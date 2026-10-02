Empresa española Vima reduce operaciones en Cuba tras sanciones de EEUU contra GAESA

La empresa española Vima comenzó a reducir visiblemente parte de sus operaciones en Cuba pocos meses después de que Estados Unidos endureciera las sanciones contra GAESA , el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

El movimiento más evidente ocurrió en la tienda ubicada en Infanta y Santa Marta, en Centro Habana , donde desaparecieron los carteles y otras identificaciones de Vima que anteriormente dominaban la fachada y diferentes espacios del establecimiento.

El comercio funcionaba asociado con Cimex , corporación integrada en el entramado empresarial de GAESA.

Dos trabajadores consultados por 14ymedio afirmaron que Vima se encontraba “en proceso de retirada”. Sin embargo, la compañía española no ha anunciado oficialmente que abandone Cuba , y sus productos todavía permanecen en determinados establecimientos.

La retirada de la identidad corporativa resulta especialmente llamativa por el peso que Vima había adquirido en ese establecimiento.

La tienda fue abierta como uno de los comercios en divisas vinculados con Cimex, y los productos de la empresa española ocupaban buena parte de sus anaqueles.

Ahora, el nombre de Vima ha desaparecido tanto de la fachada como del interior.

Según constató 14ymedio, todavía podían observarse incluso las marcas dejadas después de retirar los antiguos carteles.

Uno de los trabajadores consultados fue directo:

“La empresa está en proceso de retirada”.

Por ahora, esa afirmación corresponde a empleados del establecimiento y no a un anuncio corporativo de Vima.

Los productos de Vima todavía siguen vendiéndose

La retirada de los carteles no significa que toda la mercancía de la empresa haya desaparecido.

El establecimiento todavía mantenía productos enlatados y empaquetados de Vima, aunque el reportaje señaló la ausencia de productos frescos.

Esta circunstancia resulta importante para dimensionar correctamente lo que está ocurriendo.

Hay evidencias de una reducción de operaciones, pero todavía no puede afirmarse que Vima haya abandonado completamente Cuba.

La propia compañía mantiene además referencias a sus operaciones cubanas a través de Vima Caribe S.A.

Los almacenes de Berroa también reducen actividad

Las señales de contracción no se limitan a la tienda de Centro Habana.

Vima dispone de infraestructura logística en Berroa, al este de la capital cubana.

Según la constatación publicada, de las tres naves vinculadas con la empresa, solo una mantenía mercancía mientras las otras dos se encontraban vacías.

Todavía había empleados utilizando uniformes de la compañía.

El panorama apunta, por tanto, a un repliegue progresivo más que a un cierre completo e inmediato.

La relación comercial de Vima con GAESA

Vima había construido una importante presencia dentro del comercio cubano mediante negocios relacionados con establecimientos controlados por empresas del conglomerado militar.

14ymedio describió anteriormente a la compañía española como una firma que había desarrollado un negocio millonario con las tiendas dolarizadas gestionadas por estructuras de GAESA.

Sus productos podían encontrarse en establecimientos como el mercado de 3ra y 70 y la tienda de Infanta y Santa Marta.

Ese modelo comercial adquirió una nueva dimensión de riesgo después de las decisiones adoptadas por Washington en mayo.

EEUU sancionó a GAESA el 7 de mayo

El 7 de mayo de 2026, Estados Unidos designó formalmente a GAESA bajo la Orden Ejecutiva 14404.

La decisión incrementó considerablemente el riesgo para determinadas empresas extranjeras que mantienen negocios con el conglomerado militar cubano.

OFAC lo explica de manera directa.

Preguntada específicamente sobre si personas y entidades extranjeras —incluidas instituciones financieras— pueden enfrentar sanciones por realizar operaciones con GAESA, la agencia responde:

“Generally, yes” —“generalmente, sí”—.

La advertencia alcanza además a compañías en las que GAESA posea directa o indirectamente 50% o más.

Washington dio hasta el 5 de junio para desmontar determinadas operaciones

OFAC estableció inicialmente una política temporal para facilitar la terminación ordenada de determinadas relaciones existentes.

Washington indicó que no pretendía sancionar a personas extranjeras por operaciones ordinarias y necesarias destinadas exclusivamente a desmontar relaciones con GAESA o compañías controladas en al menos un 50% por el conglomerado, siempre que se realizaran hasta el 5 de junio de 2026.

Después de ese período, OFAC recomendó expresamente a las empresas extranjeras proceder con cautela.

