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El secretario del Ejército Dan Driscoll renuncia tras 18 meses, dice la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — El secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, dejará el cargo tras 18 meses en el puesto, informó la Casa Blanca el lunes, la salida más reciente de un alto líder militar en el gobierno del presidente Donald Trump.

ARCHIVO - El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, habla durante la celebración America 250 el 10 de junio de 2025, en Fort Bragg, Fayetteville, Carolina del Norte. (AP Foto/Karl DeBlaker, archivo)
ARCHIVO - El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, habla durante la celebración "America 250" el 10 de junio de 2025, en Fort Bragg, Fayetteville, Carolina del Norte. (AP Foto/Karl DeBlaker, archivo) AP

No se dio ninguna razón para la partida de Driscoll, quien es amigo del vicepresidente JD Vance, pero se ha reportado ampliamente que había tensiones con el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Es el episodio más reciente de una serie de cambios en la cúpula militar, siendo el Ejército en particular el que ha experimentado mayor reestructuración.

“El secretario Driscoll ha sido sumamente eficaz para impulsar la agenda del presidente Trump de Hacer a Estados Unidos Fuerte de Nuevo en el Departamento del Ejército, al brindar un liderazgo sobresaliente durante operaciones militares históricas, restablecer el énfasis en la preparación y la letalidad, colaborar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y más”, manifestó en un comunicado Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca.

“El Ejército de Estados Unidos es más poderoso que nunca gracias a su trabajo junto al comandante en jefe (de las fuerzas armadas) y el secretario de Guerra”, añadió.

Un funcionario del Ejército, que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló a condición de guardar el anonimato, confirmó que Driscoll presentó su renuncia. El funcionario no ofreció detalles adicionales. El Pentágono remitió las preguntas al Ejército.

El general Christopher LaNeve, quien ha tenido un ascenso meteórico bajo Hegseth, ocupó el lugar de George como jefe interino del Estado Mayor del Ejército. Bajo LaNeve, el servicio está cancelando un programa de modernización de drones que Driscoll había promovido. Una unidad del Ejército con base en Europa estaba construyendo sus propios drones antes de que LaNeve le ordenara poner fin a esas labores y volver a ser un batallón de infantería tradicional, indicaron funcionarios en agosto.

Driscoll era aliado de George y lamentó su salida, al igual que legisladores republicanos y demócratas. Le dijo al Congreso en abril que él y su familia fueron en automóvil hasta la casa de George tras su renuncia “y todos le dimos un abrazo”.

“Dicho esto, el liderazgo civil, el diseño de nuestro sistema, es que ellos pueden elegir a los líderes que quieran”, agregó Driscoll.

Driscoll es veterano de la guerra de Irak, inversionista tecnológico y exasesor de Vance, a quien Driscoll conoció en la Escuela de Derecho de Yale. Al nominar a Driscoll en 2024, Trump lo calificó como “un innovador y agente de cambio”.

En su cargo de secretario del Ejército, Driscoll fue designado al inusual papel de negociador clave para intentar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. También fue una fuerza importante detrás de los intentos de recortar los requisitos burocráticos, con el fin de que los contratistas militares desarrollen rápidamente más drones y capacidades antidrones, a medida que las artes militares cambian con rapidez en todo el mundo.

El Senado lo confirmó en febrero de 2025, con una votación de 66 a favor y 28 en contra, tras una audiencia de la Comisión de Servicios Armados que fue en gran medida poco confrontativa y se centró en cómo el Ejército podría modernizar sus sistemas, mejorar el reclutamiento y reforzar la base industrial militar.

Driscoll señaló que su padre y su abuelo sirvieron en el Ejército, y prometió ser un secretario enfocado en las necesidades de los soldados. Según el Ejército, Driscoll fue oficial de blindados desde agosto de 2007 hasta marzo de 2011, y estuvo desplegado en Irak de octubre de 2009 a julio de 2010.

Además se postuló sin éxito en 2020 en las primarias republicanas para un escaño del Congreso por Carolina del Norte, llevándose aproximadamente el 8% de los votos en un concurrido grupo de candidatos.

Su salida ocurre después de que Hegseth destituyera a varios otros generales y almirantes, incluido el jefe de la Armada.

El Pentágono anunció abruptamente en abril que el secretario de la Armada, John Phelan, dejaba el cargo, convirtiéndose en el primer jefe de una rama militar en dejar su puesto durante el segundo mandato de Trump.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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