Emergencia en Miami: cinco muertos tras accidente de avión de carga de Amazon en el aeropuerto

Al menos cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas este domingo después de que un avión de carga operado para Amazon se saliera de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) , impactara contra varios vehículos y se incendiara, según confirmaron las autoridades.

EL VIDEO DEL DESPISTE EN MIAMI Al menos 5 muertos tras estrellarse un avión de Amazon Prime Air en el Aeropuerto Internacional de Miami al salirse de la pista. pic.twitter.com/Jm3kmDxne7

Tres de los heridos permanecen en estado crítico , mientras equipos de emergencia continúan trabajando en la zona del accidente.

La aeronave involucrada es un Boeing 767-300 de la compañía 21 Air , que operaba un vuelo de carga para Amazon y procedía del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el vuelo 7598 de 21 Air se salió de la pista aproximadamente a las 2:00 p.m. del domingo 6 de septiembre después de aterrizar en Miami. La agencia abrió una investigación sobre las causas del accidente.

La sheriff de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz , confirmó que al menos cinco personas fallecieron como consecuencia del accidente.

Otras cinco fueron trasladadas a hospitales.

Hoy domingo 6 de Septiembre 2026 un Boeing 767-300 de Amazon Prime Air procedente de San Juan, Puerto Rico se salió de la pista 30 después de su aterrizaje el cual aparentaba iba ser un aterrizaje normal, llegando hasta la avenida 67th impactando vehículos allí estacionados. pic.twitter.com/weVol2urMN

De acuerdo con las autoridades de emergencia, tres permanecen en condición crítica.

Todavía no se ha precisado públicamente cuántas de las víctimas se encontraban dentro de la aeronave y cuántas estaban en los vehículos impactados.

The moment Amazon Prime Air Boeing 767 landed at Miami International Airport and overshot the runway. pic.twitter.com/KzZeuersBp — Aviation (@xAviation) September 6, 2026

El avión salió de la pista y chocó contra vehículos

Según los reportes preliminares, el Boeing 767 aterrizó en MIA y posteriormente sobrepasó los límites de la pista.

La aeronave continuó avanzando hasta impactar contra varios vehículos.

Después del choque se produjo un incendio y una intensa columna de humo pudo observarse desde diferentes puntos cercanos al aeropuerto.

Imágenes difundidas desde la zona muestran al avión detenido fuera de la pista, con daños visibles y marcas provocadas por el fuego.

Más de 60 unidades de rescate acudieron a la emergencia

La respuesta de Miami-Dade Fire Rescue fue masiva.

Reuters reportó que más de 60 unidades de emergencia y aproximadamente 200 miembros del personal de rescate participaron en el operativo.

Los equipos tuvieron inicialmente dos prioridades:

extinguir el incendio y rescatar a las personas atrapadas tanto dentro de la aeronave como en los vehículos alcanzados durante el accidente.

Las autoridades también tuvieron que controlar un derrame de combustible procedente del avión.

Piloto y copiloto quedaron atrapados

AP informó que el piloto y copiloto quedaron inicialmente atrapados dentro de la cabina después del accidente.

También hubo personas atrapadas en vehículos impactados por la aeronave, incluida al menos una víctima localizada debajo de un automóvil.

Los equipos de rescate trabajaron durante horas en una escena considerada particularmente compleja por el incendio, los vehículos involucrados y la presencia de combustible.

El avión llegaba desde Puerto Rico

La FAA identificó la aeronave como un Boeing 767-300 de carga operado por 21 Air.

Había partido de San Juan, Puerto Rico, con destino a Miami.

La agencia federal confirmó oficialmente:

“21 Air Flight 7598 overran the runway after landing at Miami International Airport”.

La información continúa siendo preliminar y podría modificarse mientras avanza la investigación.

Amazon confirma que el avión operaba para la compañía

Aunque la aeronave pertenece y era operada por 21 Air, realizaba operaciones de carga para Amazon Prime Air.

La compañía confirmó que está colaborando con las autoridades para determinar exactamente qué ocurrió.

Amazon expresó además sus condolencias a las víctimas y señaló que su prioridad inmediata es la seguridad y atención de las personas afectadas.

La NTSB envía investigadores a Miami

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumirá un papel central en la investigación técnica del accidente.

Un equipo de especialistas fue enviado a Miami para analizar la aeronave, los registros de vuelo, las condiciones de la pista, los sistemas del avión y cualquier otra evidencia disponible.

La FAA también investiga.

Por ahora, ninguna autoridad ha establecido públicamente qué provocó que el Boeing 767 se saliera de la pista.

¿Qué ocurrió durante el aterrizaje?

Esa será una de las preguntas fundamentales de la investigación.

Los expertos deberán determinar si intervinieron factores relacionados con:

la aeronave, los frenos, los neumáticos, el sistema hidráulico, las condiciones de la pista, la meteorología, la actuación de la tripulación o una combinación de varios elementos.

Hasta que las autoridades analicen los datos, cualquier conclusión sobre la causa sería prematura.

El accidente paralizó inicialmente el aeropuerto

El impacto provocó el cierre de todas las pistas de Miami International Airport durante las primeras horas de la emergencia.

Despegues y aterrizajes fueron suspendidos mientras bomberos, policías y equipos especializados trabajaban en la escena.

La emergencia provocó una importante alteración de las operaciones aéreas.

AP reportó alrededor de 250 vuelos demorados durante la jornada.

MIA comenzó a recuperar operaciones horas después

Aunque inicialmente todas las pistas permanecieron cerradas, la situación evolucionó durante la tarde.

Reuters informó que dos de las cuatro pistas del aeropuerto habían logrado reabrir hacia la noche del domingo, permitiendo una recuperación parcial de las operaciones.

Por ello, pasajeros con vuelos desde o hacia Miami deben verificar directamente con sus aerolíneas antes de desplazarse al aeropuerto.

Una de las mayores emergencias recientes en MIA

El accidente movilizó una extraordinaria cantidad de recursos de emergencia en uno de los aeropuertos con mayor actividad de Estados Unidos.

El hecho de que la aeronave atravesara el perímetro operativo y golpeara vehículos convirtió la emergencia en un evento que trascendió el propio avión.

El saldo preliminar —cinco muertos y cinco heridos— lo coloca entre los accidentes de aviación más graves registrados recientemente en Miami.

Otro accidente fatal de una aeronave que operaba para Amazon

No es el primer accidente mortal de una aeronave que realiza operaciones para Amazon.

En febrero de 2019, un Boeing 767 de Atlas Air que operaba un vuelo para Amazon se estrelló en Trinity Bay, Texas, durante su aproximación a Houston.

Murieron las tres personas que se encontraban a bordo.

La investigación de la NTSB concluyó posteriormente que aquel accidente estuvo relacionado con una pérdida de control de la aeronave.

El antecedente no implica ninguna relación causal con el accidente ocurrido este domingo en Miami.

Investigación apenas comienza

Por ahora, las autoridades han confirmado los elementos esenciales:

el avión aterrizó, se salió de la pista, impactó varios vehículos y se incendió.

Cinco personas murieron.

Cinco resultaron heridas.

Tres permanecen en estado crítico.

Y tanto la FAA como la NTSB investigan las causas.

La identidad de las víctimas y otros detalles serán divulgados por las autoridades correspondientes cuando sus familiares hayan sido notificados.

Información en desarrollo.