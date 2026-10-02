EEUU da luz verde a 1.457 vuelos chárter hacia Cuba desde Miami, Tampa y Houston

Estados Unidos dio un importante paso regulatorio para la operación de un amplio programa de vuelos chárter hacia y desde Cuba , con aproximadamente 1.457 operaciones previstas durante un año desde Miami, Tampa y Houston hacia cuatro aeropuertos de la isla.

El programa fue presentado por Invicta Group Services y aparece en el registro oficial de prospectos de vuelos chárter públicos aceptados por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) .

El expediente 26-052 comprende operaciones entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027 y contempla conexiones con:

El volumen representa aproximadamente 246 vuelos adicionales respecto del programa anterior de Invicta , un incremento cercano al 20%.

La aceptación del prospecto por parte del DOT constituye un paso regulatorio necesario para desarrollar el programa.

Los organizadores de vuelos chárter públicos deben presentar previamente ante las autoridades estadounidenses información sobre las operaciones previstas.

Por tanto, los 1.457 vuelos no proceden de una proyección externa, sino del programa presentado formalmente ante el Departamento de Transporte.

Sin embargo, la aceptación regulatoria no significa necesariamente que cada una de las 1.457 operaciones termine realizándose.

La cantidad efectiva dependerá posteriormente de factores como demanda, programación, disponibilidad de aeronaves y condiciones operativas.

Casi cuatro vuelos diarios como promedio matemático

La dimensión del programa resulta considerable.

Si las 1.457 operaciones fueran distribuidas uniformemente durante los 365 días contemplados, representarían aproximadamente:

cuatro vuelos diarios.

Pero esa cifra debe interpretarse únicamente como una referencia matemática.

El registro del DOT no establece que existan cuatro salidas diarias ni ofrece un calendario detallado de cada operación.

Tampoco especifica cómo se repartirán los vuelos entre Miami, Tampa y Houston ni cuántos corresponderán a cada destino cubano.

Miami seguirá siendo una pieza clave

El sur de Florida continúa ocupando una posición central dentro del mercado de vuelos chárter hacia Cuba debido al tamaño de la comunidad cubana residente en la región.

Miami figura nuevamente entre los aeropuertos de salida contemplados por Invicta.

El programa incluye también Tampa, otra ciudad de Florida con una importante población de origen cubano.

La principal novedad geográfica es Houston.

Su incorporación amplía la presencia del programa fuera de Florida y abre una nueva posibilidad para viajeros residentes en Texas y otras zonas del centro y oeste estadounidense.

Vuelos directos a La Habana, Camagüey, Holguín y Santa Clara

Otro elemento relevante es que el programa no se concentra exclusivamente en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

Los cuatro destinos contemplados son:

La Habana,

Camagüey,

Holguín

y Santa Clara.

Para viajeros con familiares en el centro y oriente de Cuba, las rutas provinciales pueden evitar largos desplazamientos terrestres desde La Habana.

La conectividad con esos aeropuertos adquiere particular importancia para comunidades cubanas residentes en Florida que viajan regularmente a visitar familiares.

El programa aumenta cerca de 20%

La comparación con el prospecto anterior muestra una expansión considerable.

Para el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, Invicta había presentado un programa de aproximadamente:

1.211 vuelos.

El nuevo contempla:

1.457 operaciones.

La diferencia es de aproximadamente:

246 vuelos adicionales.

Eso supone un incremento cercano al 20%.

El programa anterior incluía salidas desde Miami y Tampa. El nuevo incorpora además Houston.

World Atlantic Airlines operará los vuelos

Las operaciones están vinculadas con World Atlantic Airlines, compañía que ya participa activamente en el mercado chárter entre Estados Unidos y Cuba.

Este modelo funciona de manera diferente al de una aerolínea comercial tradicional que vende directamente toda su programación al público.

El organizador del chárter estructura y comercializa el programa, mientras la aerolínea contratada ejecuta los vuelos.

World Atlantic ha mantenido durante los últimos años una presencia significativa en las conexiones entre Florida y diferentes aeropuertos cubanos.

Más vuelos autorizados no significan necesariamente más pasajeros

El aumento del programa resulta llamativo porque la demanda de vuelos hacia Cuba ha mostrado fluctuaciones.

