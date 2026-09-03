Marco Rubio endurece mensaje sobre Cuba: “Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre”

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio , lanzó este jueves uno de sus mensajes más contundentes contra el Gobierno cubano al asegurar que tanto él como el presidente Donald Trump mantienen un compromiso “inquebrantable” con que Cuba sea libre .

La declaración llegó inmediatamente después de una nueva ronda de sanciones estadounidenses que alcanzó a Fidel Ernesto Castro Calis , vinculado familiarmente con Raúl Castro, al Banco Exterior de Cuba y a cuatro empresas estatales relacionadas con los sectores del petróleo, la minería y los recursos estratégicos.

Rubio publicó el mensaje en X y acusó a la élite gobernante de enriquecerse mientras la población cubana enfrenta una profunda crisis económica.

“El presidente Trump y yo somos inquebrantables en nuestro compromiso de que Cuba será libre”.

El jefe de la diplomacia estadounidense utilizó un tono especialmente duro para describir la situación en la isla.

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el presidente Donald Trump escucha durante una reunión del gabinete, el viernes 31 de julio de 2026, en Camp David —la residencia de descanso presidencial—, cerca de Thurmont, Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

Según Rubio, la cúpula del sistema cubano gobierna sobre un “Estado fallido” mientras los ciudadanos sufren escasez y dificultades económicas.

El secretario acusó además a la familia Castro y a otros dirigentes de utilizar mecanismos de evasión de sanciones y otras estructuras financieras para obtener beneficios.

También sostuvo que esas élites intentan exportar una ideología “marxista subversiva” hacia Estados Unidos y otros países del hemisferio occidental.

Nuevas sanciones alcanzan al entorno de Raúl Castro

La declaración de Rubio coincide con otra ofensiva de Washington contra figuras y estructuras asociadas con el poder cubano.

OFAC incorporó este jueves a Fidel Ernesto Castro Calis a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.

La actualización oficial lo identifica como vinculado a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro.

La medida amplía así el alcance de las sanciones estadounidenses sobre miembros de la familia Castro.

Washington también golpea al Banco Exterior de Cuba

La nueva ronda no se limitó a personas.

El Banco Exterior de Cuba fue igualmente incluido en la lista SDN.

La entidad financiera, con sede en La Habana, desempeña funciones vinculadas con operaciones internacionales y comercio exterior.

Su incorporación puede elevar el riesgo para bancos extranjeros que mantengan relaciones con la institución y dificultar determinadas transacciones financieras internacionales.

Petróleo y minería también quedan bajo presión

Las sanciones alcanzaron además a cuatro empresas estatales.

Entre ellas figura Comercial Cupet S.A., dedicada a la comercialización mayorista de combustibles.

También fue designada ABAPET, vinculada a Unión Cuba Petróleo y dedicada a importar maquinaria y equipos para el sector.

En el ámbito minero quedaron incluidas NICAROTEC, que presta servicios de apoyo a la minería, y CEXNI, vinculada al abastecimiento del sector del níquel.

Una ofensiva contra sectores estratégicos

La composición de la nueva lista muestra que Washington no está concentrando su estrategia únicamente en funcionarios.

La administración Trump está apuntando simultáneamente contra:

finanzas, petróleo, minería, estructuras empresariales estatales y figuras vinculadas con la familia Castro.

Ese enfoque se ha repetido durante diferentes rondas de sanciones a lo largo de 2026.

En junio, OFAC ya había designado a Alejandro Castro Espín y a Raúl Alejandro Castro Calis, entre otras personas relacionadas con la cúpula cubana.

“Una Cuba libre” se convierte en el objetivo declarado

Las palabras de Rubio representan una formulación especialmente clara del objetivo político de Washington.

Durante los últimos meses, el secretario había hablado de colocar a Cuba en una “trayectoria irreversible hacia un futuro diferente”.

Ahora el mensaje fue todavía más directo:

“Cuba será libre”.

La frase refuerza la línea seguida por Rubio desde que asumió como secretario de Estado y coloca la transformación política de la isla como uno de los objetivos declarados de la actual administración.

Trump y Rubio alinean públicamente su estrategia

Rubio no presentó su posición como una iniciativa personal.

Incluyó expresamente a Donald Trump en el mensaje.

Eso busca subrayar que la política hacia Cuba forma parte de una estrategia de la Casa Blanca y no exclusivamente de la agenda histórica del secretario, hijo de inmigrantes cubanos.

Rubio ha insistido repetidamente en que su posición responde, según él, al interés nacional estadounidense.

Washington habla de un “Estado fallido”

El concepto utilizado por Rubio tampoco es nuevo.

Un día antes, el secretario ya había calificado a Cuba como un “Estado fallido” durante una entrevista radial.

