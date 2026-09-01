Bank of America confirma muerte de ejecutiva apuñalada al azar en Times Square: tenía 32 años

Un ataque aparentemente aleatorio ocurrido a plena luz del día en uno de los sectores más transitados de Nueva York terminó con la muerte de Erin Piacenti, una abogada de 32 años que ocupaba un cargo de vicepresidenta en Bank of America .

La institución financiera confirmó la identidad de su empleada después del ataque registrado el lunes en las inmediaciones de Times Square, en Midtown Manhattan .

#1Sep Erin Piacenti, VP de Bank of America, MURIÓ apuñalada ayer durante un ataque aleatorio con arma blanca en Times Square. NYPD identificó a la sospechosa: Pamela Cisneros, 49 años con “problemas de salud mental”. Un turista también resultó apuñalado. https://t.co/c9Ke3rij89

Piacenti había celebrado apenas unas semanas antes su segundo aniversario de matrimonio . El ataque ocurrió sin que, según la Policía de Nueva York, existiera interacción previa entre ella y la agresora.

La atacante fue identificada como Pamela Cisneros, de 49 años , quien también hirió gravemente a un hombre antes de enfrentarse a agentes del NYPD. Posteriormente fue baleada por policías y murió en un hospital.

Piacenti era abogada de formación y trabajaba como vicepresidenta de selección de negocios y conflictos en Bank of America .

Se había graduado de la Universidad de Pensilvania en 2016 y posteriormente de la Escuela de Derecho de Fordham en 2021 .

Trabajaba en Nueva York, aunque residía en Nueva Jersey, a menos de una hora de Manhattan.

Su muerte provocó conmoción entre familiares, compañeros de trabajo y miembros de la comunidad financiera.

Había celebrado su aniversario de bodas semanas antes

Uno de los detalles personales que más impacto provocó después de conocerse su identidad fue que Piacenti acababa de celebrar su segundo aniversario de matrimonio.

La fecha había sido el 10 de agosto, apenas semanas antes del ataque.

Publicaciones personales revisadas por medios locales permitieron reconstruir ese aspecto de su vida mientras comenzaron a conocerse más detalles sobre quién era la joven ejecutiva.

El ataque ocurrió en pleno Midtown Manhattan

La agresión comenzó aproximadamente a las 4:24 p.m. del lunes, cerca de la intersección de West 41st Street y Seventh Avenue, una zona de enorme circulación peatonal próxima a Times Square.

Según la investigación, Cisneros llevaba consigo una bolsa roja de Target.

Dentro tenía dos cuchillos de cocina.

La mujer sacó las armas y comenzó a atacar aparentemente al azar a personas que caminaban por el área.

Primero apuñaló a un hombre de 68 años

La primera víctima fue Tak Kam, de 68 años y residente de Rhode Island.

El hombre se encontraba recorriendo la zona junto a su esposa después de visitar a su hijo en Brooklyn.

Cisneros presuntamente se aproximó y lo apuñaló en un costado.

No hubo, según las autoridades, una discusión o enfrentamiento previo.

El ataque habría sido completamente inesperado.

Apenas 20 segundos después atacó a Erin Piacenti

Después de herir al hombre, Cisneros continuó caminando aproximadamente una cuadra hacia el norte.

Unos 20 segundos después, encontró a Piacenti.

La atacó también sin que existiera una interacción previa conocida.

La ejecutiva recibió una puñalada en el abdomen.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente y la trasladaron a un hospital.

Los médicos no consiguieron salvarla y fue declarada muerta poco después.

La otra víctima sobrevivió

Tak Kam también fue trasladado de emergencia.

Ingresó en el Hospital Bellevue en estado crítico.

Posteriormente, el NYPD informó que se encontraba estable.

La rapidez con la que se produjeron ambos ataques reforzó la hipótesis policial de que las víctimas fueron seleccionadas de manera completamente aleatoria.

NYPD descarta terrorismo

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, calificó el episodio como un ataque “aleatorio e imprevisto”.

Las autoridades descartaron además cualquier conexión conocida con terrorismo.

Los dos cuchillos utilizados durante la agresión fueron recuperados.

La investigación tampoco había identificado hasta ese momento un vínculo entre Cisneros y las personas atacadas.

La atacante se enfrentó después a los policías

Después de apuñalar a sus víctimas, Cisneros continuó avanzando por Seventh Avenue.

Finalmente se encontró con agentes del NYPD entre las calles 42 y 43.

Los policías intentaron durante aproximadamente cuatro minutos convencerla de que dejara los cuchillos.

La mujer se negó.

Según el reporte, llegó a amenazar directamente a los oficiales mientras continuaba armada.

Una pistola eléctrica no consiguió detenerla

Los agentes intentaron inicialmente neutralizarla mediante una pistola eléctrica.

El dispositivo no tuvo el efecto esperado.

Cuando Cisneros avanzó hacia los policías todavía sosteniendo los cuchillos, dos agentes abrieron fuego.

La mujer resultó herida y fue trasladada a un hospital.

Posteriormente murió.

La Policía conocía antecedentes de salud mental

El NYPD informó que tenía registros relacionados con problemas de salud mental de Cisneros desde 2018 y 2019.

Sin embargo, la mujer no tenía antecedentes criminales conocidos.

Un testigo confirmó a los investigadores que la agresora se acercó a las víctimas con los cuchillos levantados y atacó sin que existiera una conversación o provocación previa.

Ese testimonio coincide con la descripción policial de un ataque completamente aleatorio.

Bank of America rompe el silencio

Tras confirmarse la identidad de Piacenti, Bank of America emitió un comunicado lamentando profundamente su muerte.

La institución describió a la joven ejecutiva como una compañera muy valorada y expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

La muerte tuvo especial impacto dentro de la compañía por la trayectoria profesional de Piacenti y por las circunstancias imprevisibles del ataque.

Un crimen en uno de los lugares más transitados del mundo

La localización del incidente aumentó todavía más la repercusión del caso.

Times Square y sus alrededores reciben diariamente a enormes cantidades de residentes, trabajadores y turistas.

La agresión ocurrió además durante la tarde, cuando las calles estaban llenas de peatones.

La ausencia de una aparente motivación o vínculo entre atacante y víctimas convirtió el episodio en un caso especialmente perturbador.

Las cámaras corporales captaron el enfrentamiento

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que el enfrentamiento final entre Cisneros y los agentes quedó registrado por las cámaras corporales de los policías.

Las autoridades prevén divulgar las imágenes posteriormente.

La investigación del NYPD continúa abierta mientras se reconstruyen los movimientos de la atacante antes de las agresiones y las circunstancias que desembocaron en el enfrentamiento con los oficiales.

Para la familia y compañeros de Erin Piacenti, sin embargo, el ataque dejó una pérdida irreversible: una joven abogada de 32 años, recién casada y con una carrera ascendente en una de las mayores instituciones financieras de Estados Unidos, murió después de encontrarse accidentalmente en el camino de una atacante a la que nunca había conocido.