A comienzos de 2026, Periódico Cubano documentó que determinadas operaciones chárter de World Atlantic entre Miami y Cuba viajaban con numerosos asientos vacíos.

Esto demuestra una distinción importante:

una mayor cantidad de operaciones contempladas regulatoriamente no garantiza que todos los vuelos se realicen ni que viajen completamente ocupados.

Las compañías pueden ajustar posteriormente sus frecuencias de acuerdo con la demanda.

El programa llega en medio de nuevas restricciones de Washington

La expansión de los chárteres coincide paradójicamente con un nuevo endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba.

La administración de Donald Trump acaba de introducir nuevas restricciones financieras y eliminar determinadas categorías de viajes autorizados, incluidos los intercambios educativos grupales conocidos como people-to-people.

Sin embargo, esas medidas no equivalen a una prohibición general de todos los vuelos entre Estados Unidos y Cuba.

Los viajes continúan siendo posibles cuando encajan dentro de categorías autorizadas por las regulaciones estadounidenses.

Entre ellas se encuentran determinadas visitas familiares y otras actividades expresamente contempladas por las normas federales.

EEUU mantiene vuelos mientras endurece las sanciones

La coexistencia de ambas políticas puede parecer contradictoria, pero responde a ámbitos regulatorios diferentes.

Por un lado, Washington está aumentando las sanciones económicas y financieras contra determinadas estructuras cubanas.

Por otro, mantiene mecanismos que permiten viajar legalmente a la isla bajo categorías autorizadas.

El programa de Invicta se inserta precisamente dentro de ese segundo escenario.

La aceptación del prospecto por el DOT permite preparar la operación comercial, pero cada pasajero continúa siendo responsable de cumplir las regulaciones estadounidenses aplicables a su viaje.

Cuba enfrenta además problemas de combustible en sus aeropuertos

El programa también aparece en un momento complicado para la aviación cubana.

Durante septiembre, varios aeropuertos de la isla han enfrentado restricciones relacionadas con la disponibilidad de combustible Jet A-1.

El Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana ha registrado además varios cierres temporales por trabajos en su infraestructura.

La escasez de combustible puede obligar a determinadas aerolíneas a planificar sus operaciones cargando suficiente carburante desde Estados Unidos o utilizando aeropuertos alternativos para repostar.

Por ello, la existencia de un amplio programa autorizado no elimina los desafíos operativos que actualmente enfrenta la aviación hacia Cuba.

Houston aparece como la gran novedad

Para los viajeros, uno de los elementos más destacados del nuevo prospecto es la inclusión de Houston.

Hasta ahora, Miami y Tampa habían concentrado el programa anterior.

Agregar una ciudad de Texas puede ampliar el mercado potencial y reducir la necesidad de que determinados pasajeros conecten primero a través de Florida.

No obstante, el registro no detalla todavía la frecuencia que tendrá Houston ni cuáles de los cuatro destinos cubanos recibirán mayor cantidad de operaciones desde esa ciudad.

¿Habrá realmente 1.457 vuelos?

La cifra debe interpretarse correctamente.

El DOT ha aceptado un prospecto que contempla aproximadamente 1.457 operaciones durante el período de un año.

Eso representa una autorización regulatoria para desarrollar el programa presentado.

Pero no constituye una garantía de que exactamente 1.457 vuelos terminarán despegando.

La operación efectiva dependerá de:

demanda de pasajeros,

decisiones comerciales,

disponibilidad de aeronaves,

condiciones aeroportuarias

y cumplimiento de las regulaciones estadounidenses y cubanas.

Una expansión significativa del programa de vuelos a Cuba

Aun con esas precisiones, el incremento respecto del período anterior es considerable.

Invicta pasa de un programa de aproximadamente 1.211 vuelos a otro de 1.457, incorpora Houston y mantiene conexiones con cuatro de los principales aeropuertos cubanos.

Para los viajeros cubanos residentes en Estados Unidos, el dato supone potencialmente más opciones de conexión directa con La Habana y varias provincias de la isla.

Y ocurre en un momento singular de la relación bilateral: mientras Washington endurece las sanciones financieras contra La Habana, el sistema regulatorio estadounidense continúa permitiendo una importante programación de vuelos chárter entre ambos países.