La agencia advierte que determinadas operaciones con partes sancionadas pueden generar un “riesgo significativo de sanciones”.

El fallido intento de Vima de hacer lobby en Washington

En medio de este escenario, Vima intentó abrir una vía política en Estados Unidos.

La compañía contrató a Continental Strategy LLC para realizar labores de representación y cabildeo en Washington.

Según los reportes publicados, el contrato terminó apenas unas cinco semanas después.

14ymedio informó que la representación había supuesto un pago de aproximadamente 37.742 dólares.

La firma contratada mantenía vínculos profesionales con figuras relacionadas con círculos republicanos y con personas cercanas políticamente a Trump y Rubio.

La ruptura del contrato ocurrió poco antes de hacerse visible la reducción de la presencia comercial de Vima en La Habana.

Sanciones, lobby fallido y repliegue: una coincidencia llamativa

La secuencia temporal es relevante:

7 de mayo: EEUU sanciona a GAESA.

5 de junio: termina el período de tolerancia establecido por OFAC para determinadas operaciones necesarias para desmontar relaciones.

Agosto: se conoce que Vima contrató representación en Washington.

Septiembre: esa relación de lobby termina después de pocas semanas.

Finales de septiembre: desaparece la marca Vima de la tienda de Infanta y Santa Marta y se constata menor actividad en sus almacenes.

La sucesión alimenta la interpretación de que la compañía está reduciendo exposición frente a las sanciones estadounidenses.

Sin embargo, Vima no ha confirmado públicamente que las sanciones sean la causa directa de su repliegue.

¿Está Vima abandonando completamente Cuba?

Todavía no puede afirmarse.

Existen indicios concretos de reducción:

retirada de carteles,

disminución de mercancías,

dos almacenes observados vacíos

y testimonios de empleados sobre un proceso de retirada.

Pero también existen elementos que impiden hablar todavía de una salida definitiva.

Vima continúa teniendo productos en el mercado cubano y su presencia empresarial en la isla no ha desaparecido formalmente.

No existe tampoco un comunicado corporativo anunciando el cierre de Vima Caribe.

La formulación más precisa, por ahora, es que la empresa está reduciendo visiblemente su presencia y existen indicios de un repliegue.

¿Puede comenzar una salida de otras compañías extranjeras?

La pregunta trasciende el caso de Vima.

Las sanciones contra GAESA afectan potencialmente las decisiones de empresas extranjeras porque buena parte de sectores estratégicos de la economía cubana mantienen algún grado de relación con compañías vinculadas al conglomerado militar.

OFAC ha advertido expresamente que las empresas no estadounidenses deben actuar con cautela en sus relaciones con personas o entidades sancionadas bajo esta autoridad.

Eso obliga a multinacionales, bancos, proveedores y socios comerciales a evaluar no solamente la rentabilidad de permanecer en Cuba, sino también su exposición al sistema financiero estadounidense.

El riesgo puede alcanzar también a bancos extranjeros

La presión no termina necesariamente en la empresa que realiza el negocio.

Las instituciones financieras que procesan determinadas operaciones relacionadas con entidades sancionadas también deben evaluar su exposición.

Esto puede producir un fenómeno conocido como “overcompliance”: bancos y compañías se alejan incluso de determinadas operaciones potencialmente permitidas para evitar cualquier riesgo regulatorio con Estados Unidos.

Para una economía cubana que necesita desesperadamente capital, proveedores y financiamiento internacional, esa percepción de riesgo puede convertirse en un problema adicional.

Vima puede convertirse en una señal para otras empresas

Todavía es prematuro hablar de una “estampida” empresarial.

No existe evidencia suficiente para afirmar que las compañías extranjeras estén abandonando masivamente Cuba.

Pero el caso de Vima puede convertirse en una señal relevante.

La compañía había conseguido una importante presencia comercial dentro de establecimientos relacionados con GAESA y, meses después de las nuevas sanciones estadounidenses, su marca desaparece de uno de sus negocios más visibles y sus operaciones logísticas muestran signos de contracción.

Si otras empresas con vínculos similares comienzan a adoptar decisiones comparables, el fenómeno podría adquirir una dimensión mucho mayor.

Por ahora, lo confirmado es más concreto:

Vima está reduciendo su presencia comercial visible en Cuba, pero todavía no ha anunciado una retirada total de la isla.

Y esa reducción ocurre precisamente cuando Washington advierte que hacer determinados negocios con GAESA puede exponer a empresas extranjeras a sanciones.