En esa ocasión responsabilizó al modelo económico cubano por los apagones, la falta de inversión y el deterioro de la infraestructura.

La Habana mantiene una explicación radicalmente diferente y atribuye buena parte de sus problemas al embargo y las sanciones estadounidenses.

El Gobierno cubano rechaza la estrategia de sanciones

Las autoridades cubanas han condenado las sucesivas rondas de medidas y las describen como un intento de provocar un colapso económico.

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla ha acusado repetidamente a Washington de aplicar un castigo colectivo contra la población.

Funcionarios cubanos sostienen que las sanciones dificultan la compra de combustible, financiamiento, medicamentos y otros bienes esenciales.

Estados Unidos responde que sus medidas están dirigidas contra estructuras del Gobierno, sus fuentes de financiamiento y sus redes económicas.

Las sanciones llegan en plena crisis energética

El impacto potencial de las nuevas designaciones es especialmente sensible porque incluyen entidades vinculadas con petróleo y abastecimiento energético.

Cuba atraviesa durante 2026 una grave crisis eléctrica.

Los apagones se han prolongado durante horas e incluso días en determinadas zonas.

La falta de combustible ha afectado además el transporte, la generación distribuida y las operaciones aeroportuarias.

En ese contexto, cualquier restricción adicional sobre entidades energéticas puede incrementar las dificultades para conseguir suministros y financiamiento.

La presión alcanza también al níquel

El níquel constituye uno de los recursos estratégicos de exportación de Cuba.

Las sanciones contra empresas relacionadas con ese sector muestran que Washington busca limitar también fuentes potenciales de divisas.

Moa, en Holguín, concentra buena parte de esa actividad minera.

La nueva designación de CEXNI amplía así una tendencia que ya había alcanzado anteriormente a otras entidades vinculadas con minerales y metales.

¿Tres generaciones de la familia Castro bajo sanciones?

La nueva medida profundiza la presión sobre la familia Castro.

Raúl Castro forma parte de la generación histórica que gobernó Cuba durante décadas.

Su hijo Alejandro Castro Espín fue designado por Washington en junio.

Ahora Fidel Ernesto Castro Calis también aparece en la lista SDN.

La estrategia estadounidense busca asociar políticamente las sanciones no solo con instituciones estatales, sino también con las estructuras familiares que Washington considera vinculadas al poder.

“El Cangrejo” sigue fuera de las listas

Un nombre continúa llamando la atención: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “El Cangrejo”.

El nieto de Raúl Castro no aparece en las designaciones conocidas hasta ahora.

Diversos análisis han interpretado esa ausencia como una posible señal de que Washington podría querer mantenerlo disponible como canal informal de comunicación con La Habana.

Sin embargo, el Gobierno estadounidense no ha confirmado oficialmente que esa sea la razón de su exclusión.

Por tanto, debe considerarse una interpretación y no un hecho establecido.

OFAC habilita una excepción diplomática

Junto con las nuevas designaciones, OFAC emitió la Licencia General 4A.

La licencia permite determinadas transacciones relacionadas con misiones diplomáticas y consulares de terceros países en Cuba.

La excepción busca evitar que el régimen de sanciones interfiera indebidamente con el funcionamiento de representaciones diplomáticas extranjeras.

Más presión mientras el diálogo está suspendido

Las sanciones llegan en un momento en que las conversaciones políticas entre Washington y La Habana se encuentran suspendidas.

Funcionarios cubanos han reconocido que ambos gobiernos no han conseguido suficientes puntos en común para continuar avanzando.

La Habana asegura que mantiene disposición al diálogo.

Washington, mientras tanto, sigue incrementando la presión económica y política.

Rubio vincula sanciones y cambio político

El discurso del secretario conecta directamente ambas cosas.

Para Rubio, las sanciones no constituyen únicamente castigos financieros.

Forman parte de una estrategia destinada a debilitar lo que Washington describe como redes financieras ilícitas, aparatos represivos y estructuras de poder heredadas de la era Castro.

Rubio afirmó que las nuevas designaciones reflejan la visión de Trump de una Cuba en la que esas estructuras sean desmanteladas.

La frase que resume la política de Washington

La nueva ronda de sanciones puede medirse en nombres, empresas y cuentas bloqueadas.

Pero el mensaje político quedó condensado en una frase.

Marco Rubio aseguró que su posición y la del presidente estadounidense no cambiarán:

“Trump y yo somos inquebrantables en nuestro compromiso de que Cuba será libre”.

La declaración convierte explícitamente la idea de una “Cuba libre” en uno de los objetivos públicos de la administración Trump mientras Washington amplía la presión económica sobre La Habana.