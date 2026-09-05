Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

Raúl Castro reapareció públicamente este sábado en La Habana junto a Miguel Díaz-Canel , poniendo fin, al menos por ahora, a una semana marcada por intensos rumores sobre su supuesta muerte o un grave deterioro de salud.

El general de ejército, de 95 años , participó en el acto por el aniversario 65 de la Dirección de Seguridad Personal , organismo encargado de la protección de los máximos dirigentes del sistema cubano.

Jugada cantada. El régimen saca a Raúl Castro en la televisión en #Cuba este sábado 5 de septiembre. pic.twitter.com/egkEQlSg1Q

Las imágenes difundidas por medios oficiales muestran a Castro sentado en primera fila, vestido con su tradicional uniforme verde olivo y acompañado por Díaz-Canel y altos funcionarios del Ministerio del Interior.

La aparición constituye la primera evidencia pública reciente de que el exgobernante cubano continúa con vida después de varios reportes no confirmados que lo situaban hospitalizado e incluso bajo soporte vital.

Durante los últimos días, diferentes versiones circularon dentro y fuera de Cuba sobre el estado de salud de Castro.

Momento surrealista en la televisión nacional El Cangrejo se emociona escuchando una décima sobre los rumores de ingresos médicos de Raúl Castro. Pusieron a recitar al lamebotas de moda. pic.twitter.com/5mRtdE4T9D

Diario Las Américas había publicado, citando fuentes confidenciales, que el general se encontraba “gravemente enfermo” y que habría sufrido presuntamente un accidente cerebrovascular.

Otros reportes recogieron versiones sobre una supuesta hospitalización.

El Gobierno cubano mantuvo silencio durante varios días y no emitió un parte médico.

Ese vacío de información multiplicó las especulaciones en redes sociales.

La aparición de este sábado demuestra que Raúl Castro no había fallecido, aunque no permite conocer si efectivamente atravesó algún problema médico durante los días previos.

Apareció junto a Miguel Díaz-Canel

Castro asistió al acto conmemorativo acompañado por el actual gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel.

El evento celebró los 65 años de la Dirección de Seguridad Personal, creada el 6 de septiembre de 1961.

La institución forma parte del Ministerio del Interior y está encargada de garantizar la seguridad de los principales dirigentes políticos cubanos.

La presencia conjunta de Castro y Díaz-Canel tuvo un evidente peso político debido a las especulaciones que habían dominado la conversación pública durante toda la semana.

El ministro del Interior leyó una carta firmada por Castro

Durante la ceremonia, el ministro del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, leyó una carta firmada por Raúl Castro dirigida a los miembros de la Dirección de Seguridad Personal.

En el mensaje, el general felicitó a los integrantes del organismo y recordó a 32 cubanos fallecidos en Venezuela, a quienes describió como compañeros caídos “en el cumplimiento de su deber”.

Castro pidió que su ejemplo permaneciera como referencia para el trabajo del organismo.

Raúl Castro volvió a atacar a Washington

La carta incluyó además un nuevo mensaje contra Estados Unidos.

Castro sostuvo que la revolución cubana atraviesa “días difíciles” debido a lo que calificó como la hostilidad del Gobierno estadounidense.

El discurso coincide con el tono utilizado durante los últimos meses por Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes cubanos ante el endurecimiento de las sanciones y las advertencias de Washington.

La Habana presenta esas medidas como parte de una estrategia destinada a provocar el colapso del sistema.

Recibió un reconocimiento como fundador del organismo

Durante la ceremonia, el general de brigada Emir Mesa Corona, jefe de la Dirección de Seguridad Personal, entregó a Castro un reconocimiento por su papel como fundador del organismo.

El homenaje recordó la relación histórica del exgobernante con las estructuras militares y de seguridad cubanas.

Castro fue durante casi medio siglo ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y posteriormente presidente del país.

Raúl Castro habló brevemente

Uno de los momentos más significativos llegó al final del acto, cuando el propio Castro tomó la palabra.

“Ha sido para mí muy emocionante este encuentro”, afirmó.

El general expresó agradecimiento a los miembros de la institución y habló de ellos en términos de cercanía personal y familiar.

También bromeó sobre el hecho de haber permanecido protegido durante gran parte de su vida.

La intervención fue breve, pero suficiente para confirmar que podía dirigirse públicamente a los asistentes.

