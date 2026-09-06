Hombre armado se abalanza sobre candidata demócrata a la gubernatura de Ohio

La candidata demócrata a la gubernatura de Ohio, Amy Acton, durante un evento de campaña, el 5 de mayo de 2026, en Columbus, Ohio. (AP Foto/Jay LaPrete, Archivo) AP

El sospechoso derribó a voluntarios y fue arrestado en posesión de “múltiples armas”, señaló Chris Anderson, presidente del Partido Demócrata del condado de Mahoning, en un comunicado.

La contienda por la gubernatura de Ohio es una de las más destacadas en los comicios de este año, y las campañas han entrado en la recta final antes de las elecciones de noviembre.

El gobernador de Ohio, el republicano Mike DeWine, reclutó a Acton de la Universidad Estatal de Ohio, donde era profesora de salud pública, para dirigir el Departamento de Salud del estado en 2019. A medida que la pandemia de COVID-19 se intensificaba a comienzos de 2020, Acton se convirtió en centro de atención estatal y nacional, así como en fuente de consuelo para muchos televidentes de las conferencias de prensa diarias del gobernador.

Gracias a su labor como directora de salud, Acton fue galardonada con el premio Profile in COVID Courage de la John F. Kennedy Library Foundation, el premio Spirit of Columbus de la Columbus Foundation y el mayor reconocimiento para exalumnos de la Universidad Estatal de Ohio, el Alumni Medalist Award.

Pero su papel como rostro público de la postura enérgica del gobierno de DeWine contra el virus también le granjeó muchos enemigos, entre ellos algunos legisladores republicanos y residentes de Ohio que se oponían a las restricciones.

“Está agradecida por las rápidas y decisivas acciones de las fuerzas del orden y estamos rezando por la pronta recuperación de los heridos. Este tipo de violencia no tiene cabida en Ohio. La doctora Acton siempre se enfrentará al caos, al odio y la acritud que nos pone unos contra otros”, subrayó Addie Bullock, directora de comunicaciones de la campaña.

Acton se enfrenta al republicano Vivek Ramaswamy, quien ha sacado provecho de su reconocimiento a nivel nacional, sus conexiones con la industria tecnológica y su alianza con el presidente Donald Trump para alcanzar una recaudación récord que ha utilizado para transmitir anuncios publicitarios de cara a las elecciones. Usa sus eventos de campaña y publicidad para criticar a Acton.

Ramaswamy calificó el incidente de inaceptable.

“Los candidatos deberían poder reunirse con los votantes sin tener que preocuparse por amenazas o violencia. Lo que sucedió este día es completamente inaceptable y no tiene cabida en la política, y esperamos que nadie haya resultado herido”, señaló Connie Luck, directora de comunicaciones de Ramaswamy.

El departamento de policía del recinto ferial remitió cualquier pregunta al Departamento de Policía del condado de Mahoning, que no respondió de momento a un mensaje en busca de comentarios, así como tampoco lo hizo la Patrulla de Caminos del Estado de Ohio.

El incidente provocó la condena del senador republicano por Ohio John Husted, quien escribió en la red social X que él y su esposa estaban “perturbados por el intento de ataque contra Amy Acton en la Feria de Canfield. Estamos agradecidos por la rápida respuesta de las fuerzas del orden. No hay lugar para este tipo de comportamiento, y nunca debe ser tolerado”.

El país ha visto un aumento en la violencia política durante la última década. Eso incluye el tiroteo durante un partido de béisbol del Congreso en Alexandria, Virginia en 2017; el ataque con un martillo en 2022 contra el esposo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, en California; el intento de asesinato en 2024 contra Trump durante un acto de campaña en Pensilvania, y uno más en la cena de este año de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en abril; así como los asesinatos el año pasado de una legisladora estatal demócrata de Minnesota y su esposo, y del conservador Charlie Kirk en Utah.

Los comités políticos federales gastaron más de 40 millones de dólares en seguridad durante el ciclo de campañas 2023-24, según los datos disponibles más recientes, de acuerdo con un informe de abril de la Public Service Alliance, un grupo no partidista que se centra en la seguridad de los funcionarios públicos.

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Los periodistas de The Associated Press Ryan J. Foley, en Iowa City, Iowa, y Kantele Franko contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP