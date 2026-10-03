YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

El primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz , aseguró que el gobierno ya tiene “el camino abierto para avanzar” con su programa de reformas económicas, aunque reconoció que los resultados todavía no se reflejan en una mejora de la calidad de vida de la población .

Marrero le dice a Díaz-Canel que Las mejoras económicas "ya se pueden apreciar" en Cuba El dictador Miguel Díaz-Canel en el nuevo capítulo de su pódcast pregunta al primer ministro Manuel Marrero sobre el momento en que la población notará las mejoras económicas. Marrero, con… pic.twitter.com/6HGrPGu4Yj

Las declaraciones fueron realizadas durante una nueva emisión del podcast oficial “Desde la Presidencia” , conducido por Miguel Díaz-Canel y grabado después del más reciente Consejo de Ministros.

El episodio estuvo dedicado a evaluar las llamadas 176 Transformaciones Económicas y Sociales , el amplio paquete aprobado por la Asamblea Nacional en junio de 2026 con el que La Habana pretende reactivar una economía golpeada por años de contracción, inflación, escasez de divisas, apagones y deterioro productivo.

Marrero sostuvo que los primeros tres meses se dedicaron principalmente a diseñar los mecanismos jurídicos y administrativos necesarios para ejecutar las reformas.

“ Ya tenemos el camino abierto para avanzar; y de hecho se está avanzando y se aprecian ya resultados, aunque todavía no se perciba en ese mejoramiento en la calidad de vida de la población ”, afirmó el jefe de Gobierno.

El reconocimiento constituye uno de los puntos centrales de la intervención.

Aunque el gobierno asegura haber avanzado rápidamente en la implementación institucional de las medidas, Marrero admitió que esos cambios todavía no han producido el impacto que esperan millones de cubanos.

“Estamos avanzando poco a poco en este proceso”, señaló.

El primer ministro situó 2027 como el período en el que deberían comenzar a apreciarse con mayor claridad los efectos de las transformaciones.

La afirmación supone que la población tendrá que esperar todavía para comprobar si el paquete logra traducirse en crecimiento económico, mayor disponibilidad de productos, estabilidad monetaria o recuperación del poder adquisitivo.

197 normas jurídicas para implementar las reformas

Marrero presentó una extensa batería de cifras para demostrar el avance administrativo del programa.

Según explicó, durante los tres meses posteriores a la aprobación de las 176 transformaciones fueron diseñadas:

160 propuestas de implementación.

Para respaldarlas jurídicamente, el gobierno elaboró y aprobó:

197 normas jurídicas.

Entre ellas figuran:

cuatro leyes,

29 decretos-leyes

y 26 decretos del Consejo de Ministros, además de otras disposiciones.

“Se han diseñado, de una manera minuciosa, 160 propuestas de implementación; y para respaldar jurídicamente eso, se han diseñado y se han aprobado 197 normas jurídicas”, aseguró.

Cuba aprueba más de 3.600 nuevas mipymes

El sector privado ocupa un espacio relevante dentro del programa.

Según Marrero, durante ese mismo período fueron aprobadas más de 3.600 nuevas mipymes, elevando el total nacional hasta aproximadamente:

16.100 micro, pequeñas y medianas empresas.

El país cuenta además, según las cifras ofrecidas por el gobierno, con:

448 cooperativas no estatales

y más de 385.000 trabajadores por cuenta propia.

El crecimiento del sector privado representa uno de los cambios más importantes experimentados por el modelo económico cubano durante los últimos años.

Marrero rechaza que Cuba avance hacia el capitalismo

El primer ministro intentó contener las críticas provenientes de sectores que consideran que las reformas implican un alejamiento progresivo del modelo económico tradicional.

Marrero negó que las medidas representen un “viraje hacia el capitalismo”.

Defendió las transformaciones como una decisión “totalmente soberana” de las autoridades cubanas y rechazó que hayan sido adoptadas como resultado de presiones extranjeras.

