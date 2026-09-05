VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

Una escena de tensión se registró este viernes 4 de septiembre de 2026 en La Habana, cuando decenas de personas rodearon un camión cargado con aceite para cocinar y lograron llevarse parte de la mercancía pese a la presencia de agentes policiales en el lugar.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del Cementerio de La Lisa y la Autopista Nacional , según testimonios e imágenes difundidas desde la zona.

Videos compartidos en redes sociales muestran a una multitud concentrada alrededor del vehículo, mientras algunas personas consiguen subir al camión y comienzan a arrojar cajas de aceite hacia quienes permanecían en la calle .

La cantidad de personas involucradas habría dificultado la intervención de los agentes que custodiaban el transporte.

Según los testimonios divulgados, varias personas se acercaron inicialmente al vehículo y posteriormente comenzaron a retirar la mercancía.

En las imágenes difundidas por el influencer Alain Paparazzi Cubano, se observa a numerosos ciudadanos alrededor del camión y a algunos participantes subidos en la parte de carga.

Desde allí comenzaron a lanzar cajas hacia la multitud.

Los agentes presentes intentaron mantener el control, pero la cantidad de personas habría superado su capacidad inmediata de respuesta.

Hasta el momento no existe un reporte oficial que permita conocer con precisión cuántas personas participaron o qué cantidad de aceite fue sustraída.

La Policía estaba presente durante el saqueo

Uno de los elementos que más llamó la atención fue que el episodio ocurrió ante la presencia de agentes policiales.

Los funcionarios aparentemente estaban encargados de proteger el camión y la mercancía.

Sin embargo, la concentración de personas alrededor del vehículo terminó dificultando su intervención.

No ha trascendido si posteriormente se produjeron detenciones relacionadas con el incidente.

Tampoco se conoce si las autoridades consiguieron recuperar parte de los productos.

El aceite se ha convertido en uno de los productos más difíciles de comprar

El episodio ocurre en medio de una prolongada crisis de abastecimiento que afecta a numerosos productos básicos en Cuba.

El aceite vegetal se encuentra entre los artículos con mayor demanda debido a su importancia en la preparación diaria de alimentos.

Su disponibilidad en establecimientos estatales es irregular y, cuando aparece en mercados privados o informales, los precios pueden resultar inaccesibles para una parte importante de la población.

Según reportes ciudadanos, una botella puede llegar a venderse por precios cercanos a 7.000 pesos cubanos dependiendo del lugar, la presentación y el canal de comercialización.

Un precio muy alejado de los salarios y pensiones

El elevado precio del aceite refleja uno de los principales problemas de la economía cubana: la enorme distancia entre los ingresos de buena parte de la población y el costo real de numerosos productos básicos.

La inflación ha erosionado durante los últimos años el poder adquisitivo de salarios y pensiones.

Para muchas familias, comprar alimentos en mercados privados implica destinar una parte considerable de sus ingresos mensuales a unos pocos productos.

Aceite, carne, leche, huevos, arroz y otros alimentos esenciales se encuentran entre los bienes cuya adquisición supone mayores dificultades.

La escasez eleva la tensión social

El incidente de La Lisa ofrece otra señal del nivel de presión acumulado por las carencias materiales.

Cuando aparece una mercancía especialmente escasa, la demanda puede generar colas, aglomeraciones y disputas.

En este caso, la situación terminó transformándose en un saqueo abierto.

Los reportes disponibles no permiten establecer si la multitud conocía previamente la ruta del camión o si el incidente se produjo de manera espontánea.

Tampoco se ha explicado cuál era el destino original de la mercancía.

Personas subieron al vehículo y lanzaron cajas

Las imágenes que circularon posteriormente en redes sociales muestran uno de los momentos más llamativos del episodio.

Algunos participantes consiguieron subir directamente al camión.

Desde allí comenzaron a arrojar cajas de aceite hacia abajo, mientras otras personas intentaban recogerlas.

La escena ocurrió ante un número considerable de ciudadanos y en presencia de policías.

Esas imágenes se convirtieron rápidamente en símbolo de la gravedad de las dificultades para acceder a productos esenciales.

