las protestas en Irán fue liberado luego de que fue arrestado bajo sospecha de conducción imprudente y aún no ha sido formalmente acusado, dijeron las autoridades el lunes.

La policía inicialmente dijo que una persona fue golpeada por el camión durante la protesta del domingo, pero el lunes reportó que nadie fue atropellado. Dos personas rechazaron tratamiento después de que los paramédicos las evaluaron en el lugar, informó el departamento de bomberos.

Se enviaron mensajes el lunes a la fiscalía de la ciudad preguntando sobre posibles cargos contra el hombre de 48 años. La policía dice que el hombre aceleró hacia la multitud de manifestantes, algunos de los cuales ondeaban la bandera iraní del león y el sol, un emblema de su antiguo gobernante, el fallecido sha Mohammad Reza Pahlavi. Los manifestantes se reunieron el domingo por la tarde en Westwood, un vecindario que alberga a la comunidad iraní más grande fuera del país.

Videos compartidos en redes sociales muestran a manifestantes apartándose del camino del camión mientras algunos lo persiguen. El vehículo se detuvo a varias cuadras de distancia, con el parabrisas, los espejos y una ventana destrozados. Imágenes de un helicóptero de noticias de ABC7 mostraban a policías manteniendo a la multitud a raya mientras algunas personas rodeaban el camión, lanzaban golpes al conductor y empujaban astas de banderas a través de la ventanilla del lado del conductor.

Los investigadores registraron el camión "sin encontrar nada significativo", según el comunicado de la policía.

La policía dijo que los manifestantes arrancaron una pancarta en el camión que decía "No al shah. No al régimen. EEUU: No repitas 1953. No al mulá", una aparente referencia a un golpe respaldado por Estados Unidos en ese año que derrocó al entonces primer ministro Mohammad Mossadegh, quien había nacionalizado la industria petrolera del país. El golpe consolidó el poder del sha y encendió la mecha para la Revolución Islámica de 1979.

Desde el exilio en Estados Unidos, Reza Pahlavi, el hijo del sha que huyó de Irán poco antes de la Revolución Islámica, ha llamado a los iraníes a unirse a las manifestaciones. Algunos iraníes han coreado consignas a favor del sha, que alguna vez fueron castigadas con la muerte, destacando la ira que alimenta las manifestaciones que comenzaron por la economía iraní, que ha sido debilitada por sanciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Irán con acciones militares por reprimir las manifestaciones, en las que, según activistas, han dejado casi 600 muertos a nivel nacional hasta el lunes.

___

Los periodistas de The Associated Press Julie Watson en San Diego y Michael Catalini en Trenton, N.J., contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

