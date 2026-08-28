TRUMP ANUNCIA HISTÓRICO ACUERDO CON VENEZUELA: EEUU tomará control de 65.000 millones de barriles de petróleo

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla mientras el presidente Donald Trump escucha durante una reunión del gabinete, el viernes 31 de julio de 2026, en Camp David —la residencia de descanso presidencial—, cerca de Thurmont, Maryland. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este viernes un acuerdo con Venezuela que, según afirmó, permitirá a Washington tomar control de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras venezolanas , en una operación que calificó como “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” .

El mandatario reveló el pacto a través de una publicación en redes sociales y aseguró que fue negociado por altos funcionarios de su administración junto con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez .

La información fue reportada este viernes por The Associated Press.

ARCHIVO - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda tras despedirse del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, luego de una reunión en el Palacio de Miraflores, el 11 de febrero de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)

El anuncio supone un nuevo giro en la relación entre Washington y Caracas y coloca nuevamente las gigantescas reservas energéticas venezolanas en el centro de la estrategia estadounidense hacia América Latina.

Según el presidente, Estados Unidos acaba de alcanzar un acuerdo con Venezuela relacionado con el control de 65.000 millones de barriles de petróleo .

El mandatario describió el pacto como:

“El mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”.

AP confirmó que el anuncio fue realizado este viernes por Trump, aunque la información disponible hasta ahora no detalla todos los mecanismos jurídicos, comerciales y operativos mediante los cuales Estados Unidos ejercería ese control.

Marco Rubio y Pete Hegseth participaron en las negociaciones

Trump identificó a dos de los funcionarios más poderosos de su administración como negociadores del acuerdo.

Según el mandatario, participaron el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Del lado venezolano, Trump mencionó directamente a Delcy Rodríguez, a quien AP identifica como presidenta interina de Venezuela.

La participación de Rubio resulta especialmente significativa por el protagonismo que ha adquirido en la política de la administración Trump hacia Venezuela y Cuba.

Delcy Rodríguez, pieza central del nuevo escenario venezolano

La mención de Delcy Rodríguez confirma su papel como interlocutora de Washington en el nuevo escenario político venezolano.

Trump aseguró que el acuerdo petrolero fue negociado directamente con su gobierno.

La dimensión exacta de las obligaciones asumidas por Caracas todavía no ha sido detallada públicamente en la información disponible.

Tampoco se ha divulgado hasta ahora el texto integral del acuerdo.

¿Qué significa “tomar control” de 65.000 millones de barriles?

Este es uno de los principales interrogantes que deja el anuncio.

La expresión utilizada por Trump no permite determinar todavía si Estados Unidos adquirirá derechos comerciales sobre esas reservas, controlará su explotación, recibirá determinados volúmenes de producción o establecerá otro mecanismo contractual.

Tampoco se conocen públicamente aspectos fundamentales como:

La duración del acuerdo.

Qué empresas participarán.

Cómo se distribuirán los ingresos.

Qué inversiones serán necesarias.

Qué porcentaje corresponderá a Venezuela.

Qué papel tendrá el Gobierno estadounidense.

Cómo se administrarán los derechos sobre los 65.000 millones de barriles.

Hasta que se publique el acuerdo completo, estos puntos permanecen abiertos.

Venezuela vuelve al centro del tablero energético mundial

La magnitud anunciada por Trump coloca al petróleo venezolano nuevamente en el centro de la geopolítica energética.

Venezuela posee algunas de las mayores reservas probadas de crudo del planeta, aunque durante años su producción estuvo muy por debajo de su potencial debido a una combinación de deterioro de infraestructura, falta de inversión, sanciones y problemas de gestión.

Un acuerdo de esta escala podría tener consecuencias que trasciendan ampliamente la relación bilateral.

El mercado energético internacional seguirá con atención cualquier detalle relacionado con la velocidad a la que puedan desarrollarse esos recursos y la cantidad de petróleo adicional que eventualmente llegue al mercado.

Un acuerdo con potencial impacto geopolítico

La dimensión del anuncio tampoco se limita al petróleo.

Venezuela mantuvo durante años estrechos vínculos políticos, militares y económicos con Rusia, China, Irán y Cuba.

Una expansión del control estadounidense sobre una parte significativa de las reservas venezolanas podría modificar esas relaciones y aumentar la influencia de Washington sobre uno de los recursos estratégicos más importantes del hemisferio.

La energía se convierte así en una herramienta fundamental dentro de la reorganización política venezolana.

El impacto regional puede ser enorme

El anuncio tiene implicaciones potenciales para todo el Caribe y América Latina.

Durante décadas, el petróleo venezolano fue utilizado como una herramienta de política exterior mediante acuerdos preferenciales y programas energéticos con gobiernos aliados.

Cuba fue uno de los principales beneficiarios de esa relación.

Un mayor control estadounidense sobre la producción y comercialización del crudo venezolano podría reducir considerablemente la capacidad de Caracas para utilizar sus recursos energéticos como instrumento de apoyo a aliados regionales.

Sin embargo, el alcance real dependerá de las condiciones exactas del nuevo acuerdo.

Washington busca consolidar su influencia energética

El anuncio también encaja dentro de una estrategia estadounidense más amplia destinada a reforzar su influencia sobre recursos energéticos estratégicos.

Controlar comercialmente una porción equivalente a 65.000 millones de barriles representaría una operación de enorme dimensión.

Pero convertir reservas subterráneas en producción efectiva requiere inversiones multimillonarias, infraestructura, tecnología, mantenimiento y estabilidad jurídica.

Por ello, la cifra anunciada por Trump no debe interpretarse como 65.000 millones de barriles disponibles inmediatamente para el mercado estadounidense.

Faltan detalles fundamentales del acuerdo

La información publicada por AP confirma el anuncio presidencial y la cifra de 65.000 millones de barriles, pero todavía deja importantes preguntas sin respuesta.

No se ha precisado públicamente el valor monetario del pacto ni el calendario de implementación.

Tampoco se conoce qué compañías petroleras estadounidenses podrían participar.

Otro elemento pendiente es determinar qué autoridad jurídica permitirá a Estados Unidos ejercer el “control” descrito por Trump sobre una parte de las reservas pertenecientes a Venezuela.

Un anuncio que puede redefinir la relación entre EEUU y Venezuela

Si el acuerdo se implementa en los términos descritos por Trump, representaría una transformación histórica en la relación energética entre ambos países.

Durante años, Washington utilizó sanciones petroleras como una de sus principales herramientas de presión contra Caracas.

El nuevo escenario apuntaría en una dirección distinta: Estados Unidos pasaría de restringir el petróleo venezolano a involucrarse directamente en el aprovechamiento de una porción gigantesca de sus reservas.

Trump lo presentó como una victoria estratégica y económica de dimensiones históricas.

Ahora falta conocer el documento que permitirá establecer hasta dónde llega realmente el pacto y qué significa jurídicamente que Estados Unidos tome control de 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano..