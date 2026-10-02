Guardia Costera de EEUU intercepta buque que transportaba combustible ilegalmente hacia Cuba

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció este viernes la interdicción del M/V Grace , un buque que navegaba por el mar Caribe con destino a Cuba y transportaba combustible de manera ilícita, según las autoridades estadounidenses.

La operación ocurrió el 5 de septiembre , aunque fue revelada públicamente este 2 de octubre, y contó con la cooperación de México.

Tras abordar la embarcación, efectivos estadounidenses la escoltaron hasta el puerto de Progreso, México , donde una inspección de la Secretaría de Marina mexicana confirmó la presencia de grandes cantidades de combustible almacenadas en los tanques de lastre del barco .

El buque llevaba además varios contenedores que las autoridades sospechaban que también contenían combustible.

La Guardia Costera no informó cuánto carburante transportaba el Grace ni reveló públicamente su procedencia.

La Guardia Costera describió la operación como un esfuerzo internacional coordinado que permitió confirmar lo que calificó como “tráfico ilícito de combustible hacia Cuba” .

El Grace, un buque de aproximadamente 92 metros de eslora, fue localizado mientras navegaba hacia territorio cubano.

Según la autoridad estadounidense, existían indicios de que la embarcación utilizaba métodos asociados con la denominada “flota oscura”, término empleado para describir barcos que recurren a prácticas engañosas con el objetivo de ocultar sus movimientos, propietarios, cargamentos o actividades.

Los efectivos estadounidenses abordaron la nave en aguas del Caribe y posteriormente la condujeron hasta México.

México encontró combustible oculto en tanques de lastre

La inspección realizada en Progreso aportó uno de los principales elementos del caso.

La Marina mexicana encontró grandes cantidades de combustible dentro de los tanques de lastre del M/V Grace, según informó la Guardia Costera estadounidense.

Estos tanques normalmente se utilizan para almacenar agua con el objetivo de proporcionar estabilidad al buque durante la navegación.

Las autoridades encontraron además varios contenedores que presuntamente también transportaban combustible.

La Guardia Costera no especificó el volumen total ocupado.

Tampoco informó quién había comprado el carburante, cuál era su puerto de origen o quién debía recibirlo una vez que el buque llegara a Cuba.

EEUU denuncia tácticas de la “flota oscura”

La Guardia Costera señaló que el Grace presuntamente empleaba tácticas habituales de las denominadas flotas oscuras.

Entre los problemas identificados mencionó:

prácticas de navegación engañosas,

condiciones inseguras de la embarcación

y cargas ocultas.

Washington sostiene que este tipo de operaciones no representa únicamente un problema relacionado con el cumplimiento de las sanciones, sino también un peligro para la navegación y el medioambiente.

Combustible en tanques de lastre: un riesgo ambiental

Las autoridades estadounidenses advirtieron especialmente sobre la forma en que era transportado el combustible.

Almacenar carburante dentro de tanques de lastre puede aumentar el riesgo de contaminación en caso de una avería, accidente o derrame.

Según la Guardia Costera, la intervención conjunta con México impidió una transferencia de combustible no regulada en el Caribe.

Un eventual vertido podría afectar:

comunidades costeras,

reservas pesqueras

y ecosistemas marinos sensibles.

Guardia Costera: “Los mares internacionales no son un santuario para la ilegalidad”

El almirante Kevin Lunday, comandante de la Guardia Costera, lanzó una advertencia tras revelar la operación.

“Los mares internacionales no son un santuario para la ilegalidad”, afirmó.

Lunday sostuvo que los actores de la denominada flota oscura que utilicen métodos engañosos para desarrollar actividades ilícitas serán perseguidos por las autoridades.

El vicealmirante Nate Moore, subcomandante de Operaciones, agradeció además la cooperación del gobierno mexicano.

Moore señaló que los cargamentos ilícitos de combustible representan tanto una violación de las normas aplicables como un peligro ambiental para el Caribe.

Un amplio despliegue estadounidense participó en la operación

La interdicción movilizó diferentes componentes de la Guardia Costera.