El mercado informal marca el precio real de numerosos alimentos

La escasez en establecimientos estatales ha impulsado el crecimiento del mercado informal y privado.

En esos canales, los precios reflejan con mayor rapidez la falta de oferta, el costo de las importaciones y la depreciación del peso cubano.

El resultado es que productos que deberían formar parte habitual de la alimentación pueden convertirse en bienes difíciles de adquirir.

La situación resulta especialmente compleja para jubilados, trabajadores estatales y familias sin acceso estable a divisas.

Hasta el combustible entra en la ecuación

La crisis cubana ha alcanzado además sectores que aparentemente no están relacionados con la alimentación.

En determinados casos se han reportado personas que utilizan aceite vegetal como sustituto o complemento de combustibles en algunos vehículos o equipos.

Estas prácticas responden a la extrema escasez de diésel y otros derivados del petróleo.

Aunque pueden provocar daños mecánicos y no constituyen una solución adecuada para numerosos motores, reflejan hasta qué punto la falta de combustible afecta la vida cotidiana.

Cuba enfrenta simultáneamente varias crisis

El saqueo ocurre mientras el país atraviesa problemas en múltiples frentes.

A la escasez de alimentos se suman:

apagones prolongados, falta de combustible, problemas con el agua, escasez de medicamentos, inflación y deterioro del transporte y otros servicios públicos.

Las interrupciones eléctricas llegan en algunas regiones a extenderse durante gran parte del día.

La falta de energía afecta además la conservación de alimentos y el funcionamiento de negocios.

El Gobierno culpa principalmente a las sanciones de EEUU

Las autoridades cubanas sostienen que la crisis tiene como causa central el embargo y las sanciones estadounidenses.

Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios han acusado a Washington de intentar provocar una asfixia económica.

El Gobierno afirma que las restricciones dificultan el acceso a financiamiento, combustible, inversiones y determinados mercados internacionales.

Estados Unidos rechaza esa explicación como causa exclusiva y responsabiliza al modelo económico cubano y a las decisiones del Gobierno.

Críticos señalan problemas de gestión interna

Economistas independientes y opositores sostienen que la crisis no puede explicarse únicamente por las sanciones.

Entre los problemas mencionados aparecen baja productividad, distorsiones monetarias, centralización económica, deterioro de infraestructura, falta de inversión y decisiones gubernamentales consideradas ineficientes.

La discusión sobre las causas económicas se mantiene abierta.

Pero el efecto cotidiano resulta visible independientemente de la explicación política: numerosos cubanos enfrentan serias dificultades para conseguir productos básicos.

Los episodios de tensión aumentan en medio de las carencias

Durante 2026 se han registrado diferentes protestas y expresiones de descontento relacionadas con los apagones y la falta de servicios.

En varios barrios habaneros, residentes han protagonizado cacerolazos después de permanecer durante más de 24 horas sin electricidad.

El incidente con el camión de aceite representa una manifestación diferente del mismo contexto de deterioro material.

No se trató de una protesta política organizada según la información disponible, sino de una multitud que terminó apoderándose de una mercancía escasa.

Sin versión oficial sobre lo ocurrido

Hasta el cierre de la información disponible, las autoridades cubanas no habían difundido un comunicado explicando lo sucedido.

No se conoce oficialmente:

quién transportaba el aceite, a dónde se dirigía, cuánta mercancía fue sustraída, si hubo detenidos o si alguna persona resultó lesionada.

La ausencia de esos datos obliga a limitar las conclusiones a lo que puede observarse en las imágenes y a los testimonios difundidos desde la zona.

Una imagen que resume la presión de la crisis

El episodio de La Lisa dejó una escena difícil de ignorar.

Un camión cargado de aceite.

Decenas de personas intentando conseguir las cajas.

Algunos ciudadanos subidos al vehículo lanzando mercancía.

Y policías presentes sin poder controlar inmediatamente a toda la multitud.

Más allá de las circunstancias específicas del incidente, las imágenes reflejan el nivel de presión que genera la escasez de productos esenciales en una economía donde cada vez más familias encuentran dificultades para cubrir necesidades básicas.

Por ahora, el Gobierno no ha informado qué ocurrió después ni si adoptará medidas relacionadas con el saqueo.