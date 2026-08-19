TIKTOKER CUBANO pro Castrista comparecerá ante tribunal de Sarasota tras ser arrestado por presunto DUI

El cubano Jesús Arturo Blanco , conocido en redes sociales por sus publicaciones favorables al Gobierno de Cuba y sus frecuentes enfrentamientos con críticos del régimen, deberá comparecer este jueves ante un tribunal del condado de Sarasota, Florida , por un caso relacionado con una presunta conducción bajo los efectos del alcohol ( DUI ).

Blanco fue arrestado el pasado 26 de abril de 2026 por agentes del Departamento de Policía de Sarasota , según consta en los registros del caso.

El expediente judicial registra un cargo de DUI, clasificado como delito menor bajo la legislación de Florida.

La próxima comparecencia está programada para el 20 de agosto de 2026 a las 3:00 p.m. en el Judge Lynn N. Silvertooth Judicial Center , en Sarasota.

Según el informe elaborado por el Departamento de Policía de Sarasota, un agente observó el vehículo conducido por Blanco mientras realizaba varias maniobras que llamaron su atención.

El reporte sostiene que el conductor pasó una señal de alto y circulaba durante la noche sin las luces delanteras ni traseras encendidas .

El oficial también afirmó que el automóvil se desplazaba de un lado a otro y presentaba dificultades para mantenerse dentro de un solo carril.

Estas observaciones motivaron la intervención policial.

El agente aseguró que detectó olor a alcohol

Después de detener el vehículo, el policía comenzó a interactuar con Blanco.

Según el reporte oficial, el agente observó que el conductor tenía los ojos enrojecidos y llorosos.

También aseguró haber percibido olor a alcohol.

El informe añade que Blanco habría mostrado dificultades mientras intentaba localizar y entregar su licencia de conducir, el registro del vehículo y la documentación del seguro.

Estas circunstancias fueron incorporadas al expediente que dio origen al cargo.

Fue arrestado el 26 de abril en Sarasota

Tras la intervención, Blanco fue detenido el 26 de abril y el caso comenzó a tramitarse ante la justicia del condado de Sarasota.

El proceso está identificado con el número:

2026 CT 3602 NC.

El cargo registrado corresponde a una presunta conducción bajo los efectos del alcohol.

Deberá regresar a la corte este jueves

Una orden judicial fijó para este jueves 20 de agosto, a las 3:00 p.m., una conferencia previa al juicio.

La audiencia tendrá lugar en el Judge Lynn N. Silvertooth Judicial Center.

Una conferencia previa al juicio es un procedimiento procesal utilizado para revisar el estado del expediente, abordar asuntos pendientes y determinar los próximos pasos antes de una eventual celebración del juicio.

Por tanto, la audiencia de este jueves no implica que Blanco vaya a ser condenado o sentenciado ese día.

Un perfil polémico en las redes sociales

Blanco ha ganado notoriedad dentro de determinados espacios de las redes sociales por sus posiciones políticas sobre Cuba y Estados Unidos.

Sus publicaciones han incluido pronunciamientos favorables al Gobierno cubano y fuertes críticas contra opositores y otras figuras enfrentadas a La Habana.

Ese perfil público ha provocado controversias y discusiones entre usuarios cubanos dentro y fuera de la isla.

Sin embargo, sus posiciones políticas no forman parte del cargo de DUI registrado en Sarasota.

El procedimiento judicial está relacionado con los hechos descritos por la Policía durante la parada de tránsito del 26 de abril.

¿Qué significa un cargo de DUI en Florida?

La legislación de Florida sanciona la conducción de vehículos cuando una persona se encuentra bajo la influencia de alcohol o determinadas sustancias hasta el punto establecido por la ley.

Las consecuencias de una eventual condena pueden depender de factores como antecedentes, nivel de alcohol, daños ocasionados o circunstancias agravantes.

En este caso, el expediente citado registra el cargo como delito menor.

Será el tribunal el encargado de determinar el resultado del proceso.

El arresto no equivale a una condena

Existe una distinción jurídica fundamental en este caso.

El hecho de que Blanco haya sido arrestado y acusado no significa que haya sido declarado culpable de DUI.

La acusación refleja la versión y evidencias presentadas por las autoridades, que pueden ser cuestionadas por la defensa durante el procedimiento judicial.

Blanco conserva plenamente la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria.

La audiencia del jueves permitirá conocer el estado del proceso y los siguientes pasos en el expediente abierto en Sarasota.

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Cubano Jesús Arturo Blanco comparecerá ante tribunal de Florida tras ser arrestado por presunto DUI

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Jesús Arturo Blanco comparecerá ante un tribunal de Sarasota tras su arresto por presunto DUI. El proceso continúa pendiente y mantiene la presunción de inocencia.

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JESÚS ARTURO BLANCO COMPARECERÁ ANTE UN TRIBUNAL DE FLORIDA TRAS SER ARRESTADO POR PRESUNTO DUI

El cubano Jesús Arturo Blanco, conocido en redes sociales por sus publicaciones favorables al Gobierno cubano y sus fuertes enfrentamientos con críticos del régimen, deberá comparecer este jueves ante un tribunal del condado de Sarasota, Florida.

Blanco fue arrestado el pasado 26 de abril de 2026 por el Departamento de Policía de Sarasota y enfrenta un cargo relacionado con conducción bajo los efectos del alcohol (DUI).

Según el reporte policial, un agente aseguró haber observado su vehículo:

Pasando una señal de alto.

Circulando de noche sin luces delanteras ni traseras.

Desplazándose de un lado a otro sin mantenerse en un único carril.

Después de detenerlo, el oficial afirmó que Blanco tenía los ojos enrojecidos y llorosos, olor a alcohol y dificultades para presentar su licencia, registro y seguro.

Ahora deberá regresar a la corte.

La audiencia está programada para este jueves 20 de agosto a las 3:00 p.m., en el Judge Lynn N. Silvertooth Judicial Center, bajo el expediente 2026 CT 3602 NC.

Se trata de una conferencia previa al juicio, por lo que la comparecencia no significa que vaya a recibir una sentencia ese día.

También existe una precisión fundamental:

El arresto y la presentación de un cargo no equivalen a una condena. Jesús Arturo Blanco conserva la presunción de inocencia mientras el proceso permanezca pendiente.

Sus posiciones políticas en redes sociales no forman parte del cargo penal que actualmente se tramita ante el tribunal de Sarasota.