Entre ellos estuvieron:

USCGC Alert (WMEC-630),

USCGC Charles Sexton (WPC-1108),

una aeronave HC-144,

el equipo táctico de aplicación de la ley Sur

y personal del Distrito Sureste.

La Guardia Costera señaló que sus actuaciones se desarrollaron en cooperación con las autoridades correspondientes y de acuerdo con el derecho marítimo internacional.

No es el primer barco con combustible para Cuba interceptado este año

El caso del Grace tiene un antecedente reciente.

A comienzos del verano, Estados Unidos había interceptado el M/V Jaira Provider, otra embarcación que, según la Guardia Costera, transportaba combustible ilícitamente hacia Cuba.

El buque había sido abordado cerca de Mayagüez, Puerto Rico.

Según los reportes sobre aquella operación, transportaba aproximadamente 220.000 galones de diésel.

La sucesión de ambas interdicciones muestra que Washington está llevando su política energética hacia Cuba más allá de las sanciones financieras y comerciales, con operaciones de vigilancia y aplicación de la ley en las rutas marítimas del Caribe.

La presión de EEUU sobre los suministros energéticos de Cuba

La operación se conoce en un momento de creciente presión de la administración Trump sobre las fuentes de energía que abastecen a la isla.

Washington ha impuesto durante 2026 nuevas restricciones contra entidades vinculadas con el sector energético cubano y ha advertido sobre las consecuencias de realizar determinadas operaciones con compañías sancionadas.

Entre las entidades alcanzadas se encuentra la petrolera estatal CUPET.

La administración estadounidense sostiene que busca impedir que los ingresos y recursos energéticos beneficien a estructuras estatales y militares del gobierno cubano.

La Habana acusa a Washington de intentar provocar un estrangulamiento energético de la economía.

Cuba enfrenta una severa escasez de combustible

La interdicción ocurre mientras Cuba atraviesa una de sus crisis energéticas más profundas.

La reducción de los suministros tradicionales procedentes de Venezuela y México ha coincidido con graves problemas de generación eléctrica, falta de combustible para el transporte y apagones prolongados.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció durante 2026 las dificultades para garantizar el suministro necesario.

La falta de combustible ha repercutido además en centrales eléctricas que dependen de generación distribuida y en diferentes sectores productivos.

La paradoja: EEUU también exporta combustible legalmente hacia Cuba

La operación contra el Grace coincide con otro fenómeno aparentemente contradictorio.

Estados Unidos está exportando legalmente volúmenes importantes de productos petrolíferos hacia Cuba bajo determinadas autorizaciones dirigidas principalmente a operaciones permitidas con el sector privado.

Datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) muestran que en julio se registraron 3,222 millones de barriles de productos petrolíferos exportados desde EEUU hacia Cuba, un récord mensual.

La diferencia fundamental está en quién realiza la operación, quién recibe el combustible y bajo qué autorización se desarrolla.

Washington permite determinadas exportaciones legales mientras persigue cargamentos que considera ilícitos o destinados a estructuras sometidas a restricciones.

EEUU no reveló cuánto combustible llevaba el Grace

Pese al anuncio de la operación, quedan varias preguntas sin respuesta.

La Guardia Costera no informó la cantidad exacta de combustible transportada por el M/V Grace.

Tampoco especificó públicamente:

el origen del carburante;

quién financió la operación;

quién debía recibirlo en Cuba;

el valor económico del cargamento;

ni la situación jurídica actual del buque y su tripulación.

Esos elementos serán fundamentales para determinar el alcance completo de la operación.

EEUU refuerza la vigilancia sobre las rutas de combustible hacia Cuba

La interdicción del Grace confirma que las rutas marítimas utilizadas para abastecer de combustible a Cuba están bajo creciente vigilancia estadounidense.

La Guardia Costera presentó el caso como parte de un esfuerzo sostenido para identificar embarcaciones que utilicen métodos engañosos o inseguros para transportar carburante hacia la isla.

Después del Jaira Provider, el M/V Grace se convierte así en otro buque interceptado por Estados Unidos durante 2026 por transportar combustible que Washington considera ilícito con destino a Cuba.

Y el mensaje lanzado por el comandante de la Guardia Costera resume la posición estadounidense:

“Los mares internacionales no son un santuario para la ilegalidad”.