El gobierno busca así ampliar determinadas formas de propiedad y actividad privada sin abandonar formalmente el sistema socialista ni el control político del Partido Comunista.

Díaz-Canel: Cuba está bajo una “guerra multidimensional”

Miguel Díaz-Canel volvió a colocar buena parte de las dificultades económicas dentro de su narrativa sobre la presión estadounidense.

El gobernante sostuvo que Cuba enfrenta una “guerra de Cuarta Generación”.

“Se desarrolla una guerra multidimensional, una guerra que es económica, que es ideológica, que es cultural, y que también es comunicacional”, afirmó.

Díaz-Canel añadió:

“Estamos en un momento de urgencias, bajo condiciones de guerra contra Cuba”.

Washington rechaza esa interpretación y atribuye buena parte del deterioro económico cubano a las características del propio modelo, la gestión estatal y el control militar sobre sectores estratégicos.

El gobierno asegura haber ejecutado casi el 90% del paquete

A finales de septiembre, las autoridades cubanas aseguraron haber implementado 158 de las 176 medidas, aproximadamente el 89% del paquete.

Pero esa cifra mide fundamentalmente el grado de implementación administrativa de las transformaciones y no necesariamente su impacto económico.

Esa distinción resulta especialmente importante después de las propias declaraciones de Marrero.

El gobierno puede considerar una medida implementada porque fueron aprobadas sus regulaciones o mecanismos de funcionamiento, mientras que sus resultados todavía pueden tardar meses —o incluso años— en llegar a la economía real.

El contraste con la economía cubana

El optimismo del gobierno contrasta con el deterioro que continúa experimentando la economía.

La inflación sigue erosionando el poder adquisitivo de los salarios y los precios de los alimentos continúan aumentando.

A esto se suman:

apagones prolongados,

escasez de combustible,

deterioro del transporte,

falta de divisas

y problemas de producción nacional.

La recuperación económica continúa siendo uno de los mayores desafíos del gobierno de Díaz-Canel.

La inflación continúa golpeando a los hogares

La inflación interanual alcanzó el 25,19% en agosto, según los datos oficiales citados en los reportes económicos.

Los alimentos registraron un incremento todavía mayor, de aproximadamente 36,01% interanual.

Ese aumento afecta directamente a las familias porque una parte considerable de sus ingresos termina destinada a productos básicos.

El deterioro del peso cubano frente a las principales monedas extranjeras añade otra presión sobre quienes dependen exclusivamente de salarios estatales.

El gran examen llegará en 2027

Marrero pidió tiempo para que las medidas produzcan resultados.

Su pronóstico coloca a 2027 como un año clave para evaluar si las transformaciones logran pasar de la legislación y los documentos administrativos a la economía cotidiana.

El desafío será comprobar si las nuevas normas pueden traducirse en:

más producción,

menor inflación,

recuperación salarial,

más inversión,

mayor estabilidad energética

y una mejora efectiva del nivel de vida.

Por ahora, incluso el propio primer ministro admite que ese resultado todavía no se percibe.

“Ya tenemos el camino abierto”

La frase de Marrero resume el mensaje que el gobierno intenta transmitir después de tres meses de reformas:

“Ya tenemos el camino abierto para avanzar”.

Pero el propio jefe de Gobierno introdujo inmediatamente el matiz que define el principal problema de las transformaciones hasta ahora:

“Todavía no se percibe en ese mejoramiento en la calidad de vida de la población”.

El gobierno asegura que las bases jurídicas y administrativas ya están construidas.

Para los cubanos, sin embargo, la prueba decisiva no estará en la cantidad de decretos, leyes o mecanismos aprobados, sino en si esas reformas consiguen finalmente modificar una realidad marcada por precios elevados, bajos salarios, escasez y una crisis energética persistente.

Díaz-Canel cerró el programa insistiendo en que su gobierno continuará con el proceso:

“Es fuerte el desafío, pero no vamos a detenernos”.

FUENTE: re