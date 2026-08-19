Hijastro de Díaz-Canel controló en Madrid una empresa dedicada a negocios e inversiones internacionales

Manuel Anido Cuesta , hijo de Lis Cuesta e hijastro del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel , controló durante nueve meses una empresa registrada en Madrid dedicada a la consultoría estratégica para clientes internacionales y al desarrollo de negocios y plataformas de inversión en Europa, según documentos oficiales del Registro Mercantil español.

La documentación revela una faceta empresarial hasta ahora poco conocida de Anido, quien durante años ha acompañado a Díaz-Canel en viajes y actividades oficiales pese a que las autoridades cubanas no han explicado públicamente qué cargo ocupa dentro de la estructura gubernamental.

La sociedad, denominada Meridian Wealth Group SL , estuvo formalmente bajo su control desde el 16 de abril de 2025 hasta el 20 de enero de 2026 , cuando fue disuelta y extinguida.

Los registros consultados no muestran que la empresa haya cometido irregularidades ni permiten determinar quiénes fueron sus clientes, cuánto facturó o qué operaciones concretas desarrolló.

La historia empresarial comenzó con una sociedad denominada Arcturus 2025 SL , constituida en Madrid el 14 de febrero de 2025 con un capital social de 3.000 euros .

El 16 de abril, Anido Cuesta fue nombrado administrador único, pasó a ser el socio único de la compañía y cambió su denominación a Meridian Wealth Group SL.

En la práctica, el hijastro de Díaz-Canel pasó a controlar formalmente el 100 % de la sociedad.

Una consultora enfocada en América Latina y el Caribe

Uno de los aspectos más llamativos de los documentos es el nuevo objeto social establecido bajo la administración de Anido.

Meridian Wealth Group quedó orientada a prestar consultoría estratégica a clientes internacionales, especialmente procedentes de América, Latinoamérica y el Caribe, interesados en establecer negocios y plataformas de inversión.

La empresa también contemplaba actividades de prospección e investigación del mercado europeo, con especial atención al mercado ibérico.

Los registros públicos, sin embargo, no revelan qué empresarios o compañías utilizaron sus servicios.

La empresa duró nueve meses bajo su control

La experiencia empresarial tuvo una duración relativamente corta.

El 20 de enero de 2026, Anido dejó de figurar como administrador, fue nombrado liquidador y se aprobaron la disolución voluntaria y extinción de Meridian Wealth Group.

De esta forma, controló formalmente la compañía durante aproximadamente nueve meses.

La documentación disponible no permite conocer por qué fue liquidada y su corta duración no constituye por sí misma ninguna irregularidad.

Empresario mientras estudiaba un costoso programa en Madrid

La actividad empresarial coincidió con otro aspecto conocido de la estancia de Anido en España.

Durante ese periodo cursaba el Programa de Fiscalidad Nacional para Profesionales de IE Business School, cuya matrícula superaba los 12.300 euros, según la información recopilada en el reportaje. La formación incluía planificación fiscal, controversias tributarias y asesoramiento patrimonial.

Además, había sido ubicado públicamente residiendo en una céntrica zona de Madrid donde los alquileres pueden alcanzar varios miles de euros mensuales.

No existe información pública que permita establecer quién financió sus estudios, cuánto gastaba mensualmente o qué ingresos obtuvo mediante Meridian Wealth Group.

Sus relaciones en Madrid con abogados vinculados a importantes asuntos de Cuba

La estancia española de Anido también ha llamado la atención por sus relaciones sociales.

En noviembre de 2024 fue fotografiado junto a la actriz Ana de Armas durante una velada en Madrid con los abogados cubanos Rodolfo Dávalos Fernández y Lourdes Dávalos León.

Ambos han participado en importantes asuntos jurídicos relacionados con Cuba, incluido el litigio de Londres por la deuda reclamada por el fondo CRF I.

Lourdes Dávalos dirige actualmente un despacho en Madrid especializado, entre otras áreas, en operaciones e inversiones relacionadas con Cuba, mientras su padre figura como socio honorífico.

No existe, sin embargo, evidencia que vincule a los Dávalos con Meridian Wealth Group ni elementos que permitan afirmar que aquel encuentro tuviera naturaleza empresarial.

Díaz-Canel sobre Anido: “Es hijo de Lis y trabaja conmigo”

Otro interrogante gira alrededor de la posición que ocupa Anido dentro del entorno presidencial cubano.

Graduado de Derecho en la Universidad de La Habana en 2019, ha acompañado durante años a Díaz-Canel y Lis Cuesta en delegaciones oficiales, desplazamientos internacionales y reuniones de alto nivel.

Durante una visita al Vaticano en 2023, el propio Díaz-Canel lo presentó ante el papa Francisco con una frase especialmente reveladora:

“Es hijo de Lis y trabaja conmigo”.

Pese a ello, las autoridades cubanas no han explicado públicamente qué cargo ocupa, cuáles son sus responsabilidades o bajo qué condición participa en esas delegaciones oficiales.

Estados Unidos lo sancionó meses después del cierre de la empresa

La residencia de Anido en Madrid adquirió otra dimensión en junio de 2026, cuando Estados Unidos lo incluyó en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

La documentación estadounidense lo identifica como residente en Madrid.

Existe, no obstante, una diferencia temporal fundamental: Meridian Wealth Group había sido extinguida el 20 de enero de 2026, casi cinco meses antes de las sanciones estadounidenses.

Los documentos consultados no aportan ningún elemento que permita relacionar la liquidación de la compañía con las medidas adoptadas posteriormente por Washington.

Una faceta desconocida del entorno familiar de Díaz-Canel

Hasta ahora, la presencia de Manuel Anido Cuesta en España había trascendido principalmente por sus estudios, su vida en Madrid, su relación con Ana de Armas y su proximidad a Díaz-Canel.

Los documentos mercantiles revelan ahora que simultáneamente fue propietario y administrador de una empresa española específicamente orientada a clientes latinoamericanos y caribeños interesados en desarrollar negocios e inversiones en Europa.

No existe evidencia disponible que permita atribuir actividades ilícitas a Anido o a Meridian Wealth Group.

Sin embargo, su nivel de vida en España, sus estudios de más de 12.000 euros, su actividad empresarial y su presencia recurrente en delegaciones oficiales abren interrogantes sobre el origen de sus recursos y la naturaleza exacta de su actividad profesional, especialmente porque el Gobierno cubano nunca ha explicado públicamente qué función desempeña junto a Díaz-Canel.