La aparición contradice los rumores de una muerte

La reaparición invalida directamente las versiones que aseguraban que Raúl Castro había fallecido.

Durante varios días circularon publicaciones que incluso daban por hecho un supuesto deceso y especulaban sobre preparativos funerarios.

Nada de eso había sido confirmado oficialmente.

La presencia del general en el acto de este sábado demuestra que esas versiones eran falsas.

¿Qué ocurre con los reportes de un supuesto ACV?

La situación es diferente respecto a los informes sobre un posible problema de salud.

Las imágenes muestran a Castro con vida y participando en un evento público.

Pero eso no permite establecer si estuvo hospitalizado previamente, si sufrió algún accidente cerebrovascular o si necesitó atención médica intensiva.

El Gobierno cubano continúa sin publicar información clínica.

Por tanto, las versiones sobre un ACV permanecen sin confirmación oficial.

Local 10 había reportado una supuesta hospitalización

Antes de la reaparición, Local 10 informó que fuentes en contacto con Andy Gómez, exdirector del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami, aseguraban que Castro había sido hospitalizado.

El medio señaló además que funcionarios cubanos permanecían en silencio frente a los reportes.

Este sábado, Local 10 actualizó la situación y confirmó que Castro realizó su primera aparición pública después de aquellos informes no oficiales.

Su ausencia del 26 de julio había alimentado las sospechas

Los rumores sobre su salud no comenzaron esta semana.

Raúl Castro había faltado al acto central del 26 de julio, una ausencia particularmente llamativa debido a que durante décadas había participado regularmente en esas ceremonias.

La ausencia generó especulaciones sobre un posible deterioro físico.

Semanas después reapareció públicamente en agosto durante los actos por el centenario de Fidel Castro.

El patrón de largas ausencias y apariciones esporádicas continúa alimentando especulaciones cada vez que deja de mostrarse en público.

Tiene 95 años y mantiene una presencia simbólica

Raúl Castro cumplió 95 años el 3 de junio.

Dejó la Presidencia de Cuba en 2018 y abandonó la dirección formal del Partido Comunista en 2021.

Miguel Díaz-Canel asumió ambas responsabilidades.

Sin embargo, Castro mantiene el rango de general de ejército y continúa siendo una figura simbólica de enorme peso dentro de las Fuerzas Armadas y del aparato político cubano.

Su estado de salud sigue siendo una incógnita

La aparición de este sábado resuelve una pregunta inmediata:

Raúl Castro está vivo.

Pero deja otras sin respuesta.

El Gobierno no ha explicado si fue hospitalizado.

No ha confirmado ni desmentido específicamente el supuesto ACV.

Tampoco ha informado si recibe tratamiento médico especial.

Por tanto, cualquier valoración sobre su estado de salud más allá de lo observable en las imágenes continúa siendo especulativa.

EEUU mantiene cargos contra Raúl Castro

La reaparición ocurre además en un momento de elevada tensión con Washington.

Un gran jurado federal estadounidense acusó formalmente este año a Raúl Castro por su presunto papel en el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Los cargos fueron hechos públicos posteriormente e incluyen acusaciones relacionadas con conspiración para matar ciudadanos estadounidenses, asesinato y destrucción de aeronaves.

Castro no ha respondido públicamente a esas acusaciones.

Una reaparición con fuerte valor político

La presencia del general junto a Díaz-Canel puede interpretarse además como una señal de continuidad institucional.

Durante una semana, los rumores sobre su posible muerte alimentaron especulaciones sobre un eventual reordenamiento de la cúpula cubana.

La imagen de ambos dirigentes juntos busca proyectar estabilidad.

Sin embargo, la avanzada edad de Castro mantiene abierta inevitablemente la discusión sobre el futuro de la generación histórica de la revolución.

Las imágenes ponen fin a un rumor, pero no a todas las preguntas

La escena de este sábado deja una conclusión clara.

Raúl Castro no murió.

Su presencia pública desmonta las versiones que durante días aseguraban lo contrario.

Pero la falta de transparencia médica mantiene todavía interrogantes sobre si sufrió algún episodio de salud y cuál es su condición real.

Por ahora, la única evidencia verificable es la que mostraron las cámaras este sábado:

Raúl Castro, de 95 años, reapareció junto a Miguel Díaz-Canel, recibió un reconocimiento y habló brevemente ante los asistentes después de una semana dominada por rumores sobre su muerte.